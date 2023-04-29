Только представьте это великолепное волшебное чувство: прокатиться по одной из самых красивых трасс планеты с видом на горы, утопающие в фиолетовых цветах маральника, а утром проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду – кругом огромные массивы гор!
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Фестиваль «Цветение маральника»
9:00 Завтрак (не входит в стоимость).
Выезд на фестиваль Цветение маральника на Бирюзовой Катуни и экскурсия в Тавдинские пещеры.
13:00 Трекинг к Камышлинскому водопаду через качающийся красивый мост, обратно можно вернуться на моторафтах по Катуни (моторафты оплачиваются дополнительно).
15:00 Заселение в отель "Золотые пески".
Отдых свободное время.
18:00 Совместный ужин на мангале (по желанию, не входит в стоимость).
20:00 Баня для желающих.
Чуйский тракт и Алтайский Марс
7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
8:30 Перевал Чике-таман.
10:30 Слияние Чуи и Катуни.
13:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре, обед в кафе (не входит в стоимость).
14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.
Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.
19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор).
Вечер у костра, баня для желающих.
Фиолетовые горы и возвращение
8:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами, по пути остановки и фотосессии в местах цветения маральника, на перевалах и сувенирных рынках.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор) и в отеле “Золотые Пески” (с удобствами).
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на базе отдыха, руб:
- размещение в номере с комфортом в отеле и в домике с частичным комфортом на базе отдыха – 21 900 руб. /чел.;
- размещение в номере с комфортом в отеле и в домике с комфортом на базе отдыха – 22 900 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Золотые Пески»
При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).
Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание по выбранному тарифу
- Питание: завтраки (кроме дня приезда)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
- Обеды, ужины – средний чек 700 руб.
- Моторафтинг по Катуни – 500 руб. /чел.
- Страховка от клеща – 400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.
- Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
- Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал 28.04.23 в 23:00;
- г. Новосибирск ЖД вокзал 29.04.23 в 01:30;
- г. Горно-Алтайск, аэропорт 29.04.23 в 9:00;
Завершение тура:
- Прибытие в Горно-Алтайск 1 мая в 17:00 (Для туристов вылетающих из аэропорта Горно-Алтайска, будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно)
- Прибытие в Новосибирск 1 мая в 23:00;
- Прибытие в Кемерово 2 мая в 03:00;
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.