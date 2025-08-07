Голубая бездна — одно из самых топовых живописных мест недалеко от Геленджика, рядом с хутором Джанхот.
Представьте себе — чистая вода, пронзительные оттенки синего и голубого, отвесные скалы с рельефом черепашьего
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы встретим вас в Геленджике и направимся в Джанхот. Прибыв в наш пункт назначения, проведём для вас на суше инструктаж. Затем инструктор поможет адаптироваться к сап-борду на воде в бухте центрального пляжа. Когда вы будете готовы, отправимся на сап-прогулку в окружении отвесных скал, живописной природы и самых чистых диких пляжей Чёрного моря. Будем фотографироваться в примечательных точках маршрута и самой лагуне. О формате прогулок Группы до 11 участников, индивидуальный подход к каждому во время прогулки на сап-борде. Проводим прогулки с 2021года. У нас семейный прокат, работаем сами, наши прогулки нацелены на качество предоставления услуги, делаем их с душой! Важная информация:
- Наши прогулки подойдут всем. Дети с 9 лет могут плыть самостоятельно на сапе, с 3 лет — вместе со взрослыми. Самому юному сапёру, который плавал с нами, было 2,5 года, самому взрослому — 75 лет;
- Если на воде гладь, то прогулка на сапах — это сплошной релакс. Если поднимается небольшой ветер и волны — это всё-таки гребля. При этом необязательно быть спортсменом, чтобы справиться с сапом. В любом случае на помощь всегда придёт инструктор;
- Дорога на автомобиле в одну сторону займёт около часа. Водная прогулка длится около двух часов;
- При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду — перенесём путешествие на другой день или время;
- Экскурсию для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды.
Время выезда на экскурсию сдвигается в зависимости от времени восхода
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лагуна Голубая бездна
- Отвесные скалы хутора Джанхот с моря
- Побережье от Прасковеевки до Новороссийска с моря, при хорошей погоде
Что включено
- Услуги гида-инструктора
- Трансфер на автомобиле
- Гермомешки для ваших вещей при необходимости, спасательные жилеты
- Фото - и видеосъёмка.
Что не входит в цену
- Вода
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Геленджик, улица Кирова, д. 130
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
