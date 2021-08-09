На квадроциклах — к озеру Церковное!

Проехать по лесам и рощам, пересечь реку и добраться до живописного озера

4.5
2 отзыва
Мы докажем вам, что квадроцикл — это весело и круто! В поездке в группе до 20 человек вас ждут разнообразие пейзажей и драйв от управления вездеходом.

Вы надышитесь сосновым воздухом, поднимете брызги на реке и насладитесь видами со смотровой площадки.

А после отдохнете и пофотографируетесь у озера в окружении зеленых гор.
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!
На квадроциклах — к озеру Церковное!

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом. Не волнуйтесь, с этим транспортом справится даже новичок.

Разнообразный маршрут. Эта трасса совсем несложная, но при этом включает множество интересных локаций и ландшафтов:

— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.
— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.
— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.
— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.
— А после дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже искупаться.

Обратно проедем тем же маршрутом.

Организационные детали

  • Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.
  • По технике безопасности девушки могут ехать за рулем квадроцикла только в сопровождении инструктора или в паре с молодым человеком
  • Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте (500 рублей)

Что входит в стоимость

  • Трансфер к точке старта
  • Современная экипировка
  • Страховка
  • Инструктаж и сопровождение опытных инструкторов
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Время проведения: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлиана
Юлиана
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров на квадроциклах и эндуро. Все наши гиды с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые туры. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
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2 настоящих отзыва от туристов

С
9 авг 2021
Прогулка на квадроциклах прошла отлично, но трансфер испортил всё впечатление (приехал через час после обещанных 15 мин, а на обратном пути проехал отель)
В
8 июня 2021
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Оптимально для новичков. Организация на отличном уровне.

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