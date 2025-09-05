Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем вас на увлекательную рыбалку в открытом море, где вас ждут незабываемые впечатления! В стоимость билета включены удочки, снасти и купание в открытом море. Наше 3-часовое путешествие понравится и взрослым, и детям. А пойманную рыбу мы сможем приготовить прямо на борту судна! 5 1 отзыв

Yuliakoles90 Ваш гид в Геленджике

Водная прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 3 часа 1900 ₽ за человека

Описание водной прогулки Вас ждёт рыбалка в открытом море! Удочки, снасти и купание в открытом море. Захватывающие 3 часа никого не оставят равнодушным — ни большого, ни самого маленького нашего гостя! Во время прогулки у нас есть возможностью приготовить рыбку на борту судна.

Что включено Удочки и снасти

Купание Что не входит в цену Приготовление рыбы

Питание и напитки

Место начала и завершения? Революционная 30А Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.