Камышлинский водопад – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Камышлинский водопад» в Горно-Алтайске, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
На машине
Конные прогулки
На катере
1 день
13 отзывов
Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
23 000 ₽ за экскурсию
Алтайский Марс и цветение маральника
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
от 28 900 ₽ за человека
Цветение маральника в Горном Алтае
3 дня
Цветение маральника в Горном Алтае
Начало: Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 58
8 мая в 09:00
29 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    13 октября 2024
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
    Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Алтайский Марс и цветение маральника
    Всё понравилось! Тур был интересный, насыщенный, удалось увидеть много красивых мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Камышлинский водопад»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Гейзерное озеро
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  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Алтайский Марс
  8. Ороктойский мост
  9. Петроглифы
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Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Камышлинский водопад" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 29 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Камышлинский водопад», 16 ⭐ отзывов, цены от 23000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь