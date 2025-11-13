Маршрут на Маркхотский хребет в Геленджике для индивидуальных путешественников предлагает удивительное сочетание активного отдыха, живописных пейзажей и уникальных природных объектов.
Сначала стоит отметить, что данный маршрут также включает экскурсии и терренкуры, такие как «Крест, Пуп земли и Чайная полка», что дарует возможность глубже узнать красоту и культуру этого региона.
Описание экскурсии
Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Путешествие начнется с удобного места в Геленджике, откуда группа отправляется к подножию Маркхотского хребта. По пути сопровождающий гид расскажет о местной флоре и фауне, а также о культурных особенностях этого живописного региона. Во время подъема вы сможете наблюдать за разнообразными растениями, среди которых выделяются величественные сосны и кустарники, а на более высоких участках — редкие виды растений, охраняемые законом. По мере движения к вершине вы достигнете смотровой площадки с названием «Буквы Геленджик» – это не только живописное место, откуда открывается панорамный вид на окрестности, но и объёмное место для фото на память. Здесь же есть возможность отдохнуть и насладиться окружением. Продолжаем путь Следующей остановкой будет «Пуп земли», который расположен недалеко от предыдущего пункта. Этот необычный природный объект стал своеобразным символом хребта, и его форма не оставит никого равнодушным. Кроме того, туристы получат возможность заняться фотографией и созерцанием местных пейзажей, включая горы, леса и долины. Этот маршрут на Маркхотский хребет позволяет насладиться активностью и одновременно погрузиться в красоту природы, обогатиться новыми знаниями и впечатлениями. Это отличная возможность для всех любителей активного отдыха, которые ищут приключений под солнцем Черного моря. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Организационные детали:
Поход проводится сертифицированным гидом • Необходима средняя физическая подготовка • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет • На маршруте есть спуски и подъёмы: Длина маршрута в одну сторону 5 км.
VIP-тур ежедневно 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пуп земли
- Маркхотский хребет
- Буквы Геленджик
- Смотровая на море и Геленджик
- Парк Олимп
- Вид на крест
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Объездная, д. 3 Автовокзал в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: VIP-тур ежедневно 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
