На экскурсии вы посетите Толстый мыс с маяком, насладитесь видом на Маркотхский хребет и прогуляетесь по Платановой аллее. Оцените исторические здания, памятник Ленину и «Поющий фонтан». В завершение вас ждет собор Вознесения Господня, поражающий своим величием и красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Живописные виды на Черное море
- 🗺️ Уникальные исторические места
- 🎨 Арт-объекты и памятники
- 🌳 Прогулка по Платановой аллее
- 🎶 Музыка и свет «Поющего фонтана»
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Геленджикский маяк
- Памятник «Дама с собачкой»
- Платановая аллея
- Памятник Ленину
- Поющий фонтан
- Собор Вознесения Господня
Описание экскурсии
Природные красоты Геленджика
Наша экскурсия начнется с посещения Толстого мыса, который расположен на южных окраинах города. В самой живописной его части, на Круче, возвышается красно-белый Геленджикский маяк, свет которого виден на расстоянии до 21 морской мили. Сразу за ним тянется новая городская набережная, где можно увидеть романтичный памятник «Дамы с собачкой».
В ходе экскурсии мы полюбуемся величественным Маркотхским хребтом и прогуляемся по красивой Платановой аллее, начинающейся у скульптуры «Коробейник», которая стала популярным местом для фотографирования туристов. Мимо исполинских платанов мы направимся к Первомайскому скверу, расположенного рядом с центральным причалом города. Здесь вам откроется оригинальный цветочный календарь, который ежедневно обновляют работники городского озеленения, выкладывая текущий день и месяц из свежих цветов.
Исторические достопримечательности курорта
Во время экскурсии вы сможете увидеть старинные здания, памятник Ленину и памятный камень, отмечающий 100-летие города. Запоминающимся пунктом станет «Поющий фонтан» на площади Лермонтова, где водные струи вырываются на различную высоту из 400 форсунок. Это чарующее действо сопровождается более 20 мелодиями, создавая незабываемую атмосферу.
Во время прогулки по Лермонтовскому бульвару вы сможете осмотреть старинный маяк, который является одним из старейших на Черноморском побережье. Он начал освещать путь кораблям более 100 лет назад и продолжает выполнять свою функцию и по сей день.
Далее нас ждет главная городская святыня — собор Вознесения Господня, построенный в 1909 году. Этот белокаменный храм выполнен в торжественном русско-византийском стиле по проекту архитектора Васильева и великолепно расписан художником Сарахтиным.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные даты просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Толстый мыс
- Геленджикский маяк
- Набережная
- Памятник «Дама с собачкой»
- Платановая аллея
- Первомайский сквер
- Центральный причал
- Поющий фонтан
- Площадь Лермонтова
- Створный маяк
- Собор Вознесения Господня
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Аренда автомобиля (такси)
- Входные билеты.