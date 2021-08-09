Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом. Не волнуйтесь, с этим транспортом справится даже новичок.
Разнообразный маршрут. Эта трасса совсем несложная, но при этом включает множество интересных локаций и ландшафтов:
— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.
— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.
— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.
— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.
— А после дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже искупаться.
Обратно проедем тем же маршрутом.