Т Татьяна Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤

Е Екатерина Джипинг в горы к Грозовым воротам Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.

К Кристина Джипинг в горы к Грозовым воротам Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят

А Арина Джипинг в горы к Грозовым воротам читать дальше к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит! Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100

N Nastya.agoshkina Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!

М Марина Экскурсия на Пшадские водопады читать дальше и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга. Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал

П Полина Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора

Н Надежда Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады) Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!

Н Наталья Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота» Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!