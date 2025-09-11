Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с природной красотой озера Абрау и историей завода Абрау-Дюрсо. Участники смогут насладиться панорамными видами, узнать о процессе производства игристых вин и погрузиться в легенды этого места. Программа включает прогулку по набережной и посещение винных погребов. Дорога на комфортабельном автомобиле добавит удобства путешествию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Живописное озеро Абрау

Путешествие начнётся с прогулки вдоль озера, расположенного на высоте 85 метров над уровнем моря. Вы насладитесь панорамами зелёных холмов и лазурной воды. При желании подниметесь по тропам, чтобы насладиться видами с высоты.

Исторический завод «Абрау-Дюрсо»

Здесь вы узнайте все тонкости производства игристых и тихих вин. Экскурсия включает посещение винных погребов, где вы познакомитесь с традициями и секретами создания знаменитого напитка, а также сможете продегустировать лучшие образцы (за доплату).

Истории и легенды

Я познакомлю вас с легендами Абрау-Дюрсо: от загадочной истории возникновения озера до судьбоносных событий, связанных с местным винным домом. Расскажу, как здесь зародилась эпоха российского шампанского и какие испытания пришлось преодолеть этому месту в годы войны и сухого закона.

Организационные детали