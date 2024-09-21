Каракольские озёра – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Каракольские озёра» в Горно-Алтайске, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
9 отзывов
2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Начало: С. Майма Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
7 дек в 11:00
8 дек в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Конные прогулки
3 отзыва
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
62 000 за человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
Конные прогулки
3 отзыва
18 дней
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: С. Элекмонар
21 июн в 10:00
2 авг в 10:00
138 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Софья
    21 сентября 2024
    Алтай - страна чудес. Конный поход
    Все понравилось!
    Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!
  • Л
    Лилия
    29 августа 2024
    Алтай - страна чудес. Конный поход
    Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌
    Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌Организация на высоте 👌 всё предусмотрено 👌
  • М
    Мажаева
    14 августа 2024
    Алтай - страна чудес. Конный поход
    Спасибо, всё понравилось!
  • Д
    Дарья
    1 августа 2024
    Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
    Очень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходится без истории), и помогали
    читать дальше

    на протяжении всего похода, вкусно готовили, все места, перевалы, долины называли, показывали куда идём, откуда пришли. С погодой повезло, увидели Каракольские озера вблизи и с высоты и много других местных достопримечательностей и видов.

    Очень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходитсяОчень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходитсяОчень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходитсяОчень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходитсяОчень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходитсяОчень понравился тур! Инструкторы у нас были чудесные: и местные сказки рассказывали (каждый вечер не обходится
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
    Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны).
    Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)Покорила красота Горного Алтая. Отдельно хочется отметить слаженную работу инструкторов (Дмитрия и Татьяны)
  • М
    Мария
    29 июля 2024
    Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
    Всё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфера
    Всё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфераВсё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфераВсё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфераВсё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфераВсё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфераВсё прошло отлично, впечатления просто невероятные, очень красивые виды, очень крутые инструкторы, очень классная атмосфера
  • В
    Виктория
    10 июня 2023
    Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
    Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
  • П
    Павел
    18 сентября 2022
    Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
    Ваня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.
  • М
    Мария
    27 ноября 2021
    Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
    Нельзя чтобы год прошел без Алтая — это лучшая перезагрузка. Иван спасибо, что везешь, готовишь ужин и беспокоишься за нас всех

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Каракольские озёра»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
  2. Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
  3. Алтай - страна чудес. Конный поход
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
  6. Чемал
  7. Марсианские горы
  8. Телецкое озеро
  9. Петроглифы
  10. Каракольские озёра
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Каракольские озёра" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 138 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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