Экскурсии выходного дня в Горно-Алтайске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Горно-Алтайске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
25 отзывов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
🚗 На машине
Групповая
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
9 июля в 07:00
от 6 000 за человека
Чуйский тракт из Горно-Алтайска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
34 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Брала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 от тракта) поэтому по возможности
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    берите на два дня и больше, но я не любитель долгих дорог, поэтому мне в самый раз. Максим от команды Александра отлично провел экскурсию, был вежлив, внимателен, было очень комфортно всю поездку, рассказал и о тракте и о жизни, о жизни я люблю даже больше послушать чем о справочном материале:) было очень жарко поэтому машина с кондиционером буквально спасала мою северную попу, привычную к холоду. Красота неописуемая, запахи стоят такие что хочется вобрать это все носом и увезти с собой, но невозможно:) спасибо за впечатления, мотивирует мечтать планы чтобы вернуться сюда ещё раз

    Брала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 отБрала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 отБрала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 отБрала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 отБрала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 отБрала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 от
  • Н
    Наталия
    24 июня 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Алексей отличный гид, позитивный, общительный, знает много интересного об Алтае!
  • И
    Илона
    23 июня 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Замечательно и насыщенно провели день с 4-летним ребенком, большое спасибо за классную организацию. Александр помог составить интересную программу с учетом
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    наших пожеланий, везде комфортно проехали на коляске и ребенок был от всего в восторге и мы сами тоже не ожидали даже что такие эмоции удастся получить. С нами был гид Максим, очень интересно рассказывал исторические факты о крае, получилось действительно познавательное путешествие. Сервис на высоте, все с улыбкой и готовностью помочь/подстроиться. В туре были 6-7 часов, ребенку удалось поспать в машине. Очень оценили смотровые виды, классные фото, совершили поездку на моторной лодке (аккуратно с кепками и телефонами, жилеты дают), поездку на лошадях (и пони), посетили лохматую ферму (очень удачная локация, в целом интересно покормить животных). Были на пасеке и купили очень вкусный Усть-Коксинский мед и пыльцу («пчелиный хлеб», думаю супер как сувенир, никогда такого не пробовала), правда ребенок боится пчел и поэтому не пошла. Еще раз большое спасибо за классное первое знакомство с Алтаем!

  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Изначально планировали 6-часовую экскурсию с гидом Максимом, которая в результате продлилась почти 10 часов. Успели посетить водопад, лохматую ферму и
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    алтайское поселение. Очень понравилось и попросили гида продлить наше путешествие. Спасибо ему огромное за интересный рассказ и доброжелательное отношение. Успели поговорить о многом и обсудить наши впечатления. Для дочки 7 лет это был первый опыт поездки с экскурсией, да ещё и в горной местности. Она осталась в восторге. Ждём нового путешествия!

  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Сегодня побывали на индивидуальной экскурсии по Чуйскому тракту, организованной Александром. Отличная организация, внимание к деталям и пожеланиям по формированию программы. У
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    нас был гид Максим, который заслуживает отдельных комплиментов! Великолепная программа, очень легкое и интересное изложение! Внимание к пожеланиям! Максим провел нас по удивительной красоты местам и показал такие смотровые площадки, на которых практически не было людей! Алтай удивительный и необычайный! И в компании Максима путешествие пошло просто волшебно! Обязательно вернемся еще!!! Александру большое спасибо за организацию, а Максиму - за великолепно проведенную экскурсию!!!

  • В
    Владимир
    17 апреля 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На выходные»

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  3. Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
  4. Чуйский тракт из Горно-Алтайска
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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год на выходные, 95 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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