Экскурсия по Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике Таман, посещение петроглифов Калбак Таш и место слияния рек Катунь и Чуи. Чуй Оозы.
Чуйский тракт — автомобильная дорога М-52, которая проходит по маршруту Новосибирск — Бийск — Ташанта, является главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты как раз и носит название «Чуйский тракт».
Что входит
Траснфер по маршруту и работа гида-экскурсовода.
Что не входит
Входные билеты на экскурсионные объекты.
Начало и место завершения
🚩 Горно-Алтайск
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.