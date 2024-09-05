Сап-йога на рассвете

Поприветствовать солнце в Геленджикской бухте
Давайте встретим рассвет в море на сапбордах? И на них же займёмся йогой. Это здорово и не так сложно, как звучит. Йога на сапах безопасна и проходит только при благоприятных погодных условиях.

Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!
Сап-йога на рассвете
Сап-йога на рассвете
Сап-йога на рассвете
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Рассветная тишина и свежий воздух.
  • Небольшая прогулка на сапах.
  • Практика: разминка на сапборде, дыхательные упражнения в море, гимнастика на сапе с элементами йоги для гибкости тела и баланса.

О сап-йоге

  • Наша практика подойдёт и для тех, кто уже занимается йогой, и тех, кто только хочет попробовать.
  • Аккуратные правки профессионального инструктора помогут вам отстроить каждую асану с максимальным эффектом для вашего тела.
  • Уровень сложности подбирается индивидуально с учётом именно ваших особенностей.

ежедневно в 05:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже отеля «Метрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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