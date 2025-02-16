Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты в Геленджике

Вдохновляющие пейзажи, дикие пляжи и мобильная фотосессия в самых живописных локациях
Проведите день среди хвойного леса, чистейшего голубого моря и пустынных пляжей! Во время неспешного треккинга вы рассмотрите Институт океанологии СССР, полюбуетесь потрясающими панорамами со скал, сделаете фото на лавочке у обрыва, вдохнёте полной грудью чистейший воздух, ради которого многие и приезжают сюда. И по желанию вместе с гидом покорите скалу Утюг.
Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты в Геленджике
Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты в Геленджике
Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты в Геленджике
Ближайшие даты:
16
фев20
фев23
фев27
фев2
мар6
мар9
мар
Время начала: 14:00

Описание фото-прогулки

  • Институт океанологии СССР. Мы пройдём через территорию исследовательского института, который работает до сих пор. Поговорим об истории его образования
  • Лавочка на обрыве, с которой открывается вид на пляж, скальный берег и морскую даль с товарными кораблями. В хорошую погоду можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун
  • Живописная лестница — 276 ступеней к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото. Мы знаем, как спуститься к пляжу и без неё. На море будем купаться (по желанию) и пить чай
  • Скала Утюг. Мы пройдём через несколько щелей, побываем на диком пляже, перекусим за столиком на обрыве скалы и увидим творение природы, которое почти не посещают туристы, — скалу Утюг. На маршруте есть спуски и подъёмы: если вы не готовы к такому, можем вместо прогулки провести время на пляже

По пути мы расскажем вам легенды мыса Дооб, истории про Цемесскую бухту и Институт океанологии. А также пофотографируем вас на телефон в самых живописных локациях.

Организационные детали

  • Снимаем на Samsung Galaxy S23 Ultra. В течение 1–2 дней после прогулки вы получите все исходники фото и видео и 10 обработанных снимков
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Необходима средняя физическая подготовка
  • Маршрут можно пройти напрямую по более сложной тропе (3 км) или по ровной дороге в обход (5 км) — на ваш выбор
  • Мы заберём вас от отеля на комфортабельном седане и после экскурсии отвезём обратно
  • С вами пойдёт один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 14:00

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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