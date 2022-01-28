Неизведанные глубины всегда будоражили умы человечества, вызывая желание приоткрыть таинственную завесу
Индивидуально
Неизведанные глубины всегда будоражили умы человечества, вызывая желание приоткрыть таинственную завесу и побывать там, где мир совсем иной — полный чудес и загадок. Дайвинг клуб «Барракуда» приглашает Вас познакомиться с красотой подводного мира Черного моря в компании опытных инструкторов, настоящих профессионалов своего дела.
Что вы можете увидеть 🤩
- Подводные скалы в районе Толстого мыса
- кормление рыбок
- гроты
- якоря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
- Вы откроете для себя поражающее своей красотой загадочное царство морских глубин с его диковинными растениями и таинственными обитателями.
Мы обучаем дайвингу не только взрослых, но и детей старше 12 лет. На занятиях Вы получите теоретические знания, практические навыки и массу положительных впечатлений!
К организации подводных погружений мы подходим со всей серьезностью и ответственностью. Наши высококвалифицированные инструкторы каждый год повышают свой профессиональный уровень. В результате мы даем Вам гарантию на комфортное, безопасное погружение в подводный мир.
Как это происходит:
- Перед погружением заполняется медицинская анкета и проводится подробный инструктаж. Во время брифинга (инструктажа) Вас ознакомят с основными правилами дыхания под водой и выравнивания давления в воздушных полостях тела во время погружения, с назначением и использованием снаряжения, с приемами очистки регулятора и маски под водой, ознакомят с сигналами общения под водой.
- После брифинга подготовка к погружению, а именно: подбор снаряжения (гидрокостюм, маска, ласты, жилет, регулятор, грузовой пояс). Оговаривается способ входа в воду, адаптация в мелкой воде: подгонка всех пряжек и ремней снаряжения и первый вдох из легочного автомата.
- Само погружение длится 25-30 минут в зависимости от объема баллона, объема легких, частоты вдохов, глубины погружения. Максимальная глубина при проведении данной программы — до 7-10 метров.
Не забудьте взять с собой:
- Паспорт, либо записанные паспортные данные для заполнения страховки.
- Купальный костюм, полотенце.
Погружение не допускается лицам:
- В состоянии алкогольного опьянения.
- С астмой, простудой, насморком, бронхитом.
- С хирургическими вмешательствами на грудной клетке.
- С приступами паники, боязнью замкнутого пространства.
- С эпилепсией.
- С провалами в памяти или обмороками.
- С пороками сердца, инфарктами, гипертонией.
- С Лор-операциями, заболеваниями ушей.
- С морской болезнью.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж
- Полный комплект снаряжения
- Сопровождение инструктора
- Питьевая вода
- Чай/кофе
- Что не входит
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Пограничная,2а
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00, каждые два часаЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- Паспорт, либо записанные паспортные данные для заполнения страховки.
- Купальный костюм, полотенце.
- Погружение не допускается лицам:
- В состоянии алкогольного опьянения.
- С астмой, простудой, насморком, бронхитом.
- С хирургическими вмешательствами на грудной клетке.
- С приступами паники, боязнью замкнутого пространства.
- С эпилепсией.
- С провалами в памяти или обмороками.
- С пороками сердца, инфарктами, гипертонией.
- С Лор-операциями, заболеваниями ушей.
- С морской болезнью.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00 до 17:00, каждые два часа
Татьяна В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Еще несколько похожих предложений в Геленджике
В группе
до 5 чел.
2ч 30м
2 500₽
за 1 чел.
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Познакомиться с красотой морской вселенной в компании опытных инструкторов
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в сре... ещё
Индивидуально
3ч
6 000₽
за 1 чел.
Обучение подводной охоте
Обучение навыкам подводной охоты и фридайвингу с профессиональным инструктором
Ежедневно по погоде в светлое время суток
В группе
до 16 чел.
3ч
3 250₽
за 1 чел.
Дайвинг в Черном море
🚗 На машине
Подводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
30 янв
31 янв
1 фев
ещё...
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в среду в 10:00
Индивидуально
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Одна из самых волнительных экскурсий Геленджика - это дайвинг в Геленджике в открытом море
Ежедневно по погоде
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Голубые бездны Чёрного моря: морская прогулка на сап-серфе
⛴ Водные
Путешествие по морю на САП-бордах
29 янв
30 янв
31 янв
ещё...
В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00
Индивидуально
1ч
900₽
за 1 чел.
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
👣 Пешеходные
Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
В группе
до 25 чел.
1ч 30м
900₽
за 1 чел.
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
👣 Пешеходные
Открыть тайны города и загадать заветное желание на иммерсивной вечерней прогулке по скрытым улочкам
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Индивидуально
для 4 чел.
3ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Душевная прогулка по Геленджику
👣 Пешеходные
Это променад для любителей пройтись неспешным шагом и запечатлеть прекрасное, познакомиться с городом,
По понедельникам или индивидуально в 10.00
Индивидуально
для 4 чел.
6ч
7 500₽
за 1-4 чел.
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и посмотреть шоу поющих фонтанов
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Индивидуально
для 4 чел.
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
👣 Пешеходные
Подобрать ключ к городу-курорту и открыть его секретные и знаковые места на обзорной прогулке
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
В группе
до 20 чел.
5ч
1 600₽
за 1 чел.
Поездка к Пшадским водопадам
Геленджик - это не только побережье Черного моря
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Ежедневно в 8:00 и 14:00
Индивидуально
для 8 чел.
6ч
14 940₽
за 1-8 чел.
Джиппинг в село Пшада
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены
29 янв
30 янв
31 янв
ещё...