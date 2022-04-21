Что вас ожидает

Около 15 минут на нашем трансфере из Геленджика, и вы приедете на конюшню, где в первую очередь познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения с этими животными, объяснит правила безопасности и подберет коня для каждого.

Верхом по лесам и лугам среди гор

В начале вы проедете вдоль бирюзового озера Грек, где часто встречаются обитатели нашей местности: бобры, нутрии, дикие кабанчики, зайцы. Оттуда маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Затем вы уйдете в тенистую часть, проедете через лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу. Кульминацией станет смотровая площадка в селе Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь морской панорамой и горным массивом.

Организационные детали