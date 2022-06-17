Вы сможете увидеть и далекое озеро Уймень с окружающими его водопадами и легендарные Каракольские озера – национальное достояние республики Алтай, и таинственное озеро Вероники, подробно изучить верховья р. Ложа, урочища Балыктуса с их водопадами, гейзерами, озерами и великолепной высокогорной фауной, переход через легендарный перевал Штатив к форелевым озерам Уй-караташ. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет увидеть все и сразу!
Сбор всей группы в селе Элекмонар.
Переезд до базового лагеря в урочище Сортеш на внедорожнике.
Размещение в палатках.
Баня.
Инструктаж, занятия по верховой езде.
Получение снаряжения, набора продуктов.
Вечером вы сможете полюбоваться закатом с вершины горы Сортеш, и познакомиться с национальным алтайским обычаем «Чёй-Чёй».
Первый ознакомительный переход от ур. Сортеш (от алт. «Желтый камень»).
В течение этого перехода Вы увидите Вершины горы Ак-Кая, путь к которой мы продолжим на следующий день, а сегодня мы прибудем на поляну на реке Кылай, где и останемся на ночевку.
С этой стоянки открывается вид на Вершны Кылая, от которой уже подать рукой до Каракольских озер, но их мы посетим на обратном пути.
Первая половина дня нацелена на посещение озера Виктории.
По прибытию на озеро – небольшой обед и часовая пешая прогулка вдоль озера к водопаду.
Отдохнув, снова в путь – в урочище Уул, которое удивит Вас великолепными пейзажами таинственной алтайской тайги.
Далее через Байюкский перевал и одноименные озера двигаемся в сторону Лунной долины, где будет долгожданная стоянка.
Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» – одеваем все самое грязное, лошадок не чистим!
Это, по истине, экстремальный переход!
После болота будет умопомрачительный спуск и вот она – одна из самых живописных стоянок в корнях могучих кедров.
Во второй половине дня Вас ожидает истинный сюрприз – пешая прогулка по неисхоженным тропкам вдоль реки Ложа вниз по течению, где путешественникам откроется небывалой красоты водопад.
Его высота приблизительно 20 метров, а объемы воды – колоссальны.
После обеда – Вы посетите высокогорные озера в верховье р. Ложа.
Около часа пешком (вещи, лошади, палатки остаются на стоянке – идем «налегке» ), и вы оказываетесь среди озер небесно-голубого цвета, где, кажется, можно гулять бесконечно.
После прогулки – возвращение в лагерь, отдых.
Один из наиболее насыщенных переходов.
Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Делаем перекус на берегу озера Балыхту и движемся дальше мимо «черной долины» Караербах.
С одноименного перевала видно красивейшее «гольцовое» озеро, наполняемое водопадом, но нам мимо – в лог Чевош!
Преодолев несколько перевалов, проходим мимо ледникового лазурно-бирюзового озера и поднимаемся на самый высокий перевал Уймень (2600 м.), где непременно нужно сделать остановку, чтобы полюбоваться на озеро–сердце и озеро Уймень с высоты птичьего полета.
Чудесный вид, а нам, да-да, туда – в сааааамый низ!
Головокружительный пеший спуск и мы у озера.
Тут, кажется, совсем дико, редко бывает человек, а в мыслях звучит: «Ведь создал Бог такую красоту»
Свободный день.
Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню.
А любителям рыбалки будет приятно наловить к ужину хариуса – редкий и очень ценный вид.
Также, рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья.
Это великолепная прогулка на четыре-шесть часов откроет для вас таинственные уголки, где крайне редко ступает нога человека.
Если вам улыбнется удача – увидите бунов – горных козлов, которые обитают на близлежащих к озеру склонах.
Очень серьезный переход ожидает Вас в этот день.
Первая часть пути вдоль реки Кара-каскан по кедровому лесу, далее группа поднимается на перевал Кара-Каскан, несколько километров и главное испытание дня – восхождение на перевал Штатив.
Но поднявшись, Вы будете вознаграждены потрясающими перспективами, открывающимися со всех сторон!
Спуск с перевала уже пологий и через полтора часа Вы оказываетесь на уютной стоянке под озерами Уй-Караташ.
Сегодня вы можете порыбачить (выдаются снасти – спиннинги, блесна) – в озерах обитает радужная форель или просто погулять по крестностям и отдохнуть от долгого пути.
Итак, в обратный путь!
На участке тропы от Уй-караташ до перевала Штатив можно увидеть – белого «гольцового» медведя.
Это обычный алтайский мишка, просто белый!
Когда видишь это существо, кажется, что это «перенасыщение горным воздухом», но он настоящий!
На подъеме с озера Уймень не все верят своим глазам – да, алтайская лошадь все равно что внедорожник!
Спуск по уже знакомому логу, потом опять подъем и вот мы уже практически на стоянке!
Кажется, самое интересное в нашем путешествии уже позади, но в ущелье Балыктуса, куда мы сегодня направляемся.
Вас ожидает истинный сюрприз – в этот же вечер или утром следующего дня запланирована пешая прогулка по неисхоженным тропкам к верхнему озеру Балыкту и одноименному водопаду, который, будто рассекая скалу, бадет нам под ноги!
Один из наиболее насыщенных переходов.
Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Кедровая тайга, Сурдинские озера, которые, кажется, застыли словно зеркала, одноименный перевал, с одной стороны которого открывается великолепная панорама Лунной долины, а на другой растеклось высокогорное форелевое озеро – вот план на сегодня.
Направляемся в сторону дома, но приключения только начинаются!
Путь держим вдоль по Лунной долине на Ак-Каинские плато.
И сегодня по плану озера и перевалы – Айрыкский, Аккаинский, в зависимости от погодных условий смотрим также сапфировое озеро Вероники и «падаем» в уютнейший лог Муихта.
Кстати, здесь есть баня и можно за доп. плату попариться!
Утром собираемся и идем на водопад – Муихтинский водопад.
Находится он в настоящем ущелье – спуск туда около 20 минут под углом 45% – тем, кто морально не готов к подъему, лучше остаться на стоянке.
И снова в седло! Поднимаемся на перевал Багаташ к Замкам Горных духов – их таинственную историю Вам расскажет проводник, и продолжаем путь к «цирку» Каракольских озер.
С него Вашему взору откроются четыре из семи Каракольских озер – великолепная картина!
Далее спуск и прогулка непосредственно по озерам.
На стоянку остановимся недалеко от озер.
Вот такой вот насыщенны приключениями день!
Наш конный тур подходит к завершению, но по пути мы увидим еще чудеса Алтая – Каракольские озера и Куюмские «провалы».
Туристы смогут увидеть шестое и седьмое Каракольские озера и направятся в сторону дома через провалы – это пещеры, уходящие вглубь земли, однако, посмотрим мы их только сверху, т.к. доступ в них ограничен – без спец. оборудования не пробраться.
Мимо маральника Ингурек приближаемся к урочищу Сортеш.
Баня. Прощальный вечер. Ночевка в палатках.
Отъезд с базы в 07:00 утра, посадка на автобус.
Кто хочет, может заказать дополнительную экскурсию или сплав.
Снаряжение:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Если из-за индивидуальных особенностей группы или погодных условий сильно увеличивается время переходов – инструктор в праве сократить одну дневку на оз. Уймень в пользу разделения следующего длинного перехода на 2 коротких.
Кольцо маршрута может проходить как в прямом, так и в обратном направлении, в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.
Данные коррективы ни коем образом не влияют на маршрут, а только делают его более безопасным и комфортным для Вас!
Доброй дороги!)
На конный маршрут:
На водный - сплав маршрут:
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны.
Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник: «Жар костей не ломит»..
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (кроме маршрутов «Каракльские озера» и «Долина семи озер» – ловит в одном месте), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.
Самолет:
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т.к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):
Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)
Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Стоимость трансфера 800 р. с чел. в одну сторону.
Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г . Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)
Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут .
Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г . Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г . Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)
Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
Через г. Новосибирск (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск– Горно-Алтайск (~ 600 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск - Бийск (~ 350 р.)
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 4. Едете ~ 3 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 350 р.), едете ~ 5 часов
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 300 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 6. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 7. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 8. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 9. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. (Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели). Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в ВЫСОКОГОРЬЕ, ГДЕ ПРОХОДИТ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Лошади:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.