Водная прогулка
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
9000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Индивидуальный треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Понедельник и Пятница в 14:00
28 апр в 14:00
2 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг к кораблю Рио и на мыс Дооб из Геленджика
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Понедельник и Пятница в 14:00
2 мая в 14:00
5 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия24 августа 2024Анна прекрасный экскурсовод! Человек, который любит свой город, знает его историю. Экскурсия была продумана от и до и специально для нас! Всем рекомендую!
- ААлександр10 июня 2024Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сухогруз «Рио»»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
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