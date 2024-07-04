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вначале, потому что как раз покажут все пляжи и все, что есть на набережной. Рассказали где вкусно, где дешевле, как лучше… Экскурсовод Сергей ответил на все вопросы и про город, и про отдых. Я хотела сфотографировать маяк на закате, поэтому взяла экскурсию, но получила гораздо больше. Мы были вдвоём с мужем, пока шли, Сергей нас везде сам фотографировал, предлагал передохнуть, не торопил. Мы довольны и особенно рекомендуем тем, кто в городе впервые. Ходить много, пешком. 8 км