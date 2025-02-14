Геленджик — символ воинской доблести. Наш курорт может похвастаться славной боевой историей, связанной с Великой Отечественной войной и освобождением Новороссийска. Я покажу вам восстановленный штаб командования и артиллерийскую батарею под селом Кабардинка. А в качестве бонуса — памятник, посвящённый морякам революции.

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Для советских бойцов на «Малой земле» Новороссийска Геленджик стал «Большой землей»: город служил госпитальной базой и пунктом материально-технического обеспечения всей Новороссийской группы советских войск, по сути закрыв захватчику ворота на Кавказ.

Я раскрою вам эти и другие подробности военной истории Геленджика на примере важнейших исторических объектов, среди которых:

Штаб командования 18-й десантной армии

Артиллерийская батарея № 394 имени капитана Зубкова

Памятник «Моряки революции»

Вы узнаете

Зачем в Геленджик приезжал маршал Жуков и как с этим событием связан будущий Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев

Какая роль в ходе войны была отведена артиллерии

Почему батарею капитана Зубкова называли «регулировщиком движения»

Помимо разговоров о военной истории вас ждёт посещение смотровых площадок с живописными видами на Цемесскую бухту, город-герой Новороссийск и село Кабардинка.

Организационные детали