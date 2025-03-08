Насладитесь видами Алтая: горные перевалы, древние катаклизмы и мост через Катунь. Уникальная история и природа ждут вас
Вас ждёт захватывающее путешествие по Горно-Алтайску, где вы посетите горные перевалы Семинский и Чике-Таман, прогуляетесь по кедровому лесу и вдохнёте чистейший воздух.
На Ильгуменском пороге реки Катунь ощутите силу природы, а
также увидите песчаную стену и Катунские террасы - последствия древнего катаклизма. Полюбуйтесь мостом через Катунь, который стал началом новой эры в мостостроении. Узнайте о жизни Алтая и древнем море, чьё дно было выше современных уровней
Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 298 туристов
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,
полевых практиках.
Обожаю путешествовать, люблю дорогу, ценю интересных попутчиков!
Под ключ организовывал и проводил туры для групп от 2 до 50 человек. Исходя из многолетнего опыта организации туров, выбрал именно трёхдневный формат. Это идеальное соотношение цены и качества: вы сможете увидеть всё за небольшие деньги.
А
Анастасия
8 мар 2025
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Путешествие было очень комфортным, несмотря на длинный маршрут, но это того стоило. Хочется вернуться туда снова, но уже в другое время года. Экскурсовод очень осведомлён об Алтае, на любой вопрос грамотно отвечает и очень интересно. Однозначно рекомендую.