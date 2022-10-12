Алтай уникальный

Насыщенная и в то же время комфортная программа. Увидите самые топовые локации и нетуристические «дикие» места

5
3 отзыва
Насыщенная и в то же время комфортная программа. Увидите самые топовые локации и нетуристические "дикие" места.

Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера! Тур проводится под индивидуальный запрос от 4-х человек круглодично.
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Алтай уникальный
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Одна из самых зрелищных по всей России трасс, входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic
Вертолётная прогулка
Вертолётная прогулка
С видом на главную высоту Алтая, Белуху!
Куектанарские озёра
Куектанарские озёра
Озера восхищают цветом воды, бирюзовой и изумрудной!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, Чуйский тракт, Семинский перевал

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.

Завтракаем и сразу отправляемся в путь.

Сегодня мы проедем по части Чуйского тракта, полюбуемся Катунью и Семинским перевалом с бесконечной кедровой тайгой.

Наша цель первого дня – Усть-Коксинский район, место притяжения многих путешественников!

После заселения в шале мы прогуляемся по окрестностям, а завершим день вкусным ужином и вечером знакомств.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 380 км.
Проживание: Кедровые домики.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Встреча группы, Чуйский тракт, Семинский перевалВстреча группы, Чуйский тракт, Семинский перевалВстреча группы, Чуйский тракт, Семинский перевалВстреча группы, Чуйский тракт, Семинский перевал
2 день

Вертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и Катуни

Сегодня нас ждёт день настоящих приключений!

Мы совершим вертолётную прогулку с видом на главную высоту Алтая, Белуху!

Мы пролетим вдоль русла реки Катунь в точку, где нас ждёт красивый пикник и наши джипы.

Постоим в месте силы слиянии Чуи и Катуни.

Ужинать и ночевать мы будем уже в другой части Алтая, южной.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 200 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА..
Питание: завтрак, обед, ужин.

Вертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и КатуниВертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и КатуниВертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и КатуниВертолетная прогулка к Белухе, слияние Чуи и Катуни
3 день

Места обитания кочевников

Этот день мы посвятим знакомству с местами обитания древних кочевников и познакомимся с современными!

Мы посетим обзорные площадки с видом на долины рек и цепи заснеженных гор.

И поднимемся к «небесным пастбищам» в гости к чабанам, где сможем пообщаться с ними о их быте

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

4 день

Обзорная площадка на высоте 3000м

Сегодня мы поднимемся на нашу любимую обзорную площадку, на высоту более 3000м.

Огромная высота с головокружительными видами, но мы её преодолеем на наших подготовленных джипах!

Самые пики с тысячелетними ледниками, как на ладони, откроются перед нами.

В этих долинах пасутся яки и верблюды, близко к ним не подойти, но полюбоваться и фото мы сможем.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Обзорная площадка на высоте 3000м
5 день

Куектанарские озёра

Сегодня мы совершим восхождение к Куектанарским озёрам.

Тропа не сложная по живописному лесу! (около 2-х часов пешего треккинга в одну сторону).

На этом маршруте редко встретишь других путешественников, что позволяет насладиться единением с природой и пением птиц.

Сами озера восхищают цветом воды, бирюзовой и изумрудной!

Вечером нас ждёт жаркая банька и беседы у костра.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Куектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёра
6 день

Чуйский оленный камень, водопады

Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, по дороге открывая для себя новые виды.

Вы увидите Чуйский оленный камень, несколько водопадов и попробуете местные крафтовые сыры и даже сон на пчелах.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Чуйский оленный камень, водопадыЧуйский оленный камень, водопадыЧуйский оленный камень, водопадыЧуйский оленный камень, водопадыЧуйский оленный камень, водопады
7 день

Отъезд

Вылет из аэропорта Горно-Алтайска.

Проживание

Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Этнодом ЮРТА, База отдыха в устье р. Чульчи, Шале Телецкое, ГЛК Манжерок. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ, и только в долине Чулышмана душ заменит банька с купанием в горной реке.

Варианты проживания

Этнодом «Юрта»

4 ночи

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

1 ночь

Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.

Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.

Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.

В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.

Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.

Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

Кедровые домики

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Концерт горлового пения
  • Вертолетная прогулка
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.

  • Легкие вещи, футболки, купальники;
  • Удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
  • Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • Набор средств гигиены;
  • Камеры, телефон, зарядные устройства.

Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Есть ли связь и интернет?

Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 окт 2022
Профессионально
С
22 сен 2022
Всем очень понравилось. Каждый день был насыщенным и интересным. Никогда не видела более красивых мест. Спасибо нашему гиду Паше за лучший опыт в Алтае, помощь и поддержку 24 на 7
А
20 сен 2022
Все организовано отлично!

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