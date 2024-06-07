Мои заказы

На сапборде с инструктором в Геленджике

Ищете активный отдых? Присоединяйтесь к нам на сапбординг в Геленджике! Отличная компания, морские виды и новые навыки ждут вас
Если хочется провести выходные активно и необычно, сапбординг в Геленджике - идеальный выбор.

Профессиональный инструктор покажет, как управлять сапом, и вы сможете насладиться прогулкой вдоль пляжей и бухт. Потрясающие виды, встреча
с дельфинами и отличная компания гарантированы. Фото и видео на память, а также горячий чай и вкусняшки добавят уюта. Выбирайте удобное время - утро или закат, и отправляйтесь на водное приключение

2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Активный отдых на воде
  • 📸 Красочные фото и видео
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 👨‍🏫 Обучение от профессионала
  • 🍵 Чай и вкусняшки включены
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 08:30

Что можно увидеть

  • Пляжи
  • Бухты

Описание водной прогулки

🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.

🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.

🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.

🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.

Организационные детали

  • Встречи проходят несколько раз в день. Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате
  • В стоимость включены: подробный инструктаж, гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона, фото- и видеосъёмка, а также горячий чай/кофе с вкусняшками
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 05:00 и 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный на Маяк3000 ₽
Голубая бездна6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 594 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
7 июн 2024
Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет.
Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами. Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅
Мирослава
Мирослава
7 мая 2024
Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж.
Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

Входит в следующие категории Геленджика

