Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто стремится насладиться необыкновенной природой.



Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море.



Вы сможете пройти сквозь зелень прибрежного леса, искупаться в кристально чистых водах бухты и полюбоваться величественными скалами.

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда VIP-тур ежедневно в 15:00 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Начало маршрута - Институт океанологии имени П. П. Ширшова Институт океанологии имени П. П. Ширшова в Голубой бухте. Мы пройдём через территорию института Поговорим об истории его образования и что он принёс для Геленджика. Живописные Белые скалы Остановка Белые скалы. Шикарные как снег уходящие вдаль обрывистые белые как снег скалы. В хорошую погоду также можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун. Продолжаем путь Живописная лестница — 276 ступеней к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото, спуск к пляжу у нас будет либо по аналогу этой лестницы, либо по желанию туристов по тросу на склоне. Финал маршрута Купание в 3-ей щели. Мы пройдём через несколько щелей, побываем на диком пляже, где по желанию туристов можно искупаться в открытом чистом море без большого скопления людей (около 30-60 минут). Часто мы одни на пляже. От себя наши гиды готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях, и рассказать немного истории о нашем курорте. Дополнительная информация Белые скалы в Геленджике — это одна из самых известных природных достопримечательностей Черноморского побережья России. Ее уникальные формы, привлекает туристов и фотографов со края. Скалы расположена в окрестностях Геленджика, за голубой бухтой. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.

