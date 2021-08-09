Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом. Не волнуйтесь, с этим транспортом справится даже новичок.

Разнообразный маршрут. Эта трасса совсем несложная, но при этом включает множество интересных локаций и ландшафтов:

— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.

— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.

— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.

— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.

— А после дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже искупаться.

Обратно проедем тем же маршрутом.

Организационные детали

Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.

По технике безопасности девушки могут ехать за рулем квадроцикла только в сопровождении инструктора или в паре с молодым человеком

Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте (500 рублей)

Что входит в стоимость