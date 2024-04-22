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экскурсии - организация ужина в ресторане на винодельне Шато де Талю. В дороге много интересной информации. По винодельням. В Мысхако брали "вип тур", 8 вин и по отдельному блюду к каждому вину (цена - 5000/чел), очень интересно, рекомендуем именно такой вариант. Шато де Пино - не впечатлило, обычный групповой тур, само вино тоже на зашло, Мысхако на порядок выигрывает. На наш взгляд на данный момент не стоит соединять эти две винодельни. От всей семьи большое спасибо Алику, было очень интересно. Рекомендуем