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А Алёна Тайны дольменов Геленджика Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.

И Ирина Главные вершины Геленджика Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.

В Валентин Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине читать дальше лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео. Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная

Е Елена Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.

А Андрей Вина и вкусы Долины Лефкадия читать дальше историю, на винодельне уникальный музей вина, дегустация проходит прямо в музее. Дорога до Лефкадии от Геленджика занимает около 2 часов, но Алик хорошо информирован по истории края от момента основания до сегодняшних дней и не даёт скучать. Однозначно рекомендуем! Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою

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