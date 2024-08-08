Мои заказы

Обзорная экскурсия по Геленджику

Погрузитесь в атмосферу Геленджика, прогуливаясь по набережной и любуясь природными и историческими достопримечательностями города
Геленджик - это не только пляжи, но и уникальные места, которые стоит увидеть.

На экскурсии вы посетите Толстый мыс с маяком, насладитесь видом на Маркотхский хребет и прогуляетесь по Платановой аллее. Оцените исторические здания, памятник Ленину и «Поющий фонтан». В завершение вас ждет собор Вознесения Господня, поражающий своим величием и красотой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Живописные виды на Черное море
  • 🗺️ Уникальные исторические места
  • 🎨 Арт-объекты и памятники
  • 🌳 Прогулка по Платановой аллее
  • 🎶 Музыка и свет «Поющего фонтана»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Геленджика - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику
Обзорная экскурсия по Геленджику

Что можно увидеть

  • Геленджикский маяк
  • Памятник «Дама с собачкой»
  • Платановая аллея
  • Памятник Ленину
  • Поющий фонтан
  • Собор Вознесения Господня

Описание экскурсии

Природные красоты Геленджика

Наша экскурсия начнется с посещения Толстого мыса, который расположен на южных окраинах города. В самой живописной его части, на Круче, возвышается красно-белый Геленджикский маяк, свет которого виден на расстоянии до 21 морской мили. Сразу за ним тянется новая городская набережная, где можно увидеть романтичный памятник «Дамы с собачкой».

В ходе экскурсии мы полюбуемся величественным Маркотхским хребтом и прогуляемся по красивой Платановой аллее, начинающейся у скульптуры «Коробейник», которая стала популярным местом для фотографирования туристов. Мимо исполинских платанов мы направимся к Первомайскому скверу, расположенного рядом с центральным причалом города. Здесь вам откроется оригинальный цветочный календарь, который ежедневно обновляют работники городского озеленения, выкладывая текущий день и месяц из свежих цветов.

Исторические достопримечательности курорта

Во время экскурсии вы сможете увидеть старинные здания, памятник Ленину и памятный камень, отмечающий 100-летие города. Запоминающимся пунктом станет «Поющий фонтан» на площади Лермонтова, где водные струи вырываются на различную высоту из 400 форсунок. Это чарующее действо сопровождается более 20 мелодиями, создавая незабываемую атмосферу.

Во время прогулки по Лермонтовскому бульвару вы сможете осмотреть старинный маяк, который является одним из старейших на Черноморском побережье. Он начал освещать путь кораблям более 100 лет назад и продолжает выполнять свою функцию и по сей день.

Далее нас ждет главная городская святыня — собор Вознесения Господня, построенный в 1909 году. Этот белокаменный храм выполнен в торжественном русско-византийском стиле по проекту архитектора Васильева и великолепно расписан художником Сарахтиным.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Толстый мыс
  • Геленджикский маяк
  • Набережная
  • Памятник «Дама с собачкой»
  • Платановая аллея
  • Первомайский сквер
  • Центральный причал
  • Поющий фонтан
  • Площадь Лермонтова
  • Створный маяк
  • Собор Вознесения Господня
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
Добрый день. Хотелось бы оставить отзыв о нашей экскурсии с Владимиром Власовичем. Честно, нам не понравилась, сначала экскурсовод начал вроде нормально более менее нам понятно молодым было, но потом скакал
читать дальшеуменьшить

с истории на историю и мы не понимали что от куда и с чем соединить. Когда я спрашивала про скульптуры на набережной - почему их поставили? Есть ли какие то истории про них? Он просто ответил- кому нужны истории 30 летней давности. Экскурсовод больше рассказывал что было при Петре 1. Мы приехали первый раз в этот город и в первый же день взяли экскурсию, чтоб хоть не много вдохновиться историей столь замечательного города.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Геленджику»

От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
9 авг в 15:30
10 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город мечты Геленджик
Познакомиться с курортом и полюбить его на автопешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны дольменов Геленджика
На машине
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Голубая бездна, скала Парус, Дольмен, Круча и Шато де Талю - за один день
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 авг в 13:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике
5500 ₽ за экскурсию