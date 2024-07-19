14 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборАру-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем в Горно-Алтайске. Уникальная экскурсия с погружением в историю и природу Алтая
Начало: Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
Расписание: По четвергам в 8:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
6 000₽ за человека
9 часов
Групповая
Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем. Увидите курганы, каменные стелы и наскальные рисунки. Высокогорное озеро в системе Теректинского хребта
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. расписание
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
6 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Величие Алтайской природы - Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Начало: Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
Расписание: Ежедневные выезды круглогодично
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 июля 2024Впечатление самое позитивное! Впечатлил подробный рассказ гида об истории, обычаях народов Алтая, понравились места, где мы побывали, встреча с местными жителями))
- ААлексей9 июля 2024Увидели ведро из вымени коровы, хард трип на буханках. Часть дороги сопровождалась различными музыкальными композициями местных авторов.
- ГГалина5 июля 2024Всё понравилось, особенно гид и водитель)
- ООльга6 октября 2023Очень красивые места! Прекрасный гид Елена! Не фонтинирует академической информацией о крае, но может рассказать о пешем туризме! Показала очень интересноые места
- ННадежда30 сентября 2023Побывали на священном высокогорном озере Арукем, в течение одного дня любовались сразу несколькими временами года: летом, осенью и зимой в разных районах республики Алтай. Всё очень понравилось, гид Христина молодец, экскурсия интересная, рекомендую.
- PPravo20024 июля 2023Каракольские озераНезабываемая экскурсия по красотам Алтая, Каракольские озера впечатлили не только своей красотой, но и дорогой до них, отдельное спасибо гиду
- ССергей14 июня 2023Каракольские озераэкскурсия для рядовых туристов эктримальная-3ч по горным колдобинам на шишиге, ходьба по камням в перемешку со снегом и бурными ручьями-седалище с ногами-руками долго болели,но ради тех красот озер и окружающих ландшафтов оно того стоило,такие приключения надолго запоминаются.
- ЕЕлена19 сентября 2022Каракольские озераМне понравилась поездка, и природа, и организационные моменты. Отдельное и огромное спасибо водителю Александру, он супер профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Каракольские озёра»
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