Голубая бездна — одно из самых топовых живописных мест недалеко от Геленджика, рядом с хутором Джанхот.
Представьте себе — чистая вода, пронзительные оттенки синего и голубого, отвесные скалы с рельефом черепашьего панциря, насыщенная зелень, и вы — на сапе в центре этой красоты!
Представьте себе — чистая вода, пронзительные оттенки синего и голубого, отвесные скалы с рельефом черепашьего панциря, насыщенная зелень, и вы — на сапе в центре этой красоты!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Мы встретим вас в Геленджике и поедем в Джанхот.
- По прибытии проведём на суше инструктаж.
- Затем гид-инструктор поможет адаптироваться к сапборду на воде в бухте центрального пляжа.
- Когда вы будете готовы, отправимся на сап-прогулку в окружении отвесных скал, живописной природы и самых чистых диких пляжей Чёрного моря. Проплывём 1,5 км. в одну сторону.
- Будем фотографироваться в примечательных точках маршрута и самой лагуне.
Что нужно знать
- Наши прогулки подойдут всем. Самому юному сапёру, который плавал с нами, было 2,5 года, самому взрослому — 62 года.
- Если на воде гладь, то прогулка на сапах — это сплошной релакс. Если поднимается небольшой ветер и волны — это всё-таки гребля. При этом необязательно быть спортсменом, чтобы справиться с сапом. В любом случае на помощь всегда придёт инструктор.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Ceed, работа инструктора, фото- и видеосъёмка, гермомешки для ваших вещей при необходимости.
- Предоставляем спасательные жилеты.
- Дорога на автомобиле в одну сторону займёт около часа. Водная прогулка длится около 2 часов.
- При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду — перенесём путешествие на другой день или время.
- Наши прогулки подойдут как новичкам, так и опытным саперам. Дети с 7 лет могут плыть самостоятельно на сапе, с 3 лет — вместе со взрослыми.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды.
в понедельник, пятницу и воскресенье в 08:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе верхнего автовокзал Геленджикаа
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 35 туристов
Малые группы, индивидуальный подход к каждому во время прогулки на сапборде. Проводим прогулки четыре сезона. У нас семейный прокат, работаем сами. Поэтому у нас только малые группы, что обеспечивает индивидуальный подход инструктора к каждому участнику во время прогулки на сапборде. Работаем в самых интересных и красивых локациях вдали от многолюдных пляжей. Наши прогулки нацелены на качество предоставления услуги, делаем с душой.Задать вопрос
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