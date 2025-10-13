Здесь горы дышат древними сказаниями, а реки поют свои вечные песни.
Мы покажем вам места, где природа раскрывает свою мощь: скалы-исполины, бирюзовые воды Катуни и таинственные водопады.
Вы почувствуете силу этого края, где каждая тропа хранит историю, а пейзажи завораживают своей дикой красотой. Это путешествие в сердце Алтая, где земля, вода и небо сливаются в вечном движении.
Описание экскурсииЭкскурсия подходит любителям природы, которые любят величественные пейзажи, водопады и горные реки, семьям с детьми, которым важны несложные маршруты и захватывающие истории, а также ищущим вдохновение и места силы с особой энергетикой. Маршрут не требует специальной подготовки. В программе:
- Зубы Дракона Эти остроконечные скалы, будто выросшие из древних мифов, встречают вас первыми. Местные жители верят, что это окаменевший дракон, побеждённый богатырями. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Катуни – идеальное место для первых фотографий!
- Чемальская ГЭС Первая гидроэлектростанция Горного Алтая, построенная ещё в 1935 году. Здесь можно прогуляться по подвесному мосту, ощутить мощь водного потока и узнать, как маленькая ГЭС когда-то освещала весь район.
- Остров Патмос Священное место с удивительной энергетикой. Чтобы попасть на остров, нужно преодолеть шаткий подвесной мост над бурной Катунью. Здесь вас ждёт храм Иоанна Богослова и высеченный в скале образ Богородицы. Вид на слияние рек и горные просторы завораживает!
- Водопад Чечкыш Завершение маршрута – таинственный водопад, скрытый в скальном ущелье. Его имя переводится как «разбрызгивающий воду», и это полностью оправдано! Окружённый кедрами, он дарит прохладу и умиротворение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зубы Дракона
- Чемальская ГЭС
- Остров Патмос
- Водопад Чечкыш
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Бутылка воды для каждого пассажира.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
13 окт 2025
Все понравилось
М
Марина
23 сен 2025
Доброго вечера!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию. Самые спокойные на наш взгляд места оставили перед отлетом, но поездка превзошла все предположения. Каждое место прекрасно и впечатлило, получили кучу
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
