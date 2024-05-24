Чемальская ГЭС – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 7 экскурсий в категории «Чемальская ГЭС» в Горно-Алтайске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Чемал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000 за всё до 7 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Джип-тур к священному озеру Манас
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
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    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
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    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
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    посетили храм Иоанна Богослова на Патмосе, добрались на лодках до Камышлинского водопада, увидели "зубы Дракона", великолепные панорамы Катуни и Ороктойский мост! Вячеслав угостил нас вкуснейшим чаем из алтайских трав и душистым мёдом, и всё это на фоне сказочного вида на Катунь! На протяжении всего пути мы слушали интереснейшие рассказы об Алтае и прекрасную музыку. Спасибо Славе за профессионализм, юмор и легкость в общении. День пролетел незаметно, мы отлично провели время. ***Отдельное спасибо Вячеславу и Наталье за вкуснейшие чай, мёд и алтайские сувениры, которыми теперь наслаждаемся дома.

    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
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    главное-индивидуальный подход к каждому туристу! За один день мы посетили множество красивейших мест, при этом могли менять какие-то детали и не спешить. Это очень Важно и классно, когда тебе говорят что этот день именно для тебя и все будет так, как ты этого хочешь и не надо бежать в выделенные 20 минут что-то срочно смотреть или фоткать, а это твой день, твой ритм и люди, которые тебе это организовывают действительно хотят и могут сделать его незабываемым! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, успехов Вам, хорошей погоды и благодарных туристов!

    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
    Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
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    под огромным впечатлением, вовлечение 100%,до сих обдумываю всю услышанную информацию🤩🤩рекомендация на 100000%,надеюсь,что в будущем еще не раз побываю у Марии на экскурсиях❤️Алтай -это космос❤️❤️❤️

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2024
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Джип-тур к священному озеру Манас
    Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
  • С
    Светлана
    30 декабря 2023
    Неизведанный Чемал
    Благодарю Олега за оптимально составленную экскурсию, за профессионализм, любовь к своему делу! Отличный гид! Интелигентный, доброжелательный, понимающий, можно сказать даже предугадывающий. Учитывающий ВСЕ пожелания клиента. Получили колоссальное удовольствие и от экскурсии, и от общения с гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемальская ГЭС»

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  4. Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
  5. Джип-тур к священному озеру Манас
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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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