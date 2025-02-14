Геленджик — символ воинской доблести.
Наш курорт может похвастаться славной боевой историей, связанной с Великой Отечественной войной и освобождением Новороссийска. Я покажу вам восстановленный штаб командования и артиллерийскую батарею под селом Кабардинка. А в качестве бонуса — памятник, посвящённый морякам революции.
Наш курорт может похвастаться славной боевой историей, связанной с Великой Отечественной войной и освобождением Новороссийска. Я покажу вам восстановленный штаб командования и артиллерийскую батарею под селом Кабардинка. А в качестве бонуса — памятник, посвящённый морякам революции.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Для советских бойцов на «Малой земле» Новороссийска Геленджик стал «Большой землей»: город служил госпитальной базой и пунктом материально-технического обеспечения всей Новороссийской группы советских войск, по сути закрыв захватчику ворота на Кавказ.
Я раскрою вам эти и другие подробности военной истории Геленджика на примере важнейших исторических объектов, среди которых:
- Штаб командования 18-й десантной армии
- Артиллерийская батарея № 394 имени капитана Зубкова
- Памятник «Моряки революции»
Вы узнаете
- Зачем в Геленджик приезжал маршал Жуков и как с этим событием связан будущий Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев
- Какая роль в ходе войны была отведена артиллерии
- Почему батарею капитана Зубкова называли «регулировщиком движения»
Помимо разговоров о военной истории вас ждёт посещение смотровых площадок с живописными видами на Цемесскую бухту, город-герой Новороссийск и село Кабардинка.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса (Hyundai или аналог)
- Начать экскурсию можем в любом районе Геленджика (кроме Дивноморского и Кабардинки)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 747 туристов
Меня зовут Алик, я уже давно живу в Геленджике и очень его люблю. Я вас познакомлю с городом, его окрестностями и ближайшим локациям. Могу провести треккинг-туры, винные туры и организоватьЗадать вопрос
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