Что вас ожидает

Гебиусские водопады

Вы оцените комплекс из семи водопадов: Пасть дьявола, Шнурок, Грот и другие. Пройдете по комфортной тропе, оборудованной деревянными мостиками, лестницами и перилами. Подышите свежим воздухом, полюбуетесь горными реками и ручьями. Отдохнете в тени деревьев и заглянете на небольшую страусиную ферму. Я буду вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и поддержит разговор на любую тему.

Дольмены: погружение в прошлое

Дольмены — погребальные и культовые сооружения, построенные тысячи лет назад. Мы посетим фермерское хозяйство Бамбаковых, где расположены так называемые Пшадские дольмены. Вы расшифруете их символику и погуляете по окружающей живописной территории, декорированной альпийскими горками, клумбами и цветущими кустарниками. Если пожелаете, попробуете ароматный местный мед и чай с целебными травами.

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