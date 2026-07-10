Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира

Экскурсия в Горно-Алтайск: знакомство с природой и культурным наследием алтайцев
Наш путь проходит по Каракольской долине.

Здесь спрятаны археологические находки, оставленные коренным населением в далекой древности, царит невероятная атмосфера, а неподалеку расположилось красивейшее озеро Ару-Кем с изумрудно-серебристой водной гладью.

Эта экскурсия — не только воодушевляющая прогулка по природе, но и знакомство с культурным наследием алтайцев.
4.9
24 отзыва
Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира

Описание экскурсии

Жемчужина Горного Алтая В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен имеет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники погрузятся в историю Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней пазырыкской культуры, наскальными рисунками и руническими письменами. Таежное озеро Проехав Каракольскую долину, мы направимся к Теректинскому хребту, к одному из самых красивых озер местности — Ару-Кем. Это небольшое таежное озеро, завораживающее наблюдателей ровной водной гладью с серебристо-голубым оттенком. Несмотря на то, что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоемах — летом она прогревается до 22 градусов. Важная информация:
  • Способ передвижения: авто — 700 км, пешком — 4 км.
  • Продолжительность: 12-14 часов.
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

По понедельникам и четвергам, в 8:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кордон Ару-Кем
  • Каракольская долина
  • Семинский перевал
  • Озеро Ару-Кем
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Трансфер на машинах повышенной проходимости (УАЗ) на озеро
Что не входит в цену
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам, в 8:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Способ передвижения: авто - 700 км, пешком - 4 км
  • Продолжительность: 12-14 часов
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
1
2
1
Е
Очень значимые места, в которых переплетается духовность народов Алтая. В Долине открываются красивые панорамы и пейзажи. Побывали в этническом музее, в котором услышали очень интересные рассказы о быте алтайцев и
читать дальшеуменьшить

их истории на основе сравнения культур и их взаимосвязей; для нас исполнили национальное горловое пение в сопровождении национального инструмента, что было очень ярко и запоминающе. На горное озеро поехали на "буханках" (дороги не очень крутые, с Марсом не сравнимы); затем пешая прогулка с небольшим подъемом (все, включая детей и подростков, разновозрастных взрослых) это преодолели). Озеро умиротворяет. Гид Андрей сопровождал нас на каждом этапе, помогал и держал под контролем всю группу; впечатлило то, что на все вопросы Андрей отвечал, предоставляя информацию, понятную любому гостю-туристу. Водители автобуса и "буханки" были очень профессиональны в их нелегком деле, спасибо! Эта экскурсия с множеством красивых локаций, полезной и духовно богатой информацией (после экскурсии она обдумывается), с доброжелательными людьми-участниками и спокойным живописно-умиротворяющим горным озером. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень интересная,прекрасно организованная поездка с водителем-гидом Олегом (отдельное благодарность ему),с возможностью погрузится в историю Алтая с посещением священного для алтайцев озера Ару-Кем в природном заповеднике,музея в селе Каракол,с возможностью увидеть
читать дальшеуменьшить

петроглифы и наскальные рисунки,курганы захоронений и просто удивительно прекрасную нетронутую природу Алтая!!! Всем рекомендую увидеть это и прикоснуться к истории Алтая!! Однако будьте готовы ехать на "буханке" и идти пешком к озеру не по асфальтовым тропам,все по настоящему)), в природе. ."без каблуков")))),в удобных кроссовках и с репилентами и это красота вам откроется,как открылась она нам!!!.. Обедали в отличном месте,с адекватными ценами,очень вкусно и широкий выбор блюд, в том числе местной кухни. Когда я прочитала об этой поездке на Спутнике,просто грезила все увидеть сама и все сложилось!! Рекомендую к посещению именно эту экскурсию и фирму-организатор "Алтай-инфо"!!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень понравилась экскурсия на озеро Ару-Кем от турбюро АлтайИнфо. Четкая организация, комфортный водитель и вождение (для Алтая это важно). Про экскурсовода напишу ниже. Есть опыт поездок от трёх разных алтайских
читать дальшеуменьшить

турбюро. По качеству организации и отношению к туристам АлтайИнфо, конечно, топ. Наши пожелания максимально учитывались, никто никого не подгонял. Отдельная благодарность экскурсоводу Вере Гороховой. Максимум информации, вовлечённость и душевность в общении, настоящий профессионал. Сама экскурсия очень интересно составлена: красивая дорога, самобытный музей и рассказ местной жительницы в с. Кулада, поездка на буханках в лес, пешая прогулка к озеру Ару-кем. И ещё много завораживающих моментов. Экскурсия хороша не оставшимися фото, а полученными эмоциями, которые стали визитной карточкой моего Алтая и наполнили гармонией, красотой и теплом.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
В селе Кулада есть небольшой музей, в котором представлена алтайская утварь, национальная одежда и украшения. После его посещения водитель по грунтовой дороге довёз нас до шлагбаума - дальше начинается территория
читать дальшеуменьшить

природного парка Уч-Энмек. Затем, по экологической тропе, экскурсовод Ольга вывела нас к бездонному озеру Ару-Кем. Из озера не вытекает ни ручьёв, ни рек. Озеро питается родниками.
Тишину и покой навевают окрестности озера, в котором отражается небо. Со смотровой площадки в юго-восточной части озера открывается вид на трехглавую гору Уч-Энмек.
Местные жители не оставили озеро без легенд, о которых поведала нам Ольга…

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень очень интересным оказался музей в поселке Кулада. Всё настоящее. Интересна и история этого поселка, жители которой ещё 100 лет назад кочевали. Озеро Ару-Кем очень живописно, сделано много красивых фото
читать дальшеуменьшить

- очень понравилось. Отдельный респект экскурсоводу Ольге - огромный багаж информации, современные способы проведения экскурсий с применением аудиосюжетов и замечательной подборкой песен. Таких экскурсий у меня ещё не было. Очень очень понравилось! Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Сказочная долина, красивое чудное озеро, очень удобное авто, водитель молодец, спасибо интересному экскурсоводу Ирине за сопровождение, питание очень вкусное. Я на эту экскурсию ставила меньше всего, а в итоге-она в топе. Только написали одеваться жарко по погоде, я выложила кофту и дождевик, а гид предупредила, чтобы была тёплая одежда и дождевик-пришлось купить на перевале, и пригодилось, погода и правда переменчива!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира»

Священная Каракольская долина
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная Каракольская долина
Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Начало: На площади Ленина
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от 23 100 ₽ за всё до 3 чел.
Удивительный Чемал и урочище Чеч-Кыш
9 часов
18 отзывов
Групповая
Удивительный Чемал и урочище Чеч-Кыш
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: По понедельникам, в 9:00.
24 авг в 09:00
31 авг в 09:00
4600 ₽ за человека
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:00
25 авг в 08:00
от 39 000 ₽ за всё до 3 чел.
Джип-путешествие к священному озеру Манас
На машине
Джиппинг
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие к священному озеру Манас
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
6900 ₽ за человека