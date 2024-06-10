Скала Парус – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Скала Парус» в Геленджике, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 500 за человека
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
Насладиться видами и тишиной вдали от многолюдных пляжей
Начало: У верхнего автовокзала
Расписание: в среду в 08:00 и 16:30
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 июня 2024
    Геленджик: экскурсия-конструктор
    Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!
  • Л
    Ляхович
    23 августа 2023
    Морская прогулка на сап-серфе
    Руслан отлично подготовил данное мероприятие, все доходчиво объяснял никуда не торопил, делал отличные фотографии. В общем поездка на сапах 11
    читать дальше

    из 10, не только за само мини путешествие, но и за хорошего собеседника и за то что эта поездка была только для нас двоих. (Для тех кто любит уединение и малое количество людей на таких мероприятиях, берите этот мини тур на сапах, ни за что не пожалеете)

  • A
    Alexandr
    28 июля 2023
    Морская прогулка на сап-серфе
    Всё супер…

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Скала Парус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Геленджик: экскурсия-конструктор
  2. К скале Парус - на квадроциклах
  3. К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Дольмены Жане
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Скала Парус" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «Скала Парус», 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам