Мы докажем вам, что квадроцикл - это весело и круто! В поездке вас ждут разнообразие пейзажей и драйв от управления вездеходом. Вы надышитесь сосновым воздухом, покорите горные вершины и насладитесь видами со смотровой площадки. А после отдохнете и пофотографируетесь у озера в окружении зеленых гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом. Не волнуйтесь, с этим транспортом справится даже новичок!

Разнообразный маршрут. Эта трасса совсем несложная, но при этом включает множество интересных локаций и ландшафтов:

— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.

— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.

— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.

— Далее дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже искупаться.

Обратно проедем тем же маршрутом.

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте — 1500 ₽

Трансфер с обе стороны — 500 ₽

Самостоятельное управление квадроциклом возможно только для мужчин с водительским удостоверением кат. А, В, С. В качестве пассажира с ним может ехать взрослый или ребёнок старше 12 лет

Женщины с водительским удостоверением кат. В могут управлять квадроциклом, но едут с сопровождающим

Дети от 6 до 12 лет едут только с сопровождающим

Что входит в стоимость