Вас ждёт захватывающее путешествие по Горно-Алтайску, где вы посетите горные перевалы Семинский и Чике-Таман, прогуляетесь по кедровому лесу и вдохнёте чистейший воздух.На Ильгуменском пороге реки Катунь ощутите силу природы, а

также увидите песчаную стену и Катунские террасы - последствия древнего катаклизма. Полюбуйтесь мостом через Катунь, который стал началом новой эры в мостостроении. Узнайте о жизни Алтая и древнем море, чьё дно было выше современных уровней

Ваш гид в Горно-Алтайске

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

На вершине горного перевала Семинский (более 1700 метров над уровнем моря) вы погуляете по кедровому лесу и подышите чистейшим горным воздухом.

Проедем к вершине другого перевала — Чике-Таман. Он не столь высок, но дух точно будет захватывать: от видов и от дороги, которая идёт сквозь скалы.

Мы побываем на Ильгуменском пороге реки Катунь — эту локацию часто называют местом силы.

Вы увидите песчаную стену и Катунские террасы — последствия древнего катаклизма. И поймёте, что формировало рельеф, которым мы наслаждаемся сейчас.

Полюбуетесь мостом через реку Катунь, который был построен около века назад и положил начало новой мировой технологии строительства мостов.

Посмотрите на скалу Звенящий Бом и причудливые формы песчаных отложений. Затем мы отправимся в обратный путь — а по желанию сможем заехать перекусить.

А ещё вы узнаете:

о высокогорном море, дно которого находилось на 1600 метров выше современной отметки

как жил Алтай буквально несколько десятилетий назад

о том, что раньше на маршрут, по которому мы отправимся, уходило в разы больше времени

почему мост, положивший начало новому мировому мостостроению, называют дембельским

и ещё много чего интересного

