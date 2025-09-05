Мои заказы

Рыбалка в Геленджике

Мы приглашаем вас на увлекательную рыбалку в открытом море, где вас ждут незабываемые впечатления! В стоимость билета включены удочки, снасти и купание в открытом море. Наше 3-часовое путешествие понравится и взрослым, и детям. А пойманную рыбу мы сможем приготовить прямо на борту судна!
5
1 отзыв
Время начала: 08:00, 11:00, 14:00, 17:00

Описание водной прогулки

Вас ждёт рыбалка в открытом море! Удочки, снасти и купание в открытом море. Захватывающие 3 часа никого не оставят равнодушным — ни большого, ни самого маленького нашего гостя! Во время прогулки у нас есть возможностью приготовить рыбку на борту судна.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Удочки и снасти
  • Купание
Что не входит в цену
  • Приготовление рыбы
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Революционная 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
h
hi+79324
5 сен 2025
Всё было хорошо!

Входит в следующие категории Геленджика

