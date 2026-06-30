Конная прогулка — приятный способ разнообразить ваш отдых на Черном море! На проверенной конной базе недалеко от Геленджика вы подружитесь с лошадками, а потом прогуляетесь верхом по живописным окрестностям. В маршруте озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
Описание экскурсии
В первую очередь вы познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения с этими животными, объяснит правила безопасности и управления. Каждый участник, в том числе дети, управляет лошадью самостоятельно, но в сопровождении опытного инструктора. Маршрут проходит в спокойном темпе, прогулочным шагом.
Верхом по лесам и лугам среди гор
В начале доедем до реки, пересечём её и направимся в заброшенный персиковый сад. Оттуда маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Затем мы уйдём в тенистую часть, проедем через лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу.
Если время позволит, по дороге посетим небольшое озеро, где можно сделать красивые фото с лошадьми. После отправимся обратно.
Организационные детали
- Поездка начинается в пос. Светлый
- Обязательно надевайте закрытую обувь без платформы и возьмите с собой головной убор
- Трансфер не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Светлый
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 621 туриста
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией поездок на квадроциклах и эндуро. Все наши водители с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые поездки. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прогулка очень понравилась. Полноценный час откатались на лошадях. Катались самостоятельно впервые. Инструктаж прислали предварительно, потом ещё раз популярно всё объяснили. На маршруте два инструктора, которые также на лошадях едут. Первый
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В маршруте предполагалось: озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
К сожалению, по маршруту был лес, луг и небольшая речка.
🐎 лошади спокойные.
К сожалению, по маршруту был лес, луг и небольшая речка.
🐎 лошади спокойные.
+1
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О
Отличная часовая прогулка, красивые виды озера и леса. Лошадей много,спокойные. В локации есть кафе и туалет, что немаловажно- после поездки всегда приятно помыть руки и выпить кофе. Собственно экскурсии нет,просто
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Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7 человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет
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П
Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается, держит дистанцию. Инструктор объяснил, как ими управлять. Конечно, нужна практика. За час удается найти взаимопонимание с лошадью. Виды на маршруте очень красивые. Все понравилось.
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Н
Огромное спасибо,было увлекательно и местами экстремально! Обалденные эмоции. Можно еще с доплатой пофотографироваться на хороший фотоаппарат)
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