Пеший маршрут к пляжу Сосновка в Геленджике предлагает туристам незабываемые впечатления и возможность насладиться мягким побережьем Черного моря.
Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто ищет уединенное место для купания.
На пути к пляжу вы сможете восхититься живописными видами на окрестные горы и чистейшие воды, а по прибытии — насладиться теплым морем и удивительным галечным пляжем.
Описание экскурсии
Старт маршрута Маршрут начинается от одного из значимых пунктов Геленджика – Шато де Талю, где туристы могут оценить прелести замка от винодельни. Далее, туристы направляются по терренкуру, изобилующему зелеными насаждениями и высоты которого открывают захватывающие и уникальные виды на Черное море. Проведя время на свежем воздухе, участники маршрута смогут вдыхать аромат хвойных деревьев и одновременно наслаждаться великолепной картиной горизонта, где сливаются в одно целое вода и небо. Дорога в одну сторону занимает около 40-50 минут. Продолжаем путь Приближаясь к пляжу Сосновка, туристы смогут ощутить свежесть морского бриза и быть среди пейзажей с уютными соснами, которые и дали название этому месту. Пляж выделяется своей чистотой и спокойствием, что идеально подходит для расслабления и спокойного отдыха. Здесь участники маршрута могут устроить небольшую пикник или просто насладиться морем, загорая и купаясь в чистейшей воде Чёрного моря (остановка около 2-х часов). Таким образом, пеший маршрут по терренкуру к пляжу Сосновка — это не только физическая активность, но и уникальная возможность прикоснуться к прекрасной природе черноморского побережья. Каждый шаг станет новым открытием, каждое мгновение — даром природы, а дух приключений подарит вам заряд бодрости и вдохновения. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: После бронирования с вами повторно связываемся.
App высылаем вам все данные о встрече (фотографию места сбора) и что брать с собой. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.
Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Сосновка
- Лес Пицундской сосны
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до точки сбора/n
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор по Адресу: ул. Фадеева, дом 52А, Геленджик, Краснодарский край, 353475
Завершение: Геленджик, ул. Фадеева, дом 52А
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- После бронирования с вами повторно связываемся. WhatsApp высылаем вам все данные о встрече (фотографию места сбора) и что брать с собой
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду
- Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
5 сен 2025
Замечательный гид Алина.
Ю
Юлия
5 сен 2025
Хочу поблагодарить Алину, прекрасного экскурсовода за отличную экскурсию к пляжу Сосновка. Очень интересно свсе нам рассказала! Провела нас по сосновом лесу, шли прогулочным шагом, на смотровых площадках сделали отличные фотографии. Сам пляж очень красивый, чистая бирюзовая вода! Очень рекомендую к посещению. Удобное бронирование через спутник!!
И
Ирина
28 авг 2025
Гид Алина провела нам увлекательное путешествие в мир природы Геленджика.
Это и сосновый лес и дикий пляж.
Маршрут оказался не слишком сложный. Впечатлило всё сочетание очень ярких красок природы - яркая зелень и голубизна воды.
Это восторг.
Очень благодарны Алине.
Приятно слушать специалиста,грамотно владеющего речью,умеющего заинтересовать слушателей.
О
Ольга
17 авг 2025
Хочу рассказать про наш крутой поход к пляжу Сосновка с гидом Вадимом✌️Честно говоря, я в полном восторге! 😍🌟
Встретил нас Вадим ровно в назначенный час,пунктуальный, как часы:) Маршрут оказался не утомительный,но
М
Мария
10 авг 2025
Отличная экскурсия для любителей пешеходных прогулок. Замечательная природа, ароматный сосновый воздух, тропинки, чудесный пляж, нужно только учитывать, что он каменистый. С собой лучше брать небольшой перекус и побольше воды, на пляже этого нет, а прогулка длится 4 часа. Вадим - доброжелательный экскурсовод, позитивный, ненавязчивый рассказчик, отзывчив. Время пролетело интересно и незаметно.
Н
Надя
9 авг 2025
Была замечательная прогулка с гидом Вадимом. Полнейший восторг от пляжа и потом от замка Шато де Талю. Сама прогулка была по лесу, где очень красиво!
Мы остались довольны, спасибо Вадиму!
В
Валерия
11 июл 2025
очень понравилось пешее путешествие, мы прошли сквозь лес и вышли к пляжу с чистой-прозрачной водой. Если купаться, то только там, на пляже не так много народу, как, скажем в центре, что делает это место в разы привлекательнее. Отдельное спасибо гиду Вадиму, на протяжении всего треккинга рассказывал интересные особенности города
И
Ирина
1 июл 2025
Добрый день!
Ходили на пляж "Сосновка" с гидом Вадимом. Увлекательное, не слишком трудное путешествие, которое оставило незабываемые впечатления. Это и тропа через лес с пицундской сосной, это и смотровые площадки на
