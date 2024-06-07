🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.
🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.
🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.
🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.
Организационные детали
Встречи проходят несколько раз в день. Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате
В стоимость включены: подробный инструктаж, гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона, фото- и видеосъёмка, а также горячий чай/кофе с вкусняшками
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 594 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
М
Максим
7 июн 2024
Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами. Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅
Мирослава
7 мая 2024
Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж.
Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!