Что вас ждет

Удивляться и восторгаться! Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, где Вы увидите одни из самых выдающихся достопримечательностей Чуйского тракта, который занимает 5 место из 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic!

Чуйский тракт — трасса длиной 962 км, соединяющая Россию с Монголией и Китаем. Эта дорога не просто красивая, она восхищает своим разнообразием природных ландшафтов! Суровые горы сменяются просторами зеленых долин, ярко-красные ущелья — бескрайними степями, обрамлёнными величественными горными хребтами с заснеженными вершинами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Вас будут перевозить только профессиональные и вежливые водители с большим опытом и стажем работы,

услуги гида,

вода,

травяной чай,

страховка,

обед в ресторане агрокомплекса Инегень (суп, горячее, морс, гарнир, хлеб).

Туристы оплачивают самостоятельно: