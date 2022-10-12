2 день

Вертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и Катуни

Сегодня нас ждёт день настоящих приключений!

Мы совершим вертолётную прогулку с видом на главную высоту Алтая, Белуху!

Мы пролетим вдоль русла реки Катунь в точку, где нас ждёт красивый пикник и наши джипы.

Постоим в месте силы слиянии Чуи и Катуни.

Ужинать и ночевать мы будем уже в другой части Алтая, южной.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 200 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА..

Питание: завтрак, обед, ужин.