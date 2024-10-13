Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
23 000 ₽ за экскурсию
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
от 28 900 ₽ за человека
Цветение маральника в Горном Алтае
Начало: Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 58
8 мая в 09:00
29 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария13 октября 2024Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
- ААлександра29 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
- ИИрина3 мая 2024Всё понравилось! Тур был интересный, насыщенный, удалось увидеть много красивых мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Камышлинский водопад»
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