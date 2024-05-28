Туры из Геленджика – экскурсии в Геленджике

Найдено 15 экскурсий в категории «Туры из Геленджика» в Геленджике, цены от 700 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
5 отзывов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Ночной Олимп
Мини-группа
4 часа
26 отзывов
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Старый парк в Кабардинке
Групповая
5 часов
2 отзыва
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700 за человека
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Экскурсия в Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000 за человека
На грязевые вулканы Тамани
Групповая
10 часов
5 отзывов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000 за человека
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500 за билет
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

  • П
    Полина
    11 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
    Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!
  • Л
    Любовь
    7 апреля 2024
    Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Туры из Геленджика»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
  2. Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
  3. Джипинг в горы к Грозовым воротам
  4. Ночной Олимп
  5. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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