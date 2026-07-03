Я отвезу вас туда, где из спелых сочных лоз создают всеми любимые игристые вина! В Абрау-Дюрсо, на берегу живописного озера, вас окутает атмосфера умиротворения.
Поговорим о тех, кто стоял у истоков виноделия в Краснодарском крае, и посетим тот самый одноимённый завод, где вам расскажут об истории и технологии производства вина от выращивания винограда до розлива готового напитка по бутылкам.
Поговорим о тех, кто стоял у истоков виноделия в Краснодарском крае, и посетим тот самый одноимённый завод, где вам расскажут об истории и технологии производства вина от выращивания винограда до розлива готового напитка по бутылкам.
Описание экскурсииПрогулка по Абрау-Дюрсо На территории витает дух истории, а красивые пейзажи радуют глаз. Вы сможете прогуляться по живописной набережной озера Абрау, узнаете легенду о появлении ручейка «Слезы черкешенки», побываете в храме Ксении Петербуржской и пересчитаете ступеньки на знаменитой лестнице. А еще у вас будет возможность прокатиться на лодке по озеру. Экскурсия по заводу Во время прогулки по винному заводу со 150-летней историей, вы узнаете, почему императорская семья так любила здешние места, какую роль сыграл в развитии завода князь Голицын, что сделал для «Абрау-Дюрсо» француз Дравиньи и пр. Гид расскажет о виноградниках, технологии производства игристых вин, а в завершении вы сможете оценить красивый перляж и изящный вкус любимого шампанского Николая Второго. По желанию, сможете посетить ресторан, после чего мы отправимся в Геленджик.
Выезд по запросу с 9:00 до 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абрау-Дюрсо
- Площадь Александра Второго
- Озеро Абрау
- Набережная
- Православный храм во имя Ксении Петербуржской
- Арт-галерея света (компьютерные инсталляции, современное искусство мирового уровня)
- Шоу поющих фонтанов
Что включено
- Трансфер (для группы 1-3 человека - легковой авто, для группы 4-7 человек - микроавтобус)
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Экскурсия по винзаводу
- Питание
- Посещение Арт-галереи света.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд по запросу с 9:00 до 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Всё прошло отлично. Гид забрал из отеля, по дороге рассказывал про виноградники. На месте сначала погуляли, потом пошли на завод. Шоу фонтанов успели посмотреть, хотя оно уже почти закончилось. Дегустация понравилась, взял с собой две бутылки. Рекомендую.
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А
Понравилось, что программа была насыщенной, но без спешки. Успели и озеро посмотреть, и на завод сходить, и на шоу фонтанов попасть. Вино на дегустации отличное, взял бутылку с собой. Гид грамотный, вопросы не оставались без ответов.
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Ю
Экскурсия оставила приятные впечатления. Гид интересно рассказывал, мы узнали много нового про озеро и завод. Храм Ксении Петербуржской — спокойное и красивое место. На дегустации попробовали разные сорта, понравились все. Отличный день.
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А
Индивидуальная экскурсия — отличный формат. Не нужно ни к кому подстраиваться. Сначала погуляли по набережной, посчитали ступени на лестнице, потом экскурсия на завод. Гид учёл наши пожелания, и мы задержались на дегустации подольше. Всё супер.
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О
Были на экскурсии с подругой, обе в восторге. Прогулка по набережной и храм — спокойное начало, а завод и дегустация — динамичная и вкусная часть. Гид рассказывал увлекательно, особенно понравилась история про Николая II. Рекомендую.
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С
Давно хотела посетить Абрау-Дюрсо, и экскурсия полностью оправдала ожидания. Озеро красивое, набережная ухоженная, завод интересный. Особенно запомнилась дегустация и рассказ о французе Дравиньи, который участвовал в создании завода. Очень довольна.
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