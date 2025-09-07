Раскройте тайны затонувшего 146-метрового сухогруза «Рио», окутанного легендами, и прикоснитесь к загадочному троению природы — скале Парус! Вас ждет 2-часовая морская прогулка, легенды Черного моря и, возможно, встреча с дельфинами.
Описание водной прогулки
Морское приключение в Геленджике Откройте тайны затонувшего 146-метрового сухогруза «Рио», окутанного легендами, и прикоснитесь к загадочному троению природы — скале Парус! Вас ждет 2-часовая морская прогулка, легенды Черного моря и, возможно, встреча с дельфинами. Скала Парус • Одинокий 30-метровый каменный исполин, созданный ветром и волнами за тысячелетия.
- Вас ждет 2-часовая прогулка среди скал и гротов.
- Виды, которые захватывают дух.
- Возможность увидеть дельфинов вблизи. Корабль-призрак «Рио» • Вас ждет заброшенный гигант в открытом море.
- Мистические истории и приключения.
- Атмосфера: будто попали в постапокалиптический фильм!
- Фотосессия на фоне ржавого исполина. Секретные бухты (по маршруту) • Мы побываем на диких пляжах, куда можно добраться только с воды.
- Кристально чистая вода – оттенки от бирюзы до изумруда.
Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация:.
Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация:.
• Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация:
- Маршрут зависит от погоды и волн, но мы покажем максимум! Если будет шторм, мы вернем деньги или перенесем путешествие.
- Что взять с собой: купальник/плавки (под шорты), солнцезащитный крем (SPF 50+), воду (1-1.5 л), деньги на сувениры/фото (по желанию) и хорошее настроение!
- Допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабль - призрак «Рио»
- Скала Парус
- Секретные бухты (по маршруту)
Что включено
- Трансфер (из отеля и обратно)
- Снаряжение (сапборд, весло, гидрокостюм по сезону)
- Инструктаж
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Сейф-пакет для телефона
- Возможна встреча с дельфинами
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Туристическая, 3Д
Завершение: Кабардинка или Джанхот, далее трансфер отвезет вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Маршрут зависит от погоды и волн, но мы покажем максимум! Если будет шторм, мы вернем деньги или перенесем путешествие
- Что взять с собой: купальник/плавки (под шорты), солнцезащитный крем (SPF 50+), воду (1-1.5 л), деньги на сувениры/фото (по желанию) и хорошее настроение
- Допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
7 сен 2025
А
Александра
19 авг 2025
Евгений мастер своего дела,приехал встретил нас,отвёз на место,провел понятный инструктаж, прошло все очень замечательно,если хотите получать руки и увидеть всю прелесть моря рекомендую))
М
Максим
19 авг 2025
Отличная прогулка по морю на сапах, до Сухогруза РИО. Евгений, оперативно отвечал на вопросы и рассказал все что мы хотели узнать. Учел все наши пожелания. Забирает от дома. Мега-удобно. Красивый Берг, море, вода. Что ещё нужно. Офигенная локация для фото. Рекомендую!!!
Н
Надежда
17 авг 2025
Восхитительная прогулка на закате. Всё очень понравилось 👍 спасибо
А
Анелия
11 авг 2025
Завораживающие виды, были на маршруте к Рио. Хороший, общительный, дружелюбный инструктор, предложил на выбор расцветку сапа!) Не торопил, пофотографировал. Все было супер! В следующий раз если буду поблизости, обязательно попробую другой маршрут 😌
М
Мосейко
10 авг 2025
Интересная прогулка, поноавиламь и сама активность, и организатор пунктуальный, учтивый и добродушный. Про место:оре чистое, краствый вид на бухту, корабли на рейде, крамтвая картинка береговой линии. Впечатляет сухогруз на мели.
Д
Дмитрий
10 авг 2025
Впервые плавал на сапборде, боялся что не смогу, но под четким руководством Евгения я смог быстро освоить этот навык. Маршрут к сухогрузу Рио довольно интересный, была так же есть возможность поплавать. К месту сплава довозят, что довольно удобно. Так же Евгений довольно интересный собеседник, так что поезда будет нескучной. Рекомендую! Обязательно запишусь на другой маршрут.
М
Михаил
29 июл 2025
Это был незабываемый опыт прогулки на сапбордах, хотелось чего то необычного, банальные прогулки на теплоходе или катере не дадут такого ощущения, как прогулка по морю на веслах, в добавок мы
А
Александр
28 июл 2025
Недавно участвовал в уникальных экспедициях на сапбордах с Евгением и остался очень доволен! Трансфер был организован четко и без задержек.
Евгению большая благодарность! Само занятие на сапбордах прошло под его руководством,
Евгению большая благодарность! Само занятие на сапбордах прошло под его руководством,
V
Vvv
28 июл 2025
Мне очень понравилось! Хоть это был мой первый раз, все объяснили! Красивый закат, корабль и купание! Удобно, что есть трансфер! А так же увлекательные беседы
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
15 ноя в 09:30
16 ноя в 09:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
15 ноя в 08:30
16 ноя в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.