Экскурсия в Горно-Алтайск: знакомство с природой и культурным наследием алтайцев
Наш путь проходит по Каракольской долине.
Здесь спрятаны археологические находки, оставленные коренным населением в далекой древности, царит невероятная атмосфера, а неподалеку расположилось красивейшее озеро Ару-Кем с изумрудно-серебристой водной гладью.
Эта экскурсия — не только воодушевляющая прогулка по природе, но и знакомство с культурным наследием алтайцев.
Здесь спрятаны археологические находки, оставленные коренным населением в далекой древности, царит невероятная атмосфера, а неподалеку расположилось красивейшее озеро Ару-Кем с изумрудно-серебристой водной гладью.
Эта экскурсия — не только воодушевляющая прогулка по природе, но и знакомство с культурным наследием алтайцев.
Ближайшие даты:
15
июн
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22
июн
июн
29
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Что вас ожидает:
- Кордон Ару-Кем
- Каракольская долина
- Семинский перевал
- Озеро Ару-Кем
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина Горного Алтая В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен имеет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники погрузятся в историю Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней пазырыкской культуры, наскальными рисунками и руническими письменами.
Таежное озеро Проехав Каракольскую долину, мы направимся к Теректинскому хребту, к одному из самых красивых озер местности — Ару-Кем. Это небольшое таежное озеро, завораживающее наблюдателей ровной водной гладью с серебристо-голубым оттенком. Несмотря на то, что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоемах — летом она прогревается до 22 градусов.
Важная информация • Способ передвижения: авто — 700 км, пешком — 4 км.
- Продолжительность: 12-14 часов.
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
По четвергам в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер на машинах повышенной проходимости (УАЗ) на озеро
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четвергам в 8:00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
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