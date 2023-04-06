Гуамское ущелье: треккинг и водопады на групповой экскурсии из Геленджика
Мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью, полное приключений и ярких впечатлений.
На протяжение всего путешествия вас будут сопровождать опытные инструкторы, которые покажут самые интересные места ущелья.
На протяжение всего путешествия вас будут сопровождать опытные инструкторы, которые покажут самые интересные места ущелья.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Самая высокая точка плато Лагонаки.
- Гуамское ущелье — это огромная расщелина между горами со множеством изломов, в которой на каждом шагу открываются все новые захватывающие виды. Гуамское ущелье находится в Апшеронском районе Краснодарского края между хутором Гуамка и селом Мезмай. 18-часовая экскурсия в Гуамское ущелье начинается ранним утром. На комфортабельном автобусе с кондиционером в сопровождении опытного гида туристы отправляются к ущелью. По приезду можно приобрести билеты на экскурсионный поезд, отправляющийся в ущелье. Поезд представляет собой 4 экскурсионных вагончика, оснащенных аудиогидами. По дороге следования поезда вас ожидают удивительные горные пейзажи, на фоне которых можно сделать множество колоритных фото. Поезд движется неторопливо, поэтому вы успеете насладиться картиной в полной мере.
- Глубина ущелья составляет 400 м. при длине около 3 км, а ширина в самом узком месте не превышает двух метров. Над ущельем обустроена обзорная площадка, из которой открывается удивительный вид на каньон. Несмотря на небольшую протяженность ущелья перепад высот здесь составляет 82 метра. Над руслом реки Курджипс, протекающей вдоль ущелья, проложена узкоколейная железная дорога. Река стремительно несется по ущелью. Мощные потоки ударяются о скалы, образуя брызги и пену. Быстрые водопады сменяются спокойными пологими участками, которые резко переходят в крутые уступы. Ущелье вызывает интерес не только благодаря красивым горным пейзажам. Если присмотреться, здесь можно увидеть редких представителей флоры и фауны. В ущелье растет бук, липа, дуб, ясень, пихта, сосна, рододендрон, азалия, боярышник, реликтовые самшиты, тис. В лесах обитают кабаны, куницы, лисы, но шансы с ними встретиться невысоки. Зато вы обязательно увидите гордых орлов, парящих в небе над ущельем.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки, легкий перекус, фотоаппарат, купальники, полотенца. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Круглогодично
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение инструктора
- Страховка на время экскурсии
- Что не входит
- Пассажирский экскурсионный вагончик — 600 руб. для взрослых, 300 руб. для детей
- Посещение термальных источников — 350 руб. для взрослых, 200 руб. для детей
- Обед — от 400 руб. с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: КруглогодичноЭкскурсия длится около 18 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки
- Легкий перекус
- Фотоаппарат
- Купальники
- Полотенца. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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