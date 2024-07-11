Проехать по лесам и рощам, пересечь реку и добраться до живописного озера
Мы докажем вам, что квадроцикл - это весело и круто! В поездке вас ждут разнообразие пейзажей и драйв от управления вездеходом. Вы надышитесь сосновым воздухом, покорите горные вершины и насладитесь видами со смотровой площадки. А после отдохнете и пофотографируетесь у озера в окружении зеленых гор.
Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом. Не волнуйтесь, с этим транспортом справится даже новичок!
Разнообразный маршрут. Эта трасса совсем несложная, но при этом включает множество интересных локаций и ландшафтов:
— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами. — Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу. — Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва. — Далее дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже искупаться.
Обратно проедем тем же маршрутом.
Организационные детали
Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте — 1500 ₽
Трансфер с обе стороны — 500 ₽
Управление квадроциклом
Самостоятельное управление квадроциклом возможно только для мужчин с водительским удостоверением кат. А, В, С. В качестве пассажира с ним может ехать взрослый или ребёнок старше 12 лет
Женщины с водительским удостоверением кат. В могут управлять квадроциклом, но едут с сопровождающим
Дети от 6 до 12 лет едут только с сопровождающим
Что входит в стоимость
Экипировка
Страховка
Инструктаж и сопровождение опытных инструкторов
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Один человек на квадроцикле
5000 ₽
Два человека на квадроцикле
5000 ₽
Дeти до 18 лет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 623 туристов
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией поездок на квадроциклах и эндуро. Все наши водители с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые поездки. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Интересный маршрут! Прогулка на квадроциклах очень понравилась! Все ехали друг за другом, но это не помешало насладится видами и прогулкой на технике. Рекомендую!!
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М
Маргарита
Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
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Л
Лада
Все понравилось, только жаль, что девушкам дают мало прокатиться, а так маршрут хороший
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Л
Лариса
Брали экскурсию на 1,5 часа, вполне хватило прокатиться, получить море положительных эмоций, полюбоваться природой, искупаться в озере. Инструкторы всё понятно обьяснили, показали,сопровождали во время всего путешествия. Сделали прекрасные фото. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендую, в том числе и возрастной категории 50+.
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Е
Елена
Поездка отличная. Маршрут впечатляет. Все, что описали - чистейшая правда. Красота вокруг неописуемая. Остались очень довольны. Хочу предупредить заранее, что поездка очень «пыльная». По возможности возьмите с собой другую одежду, чтоб читать дальшеуменьшить
ехать домой чистыми. Но там особо переодеваться не где. Сообщу несколько минусов на мой взгляд. 1. Скидки через это приложение не действуют, в реальности взяли полную стоимость + доплата за некоторые моменты. 2. Бронь в этом приложении не действует. Я позвонила на следующий день, и только тогда обо мне узнали и мы забронировали снова поездку. 3. Что касательно маршрута. Будьте готовы к тому, что озеро очень мутное, не кристально чистое. Из нашего потока ни кто не купался там. Нам пришлось дополнительно ехать на водопад. В остальном все ок, нам понравилось.
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И
Инна
Нам очень понравилось! И поездка и рассказ инструктора! Виды шикарные, озеро великолепно, локации выбраны отличные, фотографий море. Всё были очень вежливы и доброжелательный. Обязательно расскажу друзьям и знакомым.
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