Природные красоты Геленджика

Наша экскурсия ⛳ начнется с посещения Толстого мыса, расположенного на южных окраинах города. В самой живописной его части, на Круче, возвышается красно-белый Геленджикский маяк, свет которого виден на расстояние до 21 морской мили. Сразу за ним тянется новая городская набережная, где можно увидеть романтичный памятник «Дамы с собачкой».

В ходе экскурсии 🧭 мы полюбуемся величественным Маркотхским хребтом и прогуляемся по красивой Платановой аллее, которая начинается у скульптуры «Коробейник» (популярного места для фотографирования туристов). Мимо исполинских платанов мы пройдемся к Первомайскому скверу рядом с центральным причалом города. Здесь вашему взору предстанет оригинальный цветочный календарь. Ежедневно работники городского озеленения выкладывают на нем текущий день и месяц из свежих цветов.

Исторические достопримечательности 🏛️ курорта

Вы увидите старинные здания, памятник Ленину, памятный камень в честь 100-летия города. Запоминающимся пунктом экскурсии станет «Поющий фонтан» на площади Лермонтова. Его водные струи вырываются на различную высоту из 400 форсунок, а всё это чарующее действо сопровождают более 20 мелодий.

Во время прогулки по Лермонтовскому бульвару вы осмотрите створный маяк – один из старейших на Черноморском побережье. Впервые он начал освещать путь кораблям свыше 100 лет назад и работает по сегодняшний день. Далее нас ждет главная городская святыня – собор Вознесения Господня постройки 1909 года. Белокаменный храм в торжественном русско-византийском стиле возведен по проекту архитектора Васильева и богато расписан изнутри художником Сарахтиным.