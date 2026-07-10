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их истории на основе сравнения культур и их взаимосвязей; для нас исполнили национальное горловое пение в сопровождении национального инструмента, что было очень ярко и запоминающе. На горное озеро поехали на "буханках" (дороги не очень крутые, с Марсом не сравнимы); затем пешая прогулка с небольшим подъемом (все, включая детей и подростков, разновозрастных взрослых) это преодолели). Озеро умиротворяет. Гид Андрей сопровождал нас на каждом этапе, помогал и держал под контролем всю группу; впечатлило то, что на все вопросы Андрей отвечал, предоставляя информацию, понятную любому гостю-туристу. Водители автобуса и "буханки" были очень профессиональны в их нелегком деле, спасибо! Эта экскурсия с множеством красивых локаций, полезной и духовно богатой информацией (после экскурсии она обдумывается), с доброжелательными людьми-участниками и спокойным живописно-умиротворяющим горным озером. Спасибо!