2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Начало: С. Майма Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
7 дек в 11:00
8 дек в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
62 000₽ за человека
18 дней
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: С. Элекмонар
21 июн в 10:00
2 авг в 10:00
138 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССофья21 сентября 2024Все понравилось!
- ЛЛилия29 августа 2024Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌
- ММажаева14 августа 2024Спасибо, всё понравилось!
- ДДарья1 августа 2024Очень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходится без истории), и помогали
- ЮЮлия29 июля 2024Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны).
- ММария29 июля 2024Всё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфера
- ВВиктория10 июня 2023Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный турЧудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
- ППавел18 сентября 2022Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный турВаня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.
- ММария27 ноября 2021Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный турНельзя чтобы год прошел без Алтая — это лучшая перезагрузка. Иван спасибо, что везешь, готовишь ужин и беспокоишься за нас всех
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Каракольские озёра»
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