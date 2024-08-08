Лучшее время для посещения Геленджика - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но некоторые объекты могут быть закрыты.

Геленджик - это не только пляжи, но и уникальные места, которые стоит увидеть. На экскурсии вы посетите Толстый мыс с маяком, насладитесь видом на Маркотхский хребет и прогуляетесь по Платановой аллее. Оцените исторические здания, памятник Ленину и «Поющий фонтан». В завершение вас ждет собор Вознесения Господня, поражающий своим величием и красотой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природные красоты Геленджика

Наша экскурсия начнется с посещения Толстого мыса, который расположен на южных окраинах города. В самой живописной его части, на Круче, возвышается красно-белый Геленджикский маяк, свет которого виден на расстоянии до 21 морской мили. Сразу за ним тянется новая городская набережная, где можно увидеть романтичный памятник «Дамы с собачкой».

В ходе экскурсии мы полюбуемся величественным Маркотхским хребтом и прогуляемся по красивой Платановой аллее, начинающейся у скульптуры «Коробейник», которая стала популярным местом для фотографирования туристов. Мимо исполинских платанов мы направимся к Первомайскому скверу, расположенного рядом с центральным причалом города. Здесь вам откроется оригинальный цветочный календарь, который ежедневно обновляют работники городского озеленения, выкладывая текущий день и месяц из свежих цветов.

Исторические достопримечательности курорта

Во время экскурсии вы сможете увидеть старинные здания, памятник Ленину и памятный камень, отмечающий 100-летие города. Запоминающимся пунктом станет «Поющий фонтан» на площади Лермонтова, где водные струи вырываются на различную высоту из 400 форсунок. Это чарующее действо сопровождается более 20 мелодиями, создавая незабываемую атмосферу.

Во время прогулки по Лермонтовскому бульвару вы сможете осмотреть старинный маяк, который является одним из старейших на Черноморском побережье. Он начал освещать путь кораблям более 100 лет назад и продолжает выполнять свою функцию и по сей день.

Далее нас ждет главная городская святыня — собор Вознесения Господня, построенный в 1909 году. Этот белокаменный храм выполнен в торжественном русско-византийском стиле по проекту архитектора Васильева и великолепно расписан художником Сарахтиным.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.