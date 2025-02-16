Проведите день среди хвойного леса, чистейшего голубого моря и пустынных пляжей! Во время неспешного треккинга вы рассмотрите Институт океанологии СССР, полюбуетесь потрясающими панорамами со скал, сделаете фото на лавочке у обрыва, вдохнёте полной грудью чистейший воздух, ради которого многие и приезжают сюда. И по желанию вместе с гидом покорите скалу Утюг.
Описание фото-прогулки
- Институт океанологии СССР. Мы пройдём через территорию исследовательского института, который работает до сих пор. Поговорим об истории его образования
- Лавочка на обрыве, с которой открывается вид на пляж, скальный берег и морскую даль с товарными кораблями. В хорошую погоду можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун
- Живописная лестница — 276 ступеней к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото. Мы знаем, как спуститься к пляжу и без неё. На море будем купаться (по желанию) и пить чай
- Скала Утюг. Мы пройдём через несколько щелей, побываем на диком пляже, перекусим за столиком на обрыве скалы и увидим творение природы, которое почти не посещают туристы, — скалу Утюг. На маршруте есть спуски и подъёмы: если вы не готовы к такому, можем вместо прогулки провести время на пляже
По пути мы расскажем вам легенды мыса Дооб, истории про Цемесскую бухту и Институт океанологии. А также пофотографируем вас на телефон в самых живописных локациях.
Организационные детали
- Снимаем на Samsung Galaxy S23 Ultra. В течение 1–2 дней после прогулки вы получите все исходники фото и видео и 10 обработанных снимков
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Необходима средняя физическая подготовка
- Маршрут можно пройти напрямую по более сложной тропе (3 км) или по ровной дороге в обход (5 км) — на ваш выбор
- Мы заберём вас от отеля на комфортабельном седане и после экскурсии отвезём обратно
- С вами пойдёт один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 14:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 272 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всехЗадать вопрос
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