Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине

Насладиться сказочной природой Краснодарского края и раскрыть тайны древних дольменов

Индивидуальная
На комфортабельном легковом лимузине мы отправимся исследовать историю и природу юга России! Вы погуляете по лесу, полюбуетесь Гебиусскими водопадами и рассмотрите таинственные дольмены.

А я не дам вам заскучать и расскажу о местных традициях, культуре, флоре и фауне.
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гебиусские водопады

Вы оцените комплекс из семи водопадов: Пасть дьявола, Шнурок, Грот и другие. Пройдете по комфортной тропе, оборудованной деревянными мостиками, лестницами и перилами. Подышите свежим воздухом, полюбуетесь горными реками и ручьями. Отдохнете в тени деревьев и заглянете на небольшую страусиную ферму. Я буду вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и поддержит разговор на любую тему.

Дольмены: погружение в прошлое

Дольмены — погребальные и культовые сооружения, построенные тысячи лет назад. Мы посетим фермерское хозяйство Бамбаковых, где расположены так называемые Пшадские дольмены. Вы расшифруете их символику и погуляете по окружающей живописной территории, декорированной альпийскими горками, клумбами и цветущими кустарниками. Если пожелаете, попробуете ароматный местный мед и чай с целебными травами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Гебиусские водопады — 300 руб. взрослые, 200 руб. дети, дольмены — 200 руб. взрослые, 100 руб. дети 7-14 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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