1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
- ННаталья19 мая 2024Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
- ООльга4 мая 2024Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
- ЕЕкатерина2 мая 2024Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
- ММария2 мая 2024Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
- ЮЮлия2 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
- ННадежда11 апреля 2024Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
- ЮЮлия16 января 2024Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
- ССветлана30 декабря 2023Благодарю Олега за оптимально составленную экскурсию, за профессионализм, любовь к своему делу! Отличный гид! Интелигентный, доброжелательный, понимающий, можно сказать даже предугадывающий. Учитывающий ВСЕ пожелания клиента. Получили колоссальное удовольствие и от экскурсии, и от общения с гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемальская ГЭС»
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