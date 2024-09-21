С Софья Алтай - страна чудес. Конный поход Все понравилось!

Л Лилия Алтай - страна чудес. Конный поход Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌

М Мажаева Алтай - страна чудес. Конный поход Спасибо, всё понравилось!

Д Дарья Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту читать дальше на протяжении всего похода, вкусно готовили, все места, перевалы, долины называли, показывали куда идём, откуда пришли. С погодой повезло, увидели Каракольские озера вблизи и с высоты и много других местных достопримечательностей и видов. Очень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходится без истории), и помогали

Ю Юлия Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны).

М Мария Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту Всё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфера

В Виктория Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю

П Павел Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур Ваня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.