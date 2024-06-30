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наших пожеланий, везде комфортно проехали на коляске и ребенок был от всего в восторге и мы сами тоже не ожидали даже что такие эмоции удастся получить. С нами был гид Максим, очень интересно рассказывал исторические факты о крае, получилось действительно познавательное путешествие. Сервис на высоте, все с улыбкой и готовностью помочь/подстроиться. В туре были 6-7 часов, ребенку удалось поспать в машине. Очень оценили смотровые виды, классные фото, совершили поездку на моторной лодке (аккуратно с кепками и телефонами, жилеты дают), поездку на лошадях (и пони), посетили лохматую ферму (очень удачная локация, в целом интересно покормить животных). Были на пасеке и купили очень вкусный Усть-Коксинский мед и пыльцу («пчелиный хлеб», думаю супер как сувенир, никогда такого не пробовала), правда ребенок боится пчел и поэтому не пошла. Еще раз большое спасибо за классное первое знакомство с Алтаем!