Что вас ожидает

Горы, море и скалы

На крейсерской яхте мы отправимся в путешествие из Двуякорной бухты в поселке Орджоникидзе. Обогнем мыс Киик-Атлама, проплывем через Коктебельский залив, полюбуемся горой Кара-Даг и пройдем через морскую скалу Золотые ворота. Кроме того, увидим пляжи курортного Коктебеля и необычный мыс Хамелеон, меняющий цвет в зависимости от солнца.

Активные развлечения и увлекательные рассказы

Путешествие запомнится вам не только живописными видами, но и рассказами о древней истории Крыма. Наш капитан и гид в одном лице поделится удивительными преданиями о морском ящере, обитающем в подземных гротах горы, и о традиции загадывать желание у скалы-арки. А любителей активных приключений ждут купание в открытом море, тарзанка и гидромассаж.

Организационные детали