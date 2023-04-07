Индивидуальная экскурсия на машине по Чуйскому тракту в Горно-Алтайске
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, где Вы увидите одни из самых выдающихся достопримечательностей Чуйского тракта, который занимает 5 место из 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Семинский перевал (1717 м) – самый высокий горный перевал в Республике Алтай. Вся местность вокруг покрыта кедровыми лесами, на вершине перевала очень хорошо просматривается гора Сарлык – самая высокая точка Семинского хребта
- Перевал Чике-Таман – крутой извилистый серпантин между отвесными скалами
- Долина главной реки Алтая – Катунь
- Слияние рек Чуи и Катуни. Алтайцы называют это место – «местом силы»
- Катунские террасы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Удивляться и восторгаться! Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, где Вы увидите одни из самых выдающихся достопримечательностей Чуйского тракта, который занимает 5 место из 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic!
Чуйский тракт — трасса длиной 962 км, соединяющая Россию с Монголией и Китаем. Эта дорога не просто красивая, она восхищает своим разнообразием природных ландшафтов! Суровые горы сменяются просторами зеленых долин, ярко-красные ущелья — бескрайними степями, обрамлёнными величественными горными хребтами с заснеженными вершинами.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Вас будут перевозить только профессиональные и вежливые водители с большим опытом и стажем работы,
- услуги гида,
- вода,
- травяной чай,
- страховка,
- обед в ресторане агрокомплекса Инегень (суп, горячее, морс, гарнир, хлеб).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- сувениры,
- личные расходы, которые не включены в программу экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Вас будут перевозить только профессиональные и вежливые водители с большим опытом и стажем работы
- Услуги гида
- Вода
- Травяной чай
- Страховка
- Обед в ресторане агрокомплекса Инегень (суп, горячее, морс, гарнир, хлеб)
- Что не входит
- Сувениры
- Личные расходы, которые не включены в программу экскурсии
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пер. Жукова, 18Завершение: Завершение экскурсии возле Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Начало экскурсии от Вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
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