1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
Насладиться видами и тишиной вдали от многолюдных пляжей
Начало: У верхнего автовокзала
Расписание: в среду в 08:00 и 16:30
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 июня 2024Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!
- ЛЛяхович23 августа 2023Морская прогулка на сап-серфеРуслан отлично подготовил данное мероприятие, все доходчиво объяснял никуда не торопил, делал отличные фотографии. В общем поездка на сапах 11
- AAlexandr28 июля 2023Морская прогулка на сап-серфеВсё супер…
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Скала Парус»
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