На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот

Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Неприступная красота скал хутора Джанхот захватывает дух. Здесь горы не имеют вершин, а ущелья кажутся бездонными.

Эта часть побережья труднодоступна для туристов, но для нас не составит труда добраться до этих мест по воде.

Вы насладитесь красотой природы, уединёнными пляжами и живописными местами, а наш инструктор проследит, чтобы прогулка прошла комфортно и безопасно.
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас в Геленджике и довезём до точки старта. По прибытии в Джанхот проведём инструктаж на суше. Также вас ждёт адаптация к сапборду на воде в бухте центрального пляжа.

Когда вы будете готовы, отправимся в путешествие по живописному маршруту в окружении отвесных скал, девственной природы и самых чистых диких пляжей Чёрного моря. По желанию, высадимся на один из них и искупаемся. А если повезёт, встретим дельфинов.

Наши прогулки отличаются отсутствием строгих рамок и условий: если ваша группа хочет релаксировать и двигаться в медленном темпе, мы не будем преодолевать длинные расстояния. Достаточно выйти за грань бухты центрального пляжа, и мы уже в девственной природе!

Организационные детали

  • Водная прогулка длится около 2 часов (1,5 км в одну сторону). При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду — перенесём путешествие на другой день или время.
  • Наши прогулки подойдут как новичкам, так и опытным саперам. Дети с 7 лет могут плыть самостоятельно на сапе, с 3 лет — вместе со взрослыми.
  • В стоимость включены: трансфер, работа инструктора, фото и видеосъёмка, гермомешки для ваших вещей при необходимости
  • До места старта поедем на комфортабельном автомобиле Kia Ceed
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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