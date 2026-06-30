Конная прогулка — приятный способ разнообразить ваш отдых на Черном море! На проверенной конной базе недалеко от Геленджика вы подружитесь с лошадками, а потом прогуляетесь верхом по живописным окрестностям. В маршруте озеро Грек, сосновые леса, цветущие луга и смотровая площадка в Дивноморском.

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Описание экскурсии

В первую очередь вы познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения с этими животными, объяснит правила безопасности и управления. Каждый участник, в том числе дети, управляет лошадью самостоятельно, но в сопровождении опытного инструктора. Маршрут проходит в спокойном темпе, прогулочным шагом.

Верхом по лесам и лугам среди гор

В начале доедем до реки, пересечём её и направимся в заброшенный персиковый сад. Оттуда маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Затем мы уйдём в тенистую часть, проедем через лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу.

Если время позволит, по дороге посетим небольшое озеро, где можно сделать красивые фото с лошадьми. После отправимся обратно.

Организационные детали