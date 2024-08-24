Сухогруз «Рио» – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Сухогруз «Рио»» в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Геленджик: экскурсия-конструктор
4 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
9000 ₽ за экскурсию
Индивидуальный треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Индивидуальный треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Понедельник и Пятница в 14:00
28 апр в 14:00
2 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Понедельник и Пятница в 14:00
2 мая в 14:00
5 мая в 14:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    24 августа 2024
    Геленджик: экскурсия-конструктор
    Анна прекрасный экскурсовод! Человек, который любит свой город, знает его историю. Экскурсия была продумана от и до и специально для нас! Всем рекомендую!
  • А
    Александр
    10 июня 2024
    Геленджик: экскурсия-конструктор
    Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сухогруз «Рио»»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Геленджик: экскурсия-конструктор
  2. Индивидуальный треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
  3. Треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Шато де Талю
  5. Дольмены Жане
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Район Толстого Мыса
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Сухогруз «Рио»" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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