Неприступная красота скал хутора Джанхот захватывает дух. Здесь горы не имеют вершин, а ущелья кажутся бездонными. Эта часть побережья труднодоступна для туристов, но для нас не составит труда добраться до этих мест по воде. Вы насладитесь красотой природы, уединёнными пляжами и живописными местами, а наш инструктор проследит, чтобы прогулка прошла комфортно и безопасно.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас в Геленджике и довезём до точки старта. По прибытии в Джанхот проведём инструктаж на суше. Также вас ждёт адаптация к сапборду на воде в бухте центрального пляжа.

Когда вы будете готовы, отправимся в путешествие по живописному маршруту в окружении отвесных скал, девственной природы и самых чистых диких пляжей Чёрного моря. По желанию, высадимся на один из них и искупаемся. А если повезёт, встретим дельфинов.

Наши прогулки отличаются отсутствием строгих рамок и условий: если ваша группа хочет релаксировать и двигаться в медленном темпе, мы не будем преодолевать длинные расстояния. Достаточно выйти за грань бухты центрального пляжа, и мы уже в девственной природе!

Организационные детали