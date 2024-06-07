Если хочется провести выходные активно и необычно, сапбординг в Геленджике - идеальный выбор.Профессиональный инструктор покажет, как управлять сапом, и вы сможете насладиться прогулкой вдоль пляжей и бухт. Потрясающие виды, встреча

с дельфинами и отличная компания гарантированы. Фото и видео на память, а также горячий чай и вкусняшки добавят уюта. Выбирайте удобное время - утро или закат, и отправляйтесь на водное приключение

Описание водной прогулки

🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.

🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.

🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.

🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.

Организационные детали