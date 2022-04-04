Морская прогулка по Коктебельскому заливу

Полюбоваться завораживающими видами, искупаться в открытом море и провести время в душевной компании

Индивидуальная
Приглашаем насладиться красотами Крымского полуострова с нового ракурса! Вы рассмотрите с воды гору Кара-Даг, скалу Золотые ворота и мыс Хамелеон.

Услышите связанные с ними народные легенды, насладитесь свежим воздухом и приятным бризом, поплаваете в чистейшей воде и попрыгаете в море с тарзанки.

Если повезет, повстречаете милых дельфинов.
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Горы, море и скалы

На крейсерской яхте мы отправимся в путешествие из Двуякорной бухты в поселке Орджоникидзе. Обогнем мыс Киик-Атлама, проплывем через Коктебельский залив, полюбуемся горой Кара-Даг и пройдем через морскую скалу Золотые ворота. Кроме того, увидим пляжи курортного Коктебеля и необычный мыс Хамелеон, меняющий цвет в зависимости от солнца.

Активные развлечения и увлекательные рассказы

Путешествие запомнится вам не только живописными видами, но и рассказами о древней истории Крыма. Наш капитан и гид в одном лице поделится удивительными преданиями о морском ящере, обитающем в подземных гротах горы, и о традиции загадывать желание у скалы-арки. А любителей активных приключений ждут купание в открытом море, тарзанка и гидромассаж.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в поселке Орджоникидзе. Из Феодосии до него легко доехать на такси. Также мы можем организовать трансфер — 500 р. в одну сторону.
  • Все аттракционы на яхте (гидромассаж, тарзанка) включены в стоимость
  • Яхта оборудована мягкими диванами со столом и кухонным уголком, газовой плитой и холодильником. Вы можете привезти с собой любые продукты и напитки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Орджоникидзе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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