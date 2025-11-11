Мои заказы

Индивидуальный терренкур на Белые скалы

Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто стремится насладиться необыкновенной природой.

Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море.

Вы сможете пройти сквозь зелень прибрежного леса, искупаться в кристально чистых водах бухты и полюбоваться величественными скалами.
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Начало маршрута - Институт океанологии имени П. П. Ширшова Институт океанологии имени П. П. Ширшова в Голубой бухте. Мы пройдём через территорию института Поговорим об истории его образования и что он принёс для Геленджика. Живописные Белые скалы Остановка Белые скалы. Шикарные как снег уходящие вдаль обрывистые белые как снег скалы. В хорошую погоду также можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун. Продолжаем путь Живописная лестница — 276 ступеней к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото, спуск к пляжу у нас будет либо по аналогу этой лестницы, либо по желанию туристов по тросу на склоне. Финал маршрута Купание в 3-ей щели. Мы пройдём через несколько щелей, побываем на диком пляже, где по желанию туристов можно искупаться в открытом чистом море без большого скопления людей (около 30-60 минут). Часто мы одни на пляже. От себя наши гиды готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях, и рассказать немного истории о нашем курорте. Дополнительная информация Белые скалы в Геленджике — это одна из самых известных природных достопримечательностей Черноморского побережья России. Ее уникальные формы, привлекает туристов и фотографов со края. Скалы расположена в окрестностях Геленджика, за голубой бухтой. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.

VIP-тур ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубая бухта
  • Институт океанологии имени П.П. Ширшова
  • Белые скалы
  • 276 ступеней к морю
  • Купание в 3-ей щели
Что включено
  • Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы до точки сбора/n
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Трансфер по домам
Когда и сколько длится?
Когда: VIP-тур ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду
  • Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

