Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.
Завтракаем и сразу отправляемся в путь.
Сегодня мы проедем по части Чуйского тракта, полюбуемся Катунью и Семинским перевалом с бесконечной кедровой тайгой.
Наша цель первого дня – Усть-Коксинский район, место притяжения многих путешественников!
После заселения в шале мы прогуляемся по окрестностям, а завершим день вкусным ужином и вечером знакомств.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 380 км.
Проживание: Кедровые домики.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня нас ждёт день настоящих приключений!
Мы совершим вертолётную прогулку с видом на главную высоту Алтая, Белуху!
Мы пролетим вдоль русла реки Катунь в точку, где нас ждёт красивый пикник и наши джипы.
Постоим в месте силы слиянии Чуи и Катуни.
Ужинать и ночевать мы будем уже в другой части Алтая, южной.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 200 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА..
Питание: завтрак, обед, ужин.
Этот день мы посвятим знакомству с местами обитания древних кочевников и познакомимся с современными!
Мы посетим обзорные площадки с видом на долины рек и цепи заснеженных гор.
И поднимемся к «небесным пастбищам» в гости к чабанам, где сможем пообщаться с ними о их быте
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня мы поднимемся на нашу любимую обзорную площадку, на высоту более 3000м.
Огромная высота с головокружительными видами, но мы её преодолеем на наших подготовленных джипах!
Самые пики с тысячелетними ледниками, как на ладони, откроются перед нами.
В этих долинах пасутся яки и верблюды, близко к ним не подойти, но полюбоваться и фото мы сможем.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня мы совершим восхождение к Куектанарским озёрам.
Тропа не сложная по живописному лесу! (около 2-х часов пешего треккинга в одну сторону).
На этом маршруте редко встретишь других путешественников, что позволяет насладиться единением с природой и пением птиц.
Сами озера восхищают цветом воды, бирюзовой и изумрудной!
Вечером нас ждёт жаркая банька и беседы у костра.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, по дороге открывая для себя новые виды.
Вы увидите Чуйский оленный камень, несколько водопадов и попробуете местные крафтовые сыры и даже сон на пчелах.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Этнодом ЮРТА, База отдыха в устье р. Чульчи, Шале Телецкое, ГЛК Манжерок. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ, и только в долине Чулышмана душ заменит банька с купанием в горной реке.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.
Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.
Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).