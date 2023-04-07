Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды

Индивидуальная экскурсия на машине по Чуйскому тракту в Горно-Алтайске

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, где Вы увидите одни из самых выдающихся достопримечательностей Чуйского тракта, который занимает 5 место из 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic!
Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды
Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды
Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды
Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды
Чуйский тракт: история Алтая и головокружительные виды
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Семинский перевал (1717 м) – самый высокий горный перевал в Республике Алтай. Вся местность вокруг покрыта кедровыми лесами, на вершине перевала очень хорошо просматривается гора Сарлык – самая высокая точка Семинского хребта
  • Перевал Чике-Таман – крутой извилистый серпантин между отвесными скалами
  • Долина главной реки Алтая – Катунь
  • Слияние рек Чуи и Катуни. Алтайцы называют это место – «местом силы»
  • Катунские террасы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Удивляться и восторгаться! Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, где Вы увидите одни из самых выдающихся достопримечательностей Чуйского тракта, который занимает 5 место из 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic!
Чуйский тракт — трасса длиной 962 км, соединяющая Россию с Монголией и Китаем. Эта дорога не просто красивая, она восхищает своим разнообразием природных ландшафтов! Суровые горы сменяются просторами зеленых долин, ярко-красные ущелья — бескрайними степями, обрамлёнными величественными горными хребтами с заснеженными вершинами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Вас будут перевозить только профессиональные и вежливые водители с большим опытом и стажем работы,
  • услуги гида,
  • вода,
  • травяной чай,
  • страховка,
  • обед в ресторане агрокомплекса Инегень (суп, горячее, морс, гарнир, хлеб).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • сувениры,
  • личные расходы, которые не включены в программу экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Вас будут перевозить только профессиональные и вежливые водители с большим опытом и стажем работы
  • Услуги гида
  • Вода
  • Травяной чай
  • Страховка
  • Обед в ресторане агрокомплекса Инегень (суп, горячее, морс, гарнир, хлеб)
Что не входит
  • Сувениры
  • Личные расходы, которые не включены в программу экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: пер. Жукова, 18
Завершение: Завершение экскурсии возле Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии от Вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Индивидуальные
На машине
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Алтай
Чуйский тракт
Популярные места

Похожие туры из Горно-Алтайска

Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
57 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
10 400 за всё до 4 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Олег
Олег
30 отзывов
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Горный Алтай
8 апр
9 апр
14 апр
15 апр
от 20 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
21 отзыв
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
от 14 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ