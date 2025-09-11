Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с природной красотой озера Абрау и историей завода Абрау-Дюрсо.
Участники смогут насладиться панорамными видами, узнать о процессе производства игристых вин и погрузиться в легенды этого места. Программа включает прогулку по набережной и посещение винных погребов. Дорога на комфортабельном автомобиле добавит удобства путешествию
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Живописные виды озера Абрау
🍇 Посещение завода Абрау-Дюрсо
🍷 Дегустация вин (по желанию)
🚗 Комфортабельный транспорт
📜 Увлекательные истории и легенды
Что можно увидеть
Озеро Абрау
Завод Абрау-Дюрсо
Описание экскурсии
Живописное озеро Абрау
Путешествие начнётся с прогулки вдоль озера, расположенного на высоте 85 метров над уровнем моря. Вы насладитесь панорамами зелёных холмов и лазурной воды. При желании подниметесь по тропам, чтобы насладиться видами с высоты.
Исторический завод «Абрау-Дюрсо»
Здесь вы узнайте все тонкости производства игристых и тихих вин. Экскурсия включает посещение винных погребов, где вы познакомитесь с традициями и секретами создания знаменитого напитка, а также сможете продегустировать лучшие образцы (за доплату).
Истории и легенды
Я познакомлю вас с легендами Абрау-Дюрсо: от загадочной истории возникновения озера до судьбоносных событий, связанных с местным винным домом. Расскажу, как здесь зародилась эпоха российского шампанского и какие испытания пришлось преодолеть этому месту в годы войны и сухого закона.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Geely Atlas Pro. Дорога в одну сторону занимает 1,5–2 часа, обед — 1 час, остальное время — на локациях
Программа 5+
По желанию вы можете пойти на экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо — от 700 ₽ без дегустации, от 2000 ₽ с дегустацией. Также есть детский центр Abrau Junior, гастрономические мастер-классы и специальная экскурсия для детей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 36 туристов
Привет, меня зовут Андрей! Я дипломированный винный гид, влюблённый в виноделие юга России. Организую уникальные маршруты по лучшим винодельням региона. Помогу понять и полюбить российские вина: от классики до современных экспериментов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 сен 2025
Спасибо за экскурсию, все понравилось, узнали много интересного о виноделии, Абрау-Дюрсо чудесное место, захотелось вернуться ещё!
Д
Дарья
24 авг 2025
Отличная экскурсия, было интересно и увлекательно. Андрей увлек рассказами про Абрау, виноделие, историю. Понравилась экскурсия на завод шампанского, дети оценили галерею света. Также Андрей посоветовал вкусный ресторан. Автомобиль комфортный, поездка оставила приятные впечатления. Мы остались довольны.
А
Андрей
20 авг 2025
Спасибо Андрею, приятный собеседник, знает много и много чего интересно рассказал. Очень познавательно и интересно. Проведи прекрасно время, по-мимо Абрау, зашли в магазин Фанагория, там тоже набрали вина. При поездке ребенку стало плохо, Андрей нашел ближайшую аптеку и оперативно заехали. Спасибо большое, всем советую.