Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я отвезу вас туда, где из спелых сочных лоз создают всеми любимые игристые вина! В Абрау-Дюрсо, на берегу живописного озера, вас окутает атмосфера умиротворения.



Поговорим о тех, кто стоял у истоков виноделия в Краснодарском крае, и посетим тот самый одноимённый завод, где вам расскажут об истории и технологии производства вина от выращивания винограда до розлива готового напитка по бутылкам. 5 10 отзывов

Руслан Ваш гид в Геленджике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 7 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по Абрау-Дюрсо На территории витает дух истории, а красивые пейзажи радуют глаз. Вы сможете прогуляться по живописной набережной озера Абрау, узнаете легенду о появлении ручейка «Слезы черкешенки», побываете в храме Ксении Петербуржской и пересчитаете ступеньки на знаменитой лестнице. А еще у вас будет возможность прокатиться на лодке по озеру. Экскурсия по заводу Во время прогулки по винному заводу со 150-летней историей, вы узнаете, почему императорская семья так любила здешние места, какую роль сыграл в развитии завода князь Голицын, что сделал для «Абрау-Дюрсо» француз Дравиньи и пр. Гид расскажет о виноградниках, технологии производства игристых вин, а в завершении вы сможете оценить красивый перляж и изящный вкус любимого шампанского Николая Второго. По желанию, сможете посетить ресторан, после чего мы отправимся в Геленджик.

Выезд по запросу с 9:00 до 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Абрау-Дюрсо

Площадь Александра Второго

Озеро Абрау

Набережная

Православный храм во имя Ксении Петербуржской

Арт-галерея света (компьютерные инсталляции, современное искусство мирового уровня)

Шоу поющих фонтанов Что включено Трансфер (для группы 1-3 человека - легковой авто, для группы 4-7 человек - микроавтобус)

Услуги гида. Что не входит в цену Экскурсия по винзаводу

Питание

Посещение Арт-галереи света. Место начала и завершения? Ваше место пребывания в Геленджике Когда и сколько длится? Когда: Выезд по запросу с 9:00 до 14:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.