Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы

Насладитесь видами Алтая: горные перевалы, древние катаклизмы и мост через Катунь. Уникальная история и природа ждут вас
Вас ждёт захватывающее путешествие по Горно-Алтайску, где вы посетите горные перевалы Семинский и Чике-Таман, прогуляетесь по кедровому лесу и вдохнёте чистейший воздух.

На Ильгуменском пороге реки Катунь ощутите силу природы, а
также увидите песчаную стену и Катунские террасы - последствия древнего катаклизма. Полюбуйтесь мостом через Катунь, который стал началом новой эры в мостостроении. Узнайте о жизни Алтая и древнем море, чьё дно было выше современных уровней

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды горных перевалов
  • 🌲 Прогулка по кедровому лесу
  • 🌊 Ильгуменский порог
  • 🌉 Исторический мост через Катунь
  • 🏞 Песчаная стена и террасы
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман перевал
  • Ильгуменский порог
  • Мост через Катунь
  • Скала Звенящий Бом

Описание экскурсии

На вершине горного перевала Семинский (более 1700 метров над уровнем моря) вы погуляете по кедровому лесу и подышите чистейшим горным воздухом.

Проедем к вершине другого перевала — Чике-Таман. Он не столь высок, но дух точно будет захватывать: от видов и от дороги, которая идёт сквозь скалы.

Мы побываем на Ильгуменском пороге реки Катунь — эту локацию часто называют местом силы.

Вы увидите песчаную стену и Катунские террасы — последствия древнего катаклизма. И поймёте, что формировало рельеф, которым мы наслаждаемся сейчас.

Полюбуетесь мостом через реку Катунь, который был построен около века назад и положил начало новой мировой технологии строительства мостов.

Посмотрите на скалу Звенящий Бом и причудливые формы песчаных отложений. Затем мы отправимся в обратный путь — а по желанию сможем заехать перекусить.

А ещё вы узнаете:

  • о высокогорном море, дно которого находилось на 1600 метров выше современной отметки
  • как жил Алтай буквально несколько десятилетий назад
  • о том, что раньше на маршрут, по которому мы отправимся, уходило в разы больше времени
  • почему мост, положивший начало новому мировому мостостроению, называют дембельским
  • и ещё много чего интересного

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Honda Stepwgn (для групп не более 7 человек) или автобусе Mercedes-Benz (если число участников до 19 человек)
  • Общая протяжённость маршрута — 550 км
  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет. Пешие прогулки не требуют специальной подготовки
  • Мы можем заехать в кафе 1-2 раза, попить кофе или перекусить — заказ оплачивается дополнительно

в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Коммунистическом проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 298 туристов
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,
полевых практиках. Обожаю путешествовать, люблю дорогу, ценю интересных попутчиков! Под ключ организовывал и проводил туры для групп от 2 до 50 человек. Исходя из многолетнего опыта организации туров, выбрал именно трёхдневный формат. Это идеальное соотношение цены и качества: вы сможете увидеть всё за небольшие деньги.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
8 мар 2025
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Путешествие было очень комфортным, несмотря на длинный маршрут, но это того стоило. Хочется вернуться туда снова, но уже в другое время года. Экскурсовод очень осведомлён об Алтае, на любой вопрос грамотно отвечает и очень интересно. Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска

