1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый
Завтра в 17:00
7 июля в 17:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина4 июля 2024Отличный экскурсовод, все знает и грамотно преподносит. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия27 июня 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Рекомендуем посетить особенно тем, кто впервые в Геленджике, чтобы познакомиться с городом и погрузиться в его жизнь! Сергею благодарность от нас за свою работу, в которую он вкладывает частичку своей души)
- ВВарвара24 июня 2024Заказала экскурсию до отъезда. Мы пошли на неё на следующий день после приезда в Геленджик. Обязательно стоит сходить на экскурсию
- ННаталия13 июня 2024Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
- ЕЕкатерина12 июня 2024Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На выходные»
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