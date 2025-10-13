читать дальше

положительных эмоций,отдохнули "душой")). Все было продумано до мелочей:удобное время,комфортное транспортное сопровождение (в транспорте водичка для каждого участника, салфеточки)интересная программа(остановить могут,где понравится,если нужно фото понравившейся местности). Мы спокойно посетили все локации данной экскурсии, наш сопроводитель-водитель-оказался прекрасным рассказчиком. Поведал и истории локаций,которые посещали и истории края. Очень любопытно и интересно.

Бонусом на обратном пути от организаторов нам выпало посетить еще горнолыжный курорт Манжерок,где покатались на канатной дороге и увидели красоты окрестности с высоты. Остались очень довольны увиденным!

Большое спасибо ребятам! Пожелаем вам процветания и хороших клиентов! Все у вас получится!