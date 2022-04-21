Конная прогулка в горах Геленджика

Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами

Индивидуальная
Конная прогулка — приятный способ разнообразить ваш отдых на Черном море! Мы отвезем вас на проверенную конную базу недалеко от Геленджика, где вы подружитесь с лошадками, а потом прогуляетесь верхом по живописным окрестностям.

В маршруте озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика
Конная прогулка в горах Геленджика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Около 15 минут на нашем трансфере из Геленджика, и вы приедете на конюшню, где в первую очередь познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения с этими животными, объяснит правила безопасности и подберет коня для каждого.

Верхом по лесам и лугам среди гор

В начале вы проедете вдоль бирюзового озера Грек, где часто встречаются обитатели нашей местности: бобры, нутрии, дикие кабанчики, зайцы. Оттуда маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Затем вы уйдете в тенистую часть, проедете через лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу. Кульминацией станет смотровая площадка в селе Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь морской панорамой и горным массивом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается трансфер из Геленджика (300 руб. с человека)
  • Обязательно надевайте закрытую обувь без платформы и возьмите с собой головной убор
  • Строго запрещено брать с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.). На базе можно купить корм (от 100 руб.).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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