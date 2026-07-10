Наш путь проходит по Каракольской долине.
Здесь спрятаны археологические находки, оставленные коренным населением в далекой древности, царит невероятная атмосфера, а неподалеку расположилось красивейшее озеро Ару-Кем с изумрудно-серебристой водной гладью.
Эта экскурсия — не только воодушевляющая прогулка по природе, но и знакомство с культурным наследием алтайцев.
Здесь спрятаны археологические находки, оставленные коренным населением в далекой древности, царит невероятная атмосфера, а неподалеку расположилось красивейшее озеро Ару-Кем с изумрудно-серебристой водной гладью.
Эта экскурсия — не только воодушевляющая прогулка по природе, но и знакомство с культурным наследием алтайцев.
Описание экскурсииЖемчужина Горного Алтая В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен имеет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники погрузятся в историю Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней пазырыкской культуры, наскальными рисунками и руническими письменами. Таежное озеро Проехав Каракольскую долину, мы направимся к Теректинскому хребту, к одному из самых красивых озер местности — Ару-Кем. Это небольшое таежное озеро, завораживающее наблюдателей ровной водной гладью с серебристо-голубым оттенком. Несмотря на то, что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоемах — летом она прогревается до 22 градусов. Важная информация:
- Способ передвижения: авто — 700 км, пешком — 4 км.
- Продолжительность: 12-14 часов.
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
По понедельникам и четвергам, в 8:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кордон Ару-Кем
- Каракольская долина
- Семинский перевал
- Озеро Ару-Кем
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер на машинах повышенной проходимости (УАЗ) на озеро
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам, в 8:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Способ передвижения: авто - 700 км, пешком - 4 км
- Продолжительность: 12-14 часов
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень значимые места, в которых переплетается духовность народов Алтая. В Долине открываются красивые панорамы и пейзажи. Побывали в этническом музее, в котором услышали очень интересные рассказы о быте алтайцев и
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С
Очень интересная,прекрасно организованная поездка с водителем-гидом Олегом (отдельное благодарность ему),с возможностью погрузится в историю Алтая с посещением священного для алтайцев озера Ару-Кем в природном заповеднике,музея в селе Каракол,с возможностью увидеть
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Ю
Очень понравилась экскурсия на озеро Ару-Кем от турбюро АлтайИнфо. Четкая организация, комфортный водитель и вождение (для Алтая это важно). Про экскурсовода напишу ниже. Есть опыт поездок от трёх разных алтайских
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Е
В селе Кулада есть небольшой музей, в котором представлена алтайская утварь, национальная одежда и украшения. После его посещения водитель по грунтовой дороге довёз нас до шлагбаума - дальше начинается территория
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А
Очень очень интересным оказался музей в поселке Кулада. Всё настоящее. Интересна и история этого поселка, жители которой ещё 100 лет назад кочевали. Озеро Ару-Кем очень живописно, сделано много красивых фото
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И
Сказочная долина, красивое чудное озеро, очень удобное авто, водитель молодец, спасибо интересному экскурсоводу Ирине за сопровождение, питание очень вкусное. Я на эту экскурсию ставила меньше всего, а в итоге-она в топе. Только написали одеваться жарко по погоде, я выложила кофту и дождевик, а гид предупредила, чтобы была тёплая одежда и дождевик-пришлось купить на перевале, и пригодилось, погода и правда переменчива!
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