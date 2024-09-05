Давайте встретим рассвет в море на сапбордах? И на них же займёмся йогой. Это здорово и не так сложно, как звучит. Йога на сапах безопасна и проходит только при благоприятных погодных условиях.
Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!
Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Рассветная тишина и свежий воздух.
- Небольшая прогулка на сапах.
- Практика: разминка на сапборде, дыхательные упражнения в море, гимнастика на сапе с элементами йоги для гибкости тела и баланса.
О сап-йоге
- Наша практика подойдёт и для тех, кто уже занимается йогой, и тех, кто только хочет попробовать.
- Аккуратные правки профессионального инструктора помогут вам отстроить каждую асану с максимальным эффектом для вашего тела.
- Уровень сложности подбирается индивидуально с учётом именно ваших особенностей.
ежедневно в 05:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже отеля «Метрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Геленджике
Занимаюсь йогой с 18 лет, постоянно повышаю квалификацию. Я выпускница и партнёр Московской академии йоги. В Геленджике преподаю более 5 лет как на природе, так и в студии. Люблю йогу, море и свой город. Расскажу об интересных местах и локациях Геленджика.Задать вопрос
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