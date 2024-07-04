Экскурсии выходного дня в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Геленджике, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый
Завтра в 17:00
7 июля в 17:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    4 июля 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Отличный экскурсовод, все знает и грамотно преподносит. Однозначно рекомендуем!
    Отличный экскурсовод, все знает и грамотно преподносит. Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Рекомендуем посетить особенно тем, кто впервые в Геленджике, чтобы познакомиться с городом и погрузиться в его жизнь! Сергею благодарность от нас за свою работу, в которую он вкладывает частичку своей души)
  • В
    Варвара
    24 июня 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Заказала экскурсию до отъезда. Мы пошли на неё на следующий день после приезда в Геленджик. Обязательно стоит сходить на экскурсию
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    вначале, потому что как раз покажут все пляжи и все, что есть на набережной. Рассказали где вкусно, где дешевле, как лучше… Экскурсовод Сергей ответил на все вопросы и про город, и про отдых. Я хотела сфотографировать маяк на закате, поэтому взяла экскурсию, но получила гораздо больше. Мы были вдвоём с мужем, пока шли, Сергей нас везде сам фотографировал, предлагал передохнуть, не торопил. Мы довольны и особенно рекомендуем тем, кто в городе впервые. Ходить много, пешком. 8 км

    Заказала экскурсию до отъезда. Мы пошли на неё на следующий день после приезда в Геленджик. Обязательно
  • Н
    Наталия
    13 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
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    не укачивало в машине, а тут приехали в Абрау, а сын заболел и уже на обратном пути ему было плохо. Алик максимально с пониманием отнёсся ко всему. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
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    виноделия Краснодарского края. В Абрау мы заехали на все смотровые площадки, в храм и другие знаковые места, сходили на производство с дегустацией и успели пообедать с потрясающим видом на озеро. Если вам не хочется тратить время на различные орг моменты и охватить в Абрау все и сразу, то это лучший вариант.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  2. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  3. Конная прогулка в горах Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Шато де Талю
  4. Грозовые ворота
  5. Дольмены Жане
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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