Ирина — ваша команда гидов в Геленджике

Провели экскурсии для 35 туристов

Малые группы, индивидуальный подход к каждому во время прогулки на сапборде. Проводим прогулки четыре сезона. У нас семейный прокат, работаем сами. Поэтому у нас только малые группы, что обеспечивает индивидуальный подход инструктора к каждому участнику во время прогулки на сапборде. Работаем в самых интересных и красивых локациях вдали от многолюдных пляжей. Наши прогулки нацелены на качество предоставления услуги, делаем с душой.