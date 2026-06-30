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Конная прогулка в горах Геленджика

Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
Конная прогулка — приятный способ разнообразить ваш отдых на Черном море! На проверенной конной базе недалеко от Геленджика вы подружитесь с лошадками, а потом прогуляетесь верхом по живописным окрестностям. В маршруте озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
4.8
17 отзывов
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика

Описание экскурсии

В первую очередь вы познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения с этими животными, объяснит правила безопасности и управления. Каждый участник, в том числе дети, управляет лошадью самостоятельно, но в сопровождении опытного инструктора. Маршрут проходит в спокойном темпе, прогулочным шагом.

Верхом по лесам и лугам среди гор

В начале доедем до реки, пересечём её и направимся в заброшенный персиковый сад. Оттуда маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Затем мы уйдём в тенистую часть, проедем через лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу.

Если время позволит, по дороге посетим небольшое озеро, где можно сделать красивые фото с лошадьми. После отправимся обратно.

Организационные детали

  • Поездка начинается в пос. Светлый
  • Обязательно надевайте закрытую обувь без платформы и возьмите с собой головной убор
  • Трансфер не предусмотрен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Светлый
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана
Юлиана — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 621 туриста
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией поездок на квадроциклах и эндуро. Все наши водители с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые поездки. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
3
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2
1
А
Прогулка очень понравилась. Полноценный час откатались на лошадях. Катались самостоятельно впервые. Инструктаж прислали предварительно, потом ещё раз популярно всё объяснили. На маршруте два инструктора, которые также на лошадях едут. Первый
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вел группу и лошадь, на которой сидела наша дочь. Второй - девушка - замыкала. Инструкторы внимательно следили за группой, подсказывали команды. По маршруту проходили и через лес, и через грязь после дождя, были спуски и подъемы в горку, видели крупных черепах. В конце дошли до горного ручья, коней попоили, пофотографировались и обратно прошли по маршруту. Для новичков рекомендую.

Прогулка очень понравилась. Полноценный час откатались на лошадях. Катались самостоятельно впервые. Инструктаж прислали предварительно, потом ещё
Прогулка очень понравилась. Полноценный час откатались на лошадях. Катались самостоятельно впервые. Инструктаж прислали предварительно, потом ещё
Прогулка очень понравилась. Полноценный час откатались на лошадях. Катались самостоятельно впервые. Инструктаж прислали предварительно, потом ещё
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Наталья
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
К сожалению, по маршруту был лес, луг и небольшая речка.
🐎 лошади спокойные.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.+1
В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
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О
Отличная часовая прогулка, красивые виды озера и леса. Лошадей много,спокойные. В локации есть кафе и туалет, что немаловажно- после поездки всегда приятно помыть руки и выпить кофе. Собственно экскурсии нет,просто
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прогулка. Хочу отметить только один момент- моя экскурсия была в 11 и инструктаж девушка Полина проводила для меня и ещё одной группы. И уже с утра Полина была крайне раздражена,это неприятно, но не влияет вобщем на впечатление. Хорошо что у меня проводником был приятный спокойный мужчина

Отличная часовая прогулка, красивые виды озера и леса. Лошадей много,спокойные. В локации есть кафе и туалет,
Отличная часовая прогулка, красивые виды озера и леса. Лошадей много,спокойные. В локации есть кафе и туалет,
Отличная часовая прогулка, красивые виды озера и леса. Лошадей много,спокойные. В локации есть кафе и туалет,
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Анна
Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7 человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет
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сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось.

Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят
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П
Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается, держит дистанцию. Инструктор объяснил, как ими управлять. Конечно, нужна практика. За час удается найти взаимопонимание с лошадью. Виды на маршруте очень красивые. Все понравилось.
Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается,
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Н
Огромное спасибо,было увлекательно и местами экстремально! Обалденные эмоции. Можно еще с доплатой пофотографироваться на хороший фотоаппарат)
Огромное спасибо,было увлекательно и местами экстремально! Обалденные эмоции. Можно еще с доплатой пофотографироваться на хороший фотоаппарат)
Огромное спасибо,было увлекательно и местами экстремально! Обалденные эмоции. Можно еще с доплатой пофотографироваться на хороший фотоаппарат)
Огромное спасибо,было увлекательно и местами экстремально! Обалденные эмоции. Можно еще с доплатой пофотографироваться на хороший фотоаппарат)
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