  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Геленджику

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Геленджика
Помимо природных красот Геленджика: вид на Маркотхский хребет, посещение Толстого мыса, прогулка 👣 по Платановой аллее, мы познакомимся с историческими достопримечательностями 🏛️ курорта: старинные здания, камень в честь 100-летия города, створный маяк — один из старейших на Черноморском побережье.

а также белокаменный собор Вознесения Господня.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику

Что вы увидите

  • Толстый мыс
  • Геленджикский маяк
  • Набережная
  • Памятник «Дама с собачкой»
  • Платановая аллея
  • Первомайский сквер
  • Центральный причал
  • «Поющий фонтан»
  • Площадь Лермонтова
  • Створный маяк
  • Собор Вознесения Господня
Природные красоты Геленджика
Наша экскурсия ⛳ начнется с посещения Толстого мыса, расположенного на южных окраинах города. В самой живописной его части, на Круче, возвышается красно-белый Геленджикский маяк, свет которого виден на расстояние до 21 морской мили. Сразу за ним тянется новая городская набережная, где можно увидеть романтичный памятник «Дамы с собачкой».
В ходе экскурсии 🧭 мы полюбуемся величественным Маркотхским хребтом и прогуляемся по красивой Платановой аллее, которая начинается у скульптуры «Коробейник» (популярного места для фотографирования туристов). Мимо исполинских платанов мы пройдемся к Первомайскому скверу рядом с центральным причалом города. Здесь вашему взору предстанет оригинальный цветочный календарь. Ежедневно работники городского озеленения выкладывают на нем текущий день и месяц из свежих цветов.
Исторические достопримечательности 🏛️ курорта
Вы увидите старинные здания, памятник Ленину, памятный камень в честь 100-летия города. Запоминающимся пунктом экскурсии станет «Поющий фонтан» на площади Лермонтова. Его водные струи вырываются на различную высоту из 400 форсунок, а всё это чарующее действо сопровождают более 20 мелодий.
Во время прогулки по Лермонтовскому бульвару вы осмотрите створный маяк – один из старейших на Черноморском побережье. Впервые он начал освещать путь кораблям свыше 100 лет назад и работает по сегодняшний день. Далее нас ждет главная городская святыня – собор Вознесения Господня постройки 1909 года. Белокаменный храм в торжественном русско-византийском стиле возведен по проекту архитектора Васильева и богато расписан изнутри художником Сарахтиным.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
5 000
6 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
6 000
6 часов
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане

Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Вечерний променад по Геленджику
5 050
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
10 отзывов
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Добро пожаловать в Геленджик!
4 550
3 часа
Добро пожаловать в Геленджик!
5 отзывов
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
Дайвинг в Черном море
2 600
3 часа
Дайвинг в Черном море
5 отзывов
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 000
35 часов
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 отзыва
Трекинг к мысу Дооб
4 330
4 часа
Трекинг к мысу Дооб
3 отзыва
Совершить марш-бросок к из Геленджика в Кабардинку, увидеть корабль Рио и услышать местные легенды
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
10 000
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь