Экскурсия по Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике Таман, посещение петроглифов Калбак Таш и место слияния рек Катунь и Чуи. Чуй Оозы.

Чуйский тракт — автомобильная дорога М-52, которая проходит по маршруту Новосибирск — Бийск — Ташанта, является главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты как раз и носит название «Чуйский тракт».