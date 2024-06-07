Е Екатерина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Спасибо!!! Приятно прогулялись!

Л Людмила Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо читать дальше света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом! Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции

Т Татьяна Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤

Е Екатерина Джипинг в горы к Грозовым воротам Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.

К Кристина Джипинг в горы к Грозовым воротам Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят

А Арина Джипинг в горы к Грозовым воротам читать дальше к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит! Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100

N Nastya.agoshkina Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!

И Ирина Главные вершины Геленджика Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.

В Валентин Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине читать дальше лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео. Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная