Е Евгения Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира Впечатление самое позитивное! Впечатлил подробный рассказ гида об истории, обычаях народов Алтая, понравились места, где мы побывали, встреча с местными жителями))

А Алексей Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира Увидели ведро из вымени коровы, хард трип на буханках. Часть дороги сопровождалась различными музыкальными композициями местных авторов.

Г Галина Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира Всё понравилось, особенно гид и водитель)

О Ольга Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем Очень красивые места! Прекрасный гид Елена! Не фонтинирует академической информацией о крае, но может рассказать о пешем туризме! Показала очень интересноые места

Н Надежда Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем Побывали на священном высокогорном озере Арукем, в течение одного дня любовались сразу несколькими временами года: летом, осенью и зимой в разных районах республики Алтай. Всё очень понравилось, гид Христина молодец, экскурсия интересная, рекомендую.

P Pravo200 Каракольские озера читать дальше Лере за активный подъем к вершинам и интересный рассказ о местных легендах, всем советую ехать и сам обязательно ещё раз вернусь туда Незабываемая экскурсия по красотам Алтая, Каракольские озера впечатлили не только своей красотой, но и дорогой до них, отдельное спасибо гиду

С Сергей Каракольские озера экскурсия для рядовых туристов эктримальная-3ч по горным колдобинам на шишиге, ходьба по камням в перемешку со снегом и бурными ручьями-седалище с ногами-руками долго болели,но ради тех красот озер и окружающих ландшафтов оно того стоило,такие приключения надолго запоминаются.