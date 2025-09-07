Морское приключение в Геленджике Откройте тайны затонувшего 146-метрового сухогруза «Рио», окутанного легендами, и прикоснитесь к загадочному троению природы — скале Парус! Вас ждет 2-часовая морская прогулка, легенды Черного моря и, возможно, встреча с дельфинами. Скала Парус • Одинокий 30-метровый каменный исполин, созданный ветром и волнами за тысячелетия.

Вас ждет 2-часовая прогулка среди скал и гротов.

Виды, которые захватывают дух.

Возможность увидеть дельфинов вблизи. Корабль-призрак «Рио» • Вас ждет заброшенный гигант в открытом море.

Мистические истории и приключения.

Атмосфера: будто попали в постапокалиптический фильм!

Фотосессия на фоне ржавого исполина. Секретные бухты (по маршруту) • Мы побываем на диких пляжах, куда можно добраться только с воды.

Кристально чистая вода – оттенки от бирюзы до изумруда.

Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация:.

Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация:.

• Уединенные места для мини-привала (можно нырнуть с сапа!). Это больше, чем просто гребля. Это настоящее путешествие! Безопасно, даже если вы новичок. Напишите нам, чтобы забронировать место или задать вопросы! Важная информация: