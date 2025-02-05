Горный Алтай - это живая галерея под открытым небом. Чуйский тракт, одна из самых живописных дорог мира, предлагает уникальные виды за каждым поворотом.
Участники экскурсии проедут по впечатляющим перевалам, увидят слияние рек и альпийские долины, а также посетят нетуристические уголки.
Путешествие позволит узнать историю региона, познакомиться с бытом местных народов и насладиться народной музыкой. Дополнительные возможности включают посещение концерта горлового пения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные перевалы и долины
- 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
- 🎶 Уникальная народная музыка
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏞️ Слияние рек и природные красоты
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Б. Ильгумень и Катунь
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю республики и познакомитесь с прошлым Чуйского тракта
- Мы поговорим о быте и обычаях местных народов
- Вы услышите старинные легенды Алтая и народную музыку. А по желанию группы заедем на концерт горлового пения в селе Онгудай по пути следования
Маршрут: Горно-Алтайск — с. Майма — с. Рыбалка — с. Соузга — Айский мост — с. Манжерок — туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» — с. Усть-Муны — с. Барангол — с. Усть-Сема — с. Камлак — перевал Семинский — перевал Чике-Таман — с. Купчегень — кордон Кур-кечу и слияние рек Б. Ильгумень и Катунь — катунские бомы (скалистые обрывы над рекой) — Горно-Алтайск.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mersedes Sprinter с кожаными сиденьями, кондиционером и хорошей аудиосистемой
- Дополнительные расходы: обед в кафе — средний чек 600 ₽, по желанию группы посещение концерта — 1000 ₽ с чел.
- Я буду за рулём, во время передвижения включу для вас аудиогид, верифицированный Национальным музеем Республики Алтай. Живые рассказы будут на остановках и в качестве дополнения к аудиогиду по пути
Детали места и времени встречи
- Я встречу вас в Горно-Алтайске или на остановке «Разъезд» в селе Майма
- Также могу забрать из локаций вдоль Чуйского тракта: Соузга, Рыбалка, Айский мост, Манжерок, туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», Усть-Муны, Барангол, Усть-Сема, Камлак
- Выбирая время старта при бронировании, учитывайте следующее расписание: 09:00 — Горно-Алтайск/Майма, 09:30 — Манжерок, 10:00 — Барангол
- Время начала может быть изменено в зависимости от трафика — я сообщу об этом заранее
ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске или другой локации вдоль Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 155 туристов
С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые и треккинг-активные — как летом, так и зимой. Программы подходят для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю удивительные места, от которых захватывает дух, а ощущение восторга не отпускает на протяжении всего пути. С удовольствием покажу их вам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
5 фев 2025
Стас — крутой чувак. Очень заботливый гид, который перед началом путешествия заехал за кофе для всех участников. Классный фотограф, сделавший нам за поездку миллион кадров. Душа компании — поддержит диалог
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
