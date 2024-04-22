1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
«Дорогу до винодельни я заполню рассказами о нашем крае, расскажу самое любопытное о Геленджике и Новороссийске и, конечно, о виноделии краснодарского региона»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
«Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«Вы побываете на современной винодельне Шато де Талю: раскроете секреты местного технологичного производства и погуляете по виноградникам, тянущимся вдоль живописных склонов к морю»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
«Вы познакомитесь с историей семейной винодельни, узнаете о тонкостях винодельческого искусства и технологиях производства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар»
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
«Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын»
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500₽ за билет
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
«По пути к винодельне мы полюбуемся горно-морскими пейзажами и панорамами знаменитой горы Колдун»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«Château de Talu — современная живописная винодельня Краснодарского края, где гармонично сочетаются завораживающая природа, инновационные технологии и тепло сердец людей, влюбленных в свое дело»
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 апреля 2024Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
- ЕЕвгения10 марта 2024Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
- ИИрина7 января 2024Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
- ВВиталий4 октября 2023Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
- ААндрей18 сентября 2023Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора
- ЮЮлия16 августа 2023Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
- ООлег14 августа 2023Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.
- ЛЛюдмила9 августа 2023Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко организовано, путевая информация доступна для понимания. Рекомендую 👍
- ЕЕкатерина26 июля 2023Тур Погружение от Лефкадии прекрасная и лёгкая подача материала, сабраж на винограднике, посещение производства и продолжение дегустации вкусных вин и
- ППавел8 сентября 2022Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Винодельни" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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