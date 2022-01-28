Что вас ждет:

Вы откроете для себя поражающее своей красотой загадочное царство морских глубин с его диковинными растениями и таинственными обитателями.

Мы обучаем дайвингу не только взрослых, но и детей старше 12 лет. На занятиях Вы получите теоретические знания, практические навыки и массу положительных впечатлений!

К организации подводных погружений мы подходим со всей серьезностью и ответственностью. Наши высококвалифицированные инструкторы каждый год повышают свой профессиональный уровень. В результате мы даем Вам гарантию на комфортное, безопасное погружение в подводный мир.

Как это происходит:

Перед погружением заполняется медицинская анкета и проводится подробный инструктаж. Во время брифинга (инструктажа) Вас ознакомят с основными правилами дыхания под водой и выравнивания давления в воздушных полостях тела во время погружения, с назначением и использованием снаряжения, с приемами очистки регулятора и маски под водой, ознакомят с сигналами общения под водой.

После брифинга подготовка к погружению, а именно: подбор снаряжения (гидрокостюм, маска, ласты, жилет, регулятор, грузовой пояс). Оговаривается способ входа в воду, адаптация в мелкой воде: подгонка всех пряжек и ремней снаряжения и первый вдох из легочного автомата.

Само погружение длится 25-30 минут в зависимости от объема баллона, объема легких, частоты вдохов, глубины погружения. Максимальная глубина при проведении данной программы — до 7-10 метров.

Не забудьте взять с собой:

Паспорт, либо записанные паспортные данные для заполнения страховки.

Купальный костюм, полотенце.

Погружение не допускается лицам: