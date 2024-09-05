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Давайте встретим рассвет в море на сапбордах? И на них же займёмся йогой. Это здорово и не так сложно, как звучит. Йога на сапах безопасна и проходит только при благоприятных погодных условиях.



Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!