Горные перевалы и бирюзовые реки Алтая

Погрузитесь в историю Горно-Алтайска и узнайте о прошлом Чуйского тракта. Откройте для себя быт и традиции местных народов
Горный Алтай - это живая галерея под открытым небом. Чуйский тракт, одна из самых живописных дорог мира, предлагает уникальные виды за каждым поворотом.

Участники экскурсии проедут по впечатляющим перевалам, увидят слияние рек и альпийские долины, а также посетят нетуристические уголки.

Путешествие позволит узнать историю региона, познакомиться с бытом местных народов и насладиться народной музыкой. Дополнительные возможности включают посещение концерта горлового пения
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные перевалы и долины
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 🎶 Уникальная народная музыка
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🏞️ Слияние рек и природные красоты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Чуйский тракт
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Слияние рек Б. Ильгумень и Катунь

Описание экскурсии

  • Вы узнаете историю республики и познакомитесь с прошлым Чуйского тракта
  • Мы поговорим о быте и обычаях местных народов
  • Вы услышите старинные легенды Алтая и народную музыку. А по желанию группы заедем на концерт горлового пения в селе Онгудай по пути следования

Маршрут: Горно-Алтайск — с. Майма — с. Рыбалка — с. Соузга — Айский мост — с. Манжерок — туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» — с. Усть-Муны — с. Барангол — с. Усть-Сема — с. Камлак — перевал Семинский — перевал Чике-Таман — с. Купчегень — кордон Кур-кечу и слияние рек Б. Ильгумень и Катунь — катунские бомы (скалистые обрывы над рекой) — Горно-Алтайск.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mersedes Sprinter с кожаными сиденьями, кондиционером и хорошей аудиосистемой
  • Дополнительные расходы: обед в кафе — средний чек 600 ₽, по желанию группы посещение концерта — 1000 ₽ с чел.
  • Я буду за рулём, во время передвижения включу для вас аудиогид, верифицированный Национальным музеем Республики Алтай. Живые рассказы будут на остановках и в качестве дополнения к аудиогиду по пути

Детали места и времени встречи

  • Я встречу вас в Горно-Алтайске или на остановке «Разъезд» в селе Майма
  • Также могу забрать из локаций вдоль Чуйского тракта: Соузга, Рыбалка, Айский мост, Манжерок, туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», Усть-Муны, Барангол, Усть-Сема, Камлак
  • Выбирая время старта при бронировании, учитывайте следующее расписание: 09:00 — Горно-Алтайск/Майма, 09:30 — Манжерок, 10:00 — Барангол
  • Время начала может быть изменено в зависимости от трафика — я сообщу об этом заранее

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске или другой локации вдоль Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 155 туристов
С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые и треккинг-активные — как летом, так и зимой. Программы подходят для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю удивительные места, от которых захватывает дух, а ощущение восторга не отпускает на протяжении всего пути. С удовольствием покажу их вам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Антон
Антон
5 фев 2025
Стас — крутой чувак. Очень заботливый гид, который перед началом путешествия заехал за кофе для всех участников. Классный фотограф, сделавший нам за поездку миллион кадров. Душа компании — поддержит диалог
читать дальше

на любую тему и расскажет все, что знает о любимом Алтае. Во время путешествия было очень интересно, комфортно и уютно. Спасибо! А в конце Стас свозил нас в частную баньку, где мы смогли хорошенько пропариться после супернасыщенного дня. Очень хочу вернуться ещё или поехать уже не на один день, а на целую неделю. Надеюсь, получится. Рекомендую этот тур всем трипстерчанам. Путешествуйте — оно того стоит!

