Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Путешествие начнется с удобного места в Геленджике, откуда группа отправляется к подножию Маркхотского хребта. По пути сопровождающий гид расскажет о местной флоре и фауне, а также о культурных особенностях этого живописного региона. Во время подъема вы сможете наблюдать за разнообразными растениями, среди которых выделяются величественные сосны и кустарники, а на более высоких участках — редкие виды растений, охраняемые законом. По мере движения к вершине вы достигнете смотровой площадки с названием «Буквы Геленджик» – это не только живописное место, откуда открывается панорамный вид на окрестности, но и объёмное место для фото на память. Здесь же есть возможность отдохнуть и насладиться окружением. Продолжаем путь Следующей остановкой будет «Пуп земли», который расположен недалеко от предыдущего пункта. Этот необычный природный объект стал своеобразным символом хребта, и его форма не оставит никого равнодушным. Кроме того, туристы получат возможность заняться фотографией и созерцанием местных пейзажей, включая горы, леса и долины. Этот маршрут на Маркхотский хребет позволяет насладиться активностью и одновременно погрузиться в красоту природы, обогатиться новыми знаниями и впечатлениями. Это отличная возможность для всех любителей активного отдыха, которые ищут приключений под солнцем Черного моря. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Организационные детали:

Поход проводится сертифицированным гидом • Необходима средняя физическая подготовка • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет • На маршруте есть спуски и подъёмы: Длина маршрута в одну сторону 5 км.