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Чуйский тракт

Леонид К.
Леонид К. – Гид из Горно-Алтайска
Чуйский тракт
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Чуйский тракт
Чуйский тракт

Что вы увидите

  • Чуйский тракт
  • долина реки Катунь
  • горные перевалы Семинский и Чике Таман
  • наскальные рисунки святилища Калбак-Таш
  • место слияния рек Чуи и Катуни.
Экскурсия по Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике Таман, посещение петроглифов Калбак Таш и место слияния рек Катунь и Чуи. Чуй Оозы.
Чуйский тракт — автомобильная дорога М-52, которая проходит по маршруту Новосибирск — Бийск — Ташанта, является главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты как раз и носит название «Чуйский тракт».
Что входит
  • Траснфер по маршруту и работа гида-экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты на экскурсионные объекты.
Начало и место завершения
🚩 Горно-Алтайск
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Чуйский тракт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Леонид К.
Леонид К.
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