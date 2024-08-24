Анна прекрасный экскурсовод! Человек, который любит свой город, знает его историю. Экскурсия была продумана от и до и специально для нас! Всем рекомендую!

А Александр

Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!