Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Вы сможете увидеть и далекое озеро Уймень с окружающими его водопадами и легендарные Каракольские озера – национальное достояние республики Алтай, и таинственное озеро Вероники, подробно изучить верховья р. Ложа, урочища Балыктуса с их водопадами, гейзерами, озерами и великолепной высокогорной фауной, переход через легендарный перевал Штатив к форелевым озерам Уй-караташ. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет увидеть все и сразу!

Программа тура по дням

1 день Заезд

Сбор всей группы в селе Элекмонар. Переезд до базового лагеря в урочище Сортеш на внедорожнике. Размещение в палатках. Баня. Инструктаж, занятия по верховой езде. Получение снаряжения, набора продуктов. Вечером вы сможете полюбоваться закатом с вершины горы Сортеш, и познакомиться с национальным алтайским обычаем «Чёй-Чёй».

2 день Урочище Сортеш – г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)

Первый ознакомительный переход от ур. Сортеш (от алт. «Желтый камень»). В течение этого перехода Вы увидите Вершины горы Ак-Кая, путь к которой мы продолжим на следующий день, а сегодня мы прибудем на поляну на реке Кылай, где и останемся на ночевку. С этой стоянки открывается вид на Вершны Кылая, от которой уже подать рукой до Каракольских озер, но их мы посетим на обратном пути.

3 день Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)

Первая половина дня нацелена на посещение озера Виктории. По прибытию на озеро – небольшой обед и часовая пешая прогулка вдоль озера к водопаду. Отдохнув, снова в путь – в урочище Уул, которое удивит Вас великолепными пейзажами таинственной алтайской тайги. Далее через Байюкский перевал и одноименные озера двигаемся в сторону Лунной долины, где будет долгожданная стоянка.

4 день Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)

Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» – одеваем все самое грязное, лошадок не чистим! Это, по истине, экстремальный переход! После болота будет умопомрачительный спуск и вот она – одна из самых живописных стоянок в корнях могучих кедров. Во второй половине дня Вас ожидает истинный сюрприз – пешая прогулка по неисхоженным тропкам вдоль реки Ложа вниз по течению, где путешественникам откроется небывалой красоты водопад. Его высота приблизительно 20 метров, а объемы воды – колоссальны.

5 день Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка. (2 – 3 часа пешком)

После обеда – Вы посетите высокогорные озера в верховье р. Ложа. Около часа пешком (вещи, лошади, палатки остаются на стоянке – идем «налегке» ), и вы оказываетесь среди озер небесно-голубого цвета, где, кажется, можно гулять бесконечно. После прогулки – возвращение в лагерь, отдых.

6 день р. Ложа – ущелье Балыктуса – лог Чевош (~35 км – 5 часов)

Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами. Делаем перекус на берегу озера Балыхту и движемся дальше мимо «черной долины» Караербах. С одноименного перевала видно красивейшее «гольцовое» озеро, наполняемое водопадом, но нам мимо – в лог Чевош!

7 день Лог Чевош – озеро Уймень (~20 км – 3-4 часа)

Преодолев несколько перевалов, проходим мимо ледникового лазурно-бирюзового озера и поднимаемся на самый высокий перевал Уймень (2600 м.), где непременно нужно сделать остановку, чтобы полюбоваться на озеро–сердце и озеро Уймень с высоты птичьего полета. Чудесный вид, а нам, да-да, туда – в сааааамый низ! Головокружительный пеший спуск и мы у озера. Тут, кажется, совсем дико, редко бывает человек, а в мыслях звучит: «Ведь создал Бог такую красоту»

8 день Дневка

Свободный день. Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню. А любителям рыбалки будет приятно наловить к ужину хариуса – редкий и очень ценный вид. Также, рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья. Это великолепная прогулка на четыре-шесть часов откроет для вас таинственные уголки, где крайне редко ступает нога человека. Если вам улыбнется удача – увидите бунов – горных козлов, которые обитают на близлежащих к озеру склонах.

9 день Оз Уймень – форелевые озера Уй-Караташ (30 км, 5-6 ч.)

Очень серьезный переход ожидает Вас в этот день. Первая часть пути вдоль реки Кара-каскан по кедровому лесу, далее группа поднимается на перевал Кара-Каскан, несколько километров и главное испытание дня – восхождение на перевал Штатив. Но поднявшись, Вы будете вознаграждены потрясающими перспективами, открывающимися со всех сторон! Спуск с перевала уже пологий и через полтора часа Вы оказываетесь на уютной стоянке под озерами Уй-Караташ.

10 день Дневка – форелевые озера Уй-Караташ.

Сегодня вы можете порыбачить (выдаются снасти – спиннинги, блесна) – в озерах обитает радужная форель или просто погулять по крестностям и отдохнуть от долгого пути.

11 день Уй-Караташ – оз.Уймень (30 км, 5-6 ч.)

Итак, в обратный путь! На участке тропы от Уй-караташ до перевала Штатив можно увидеть – белого «гольцового» медведя. Это обычный алтайский мишка, просто белый! Когда видишь это существо, кажется, что это «перенасыщение горным воздухом», но он настоящий!

12 день Оз. Уймень – лог Чевош (~20 км – 3–4 часа)

На подъеме с озера Уймень не все верят своим глазам – да, алтайская лошадь все равно что внедорожник! Спуск по уже знакомому логу, потом опять подъем и вот мы уже практически на стоянке!

13 день Лог Чевош – ущелье Балыктуса (~30 км – 5-6 часов)

Кажется, самое интересное в нашем путешествии уже позади, но в ущелье Балыктуса, куда мы сегодня направляемся. Вас ожидает истинный сюрприз – в этот же вечер или утром следующего дня запланирована пешая прогулка по неисхоженным тропкам к верхнему озеру Балыкту и одноименному водопаду, который, будто рассекая скалу, бадет нам под ноги!

14 день Балыктуса – озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина (~25 км – 4-5 часов)

Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами. Кедровая тайга, Сурдинские озера, которые, кажется, застыли словно зеркала, одноименный перевал, с одной стороны которого открывается великолепная панорама Лунной долины, а на другой растеклось высокогорное форелевое озеро – вот план на сегодня.

15 день ур. Айрык – лог Муихта (~25 км – 4-5 часов)

Направляемся в сторону дома, но приключения только начинаются! Путь держим вдоль по Лунной долине на Ак-Каинские плато. И сегодня по плану озера и перевалы – Айрыкский, Аккаинский, в зависимости от погодных условий смотрим также сапфировое озеро Вероники и «падаем» в уютнейший лог Муихта. Кстати, здесь есть баня и можно за доп. плату попариться!

16 день лог Муихта – замки Горных духов – Каракольские озера (~25 км – 4-5 часов)

Утром собираемся и идем на водопад – Муихтинский водопад. Находится он в настоящем ущелье – спуск туда около 20 минут под углом 45% – тем, кто морально не готов к подъему, лучше остаться на стоянке. И снова в седло! Поднимаемся на перевал Багаташ к Замкам Горных духов – их таинственную историю Вам расскажет проводник, и продолжаем путь к «цирку» Каракольских озер. С него Вашему взору откроются четыре из семи Каракольских озер – великолепная картина! Далее спуск и прогулка непосредственно по озерам. На стоянку остановимся недалеко от озер. Вот такой вот насыщенны приключениями день!

17 день Каракольские озера – урочище Сортеш ( 25 км – 4- 6 часов)

Наш конный тур подходит к завершению, но по пути мы увидим еще чудеса Алтая – Каракольские озера и Куюмские «провалы». Туристы смогут увидеть шестое и седьмое Каракольские озера и направятся в сторону дома через провалы – это пещеры, уходящие вглубь земли, однако, посмотрим мы их только сверху, т.к. доступ в них ограничен – без спец. оборудования не пробраться. Мимо маральника Ингурек приближаемся к урочищу Сортеш. Баня. Прощальный вечер. Ночевка в палатках.

18 день ур. Сортеш – с. Элекмонар