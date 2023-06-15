Жемчужина Горного Алтая В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен имеет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники погрузятся в историю Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней пазырыкской культуры, наскальными рисунками и руническими письменами.

Таежное озеро Проехав Каракольскую долину, мы направимся к Теректинскому хребту, к одному из самых красивых озер местности — Ару-Кем. Это небольшое таежное озеро, завораживающее наблюдателей ровной водной гладью с серебристо-голубым оттенком. Несмотря на то, что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоемах — летом она прогревается до 22 градусов.

Важная информация • Способ передвижения: авто — 700 км, пешком — 4 км.