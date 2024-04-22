Экскурсии на винодельни и виноградники в Геленджике

Найдено 8 экскурсий в категории «Винодельни» в Геленджике, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
«Дорогу до винодельни я заполню рассказами о нашем крае, расскажу самое любопытное о Геленджике и Новороссийске и, конечно, о виноделии краснодарского региона»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
«Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«Вы побываете на современной винодельне Шато де Талю: раскроете секреты местного технологичного производства и погуляете по виноградникам, тянущимся вдоль живописных склонов к морю»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
«Вы познакомитесь с историей семейной винодельни, узнаете о тонкостях винодельческого искусства и технологиях производства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар»
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
«Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын»
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500 за билет
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
«По пути к винодельне мы полюбуемся горно-морскими пейзажами и панорамами знаменитой горы Колдун»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Красочные винодельни и виноградники
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«Château de Talu — современная живописная винодельня Краснодарского края, где гармонично сочетаются завораживающая природа, инновационные технологии и тепло сердец людей, влюбленных в свое дело»
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
    читать дальше

    историю, на винодельне уникальный музей вина, дегустация проходит прямо в музее. Дорога до Лефкадии от Геленджика занимает около 2 часов, но Алик хорошо информирован по истории края от момента основания до сегодняшних дней и не даёт скучать. Однозначно рекомендуем!

    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле
  • Е
    Евгения
    10 марта 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
    читать дальше

    предложил доп. остановку в интересном месте. Несколько раз созванивался, чтобы уточнить детали. Сам проявлял инициативу, советовал. В общем человек выполняет свою работу на "отлично". Формат индивидуальной экскурсии невероятно удобен (нас было четверо взрослых).

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Идеальный винный день
    Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
    читать дальше

    экскурсии - организация ужина в ресторане на винодельне Шато де Талю. В дороге много интересной информации. По винодельням. В Мысхако брали "вип тур", 8 вин и по отдельному блюду к каждому вину (цена - 5000/чел), очень интересно, рекомендуем именно такой вариант. Шато де Пино - не впечатлило, обычный групповой тур, само вино тоже на зашло, Мысхако на порядок выигрывает. На наш взгляд на данный момент не стоит соединять эти две винодельни. От всей семьи большое спасибо Алику, было очень интересно. Рекомендуем

  • А
    Андрей
    18 сентября 2023
    Идеальный винный день
    Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
    читать дальше

    связался, предложил уточнить по вопросам, проговорил ход самой экскурсии. В день экскурсии приехал заранее, забрал нас от места проживания, отвез на винодельни, по дороге рассказывал историю края и виноделен, было безумно интересно и познавательно! Нам не пришлось вообще ни о чем думать, мы везде успели и просто наслаждались отдыхом. Спасибо Алику за чудесный день, мы остались очень и очень довольны! 🤗

  • О
    Олег
    14 августа 2023
    Идеальный винный день
    Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.
  • Л
    Людмила
    9 августа 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко организовано, путевая информация доступна для понимания. Рекомендую 👍
    Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чёткоВчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чёткоВчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко
  • Е
    Екатерина
    26 июля 2023
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Тур Погружение от Лефкадии прекрасная и лёгкая подача материала, сабраж на винограднике, посещение производства и продолжение дегустации вкусных вин и
    читать дальше

    закусок в элегантном ресторане! Необычные блюда ресторана и вкусная пицца из дровяной печи, всё сделано из продуктов, произведённых самой Лефкадией. Однозначно рекомендую, много локаций для фото, есть небольшое лавандовое поле, в период цветения оно прекрасно.

  • П
    Павел
    8 сентября 2022
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Вина и вкусы Долины Лефкадия
  2. Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
  3. Геленджик и винодельня Шато де Талю
  4. Идеальный винный день
  5. Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Винодельни" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Геленджике с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене
ХорошоТам