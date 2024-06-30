1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 11:00
7 июля в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
9 июля в 07:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
34 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Брала чуйский тракт однодневку. Могу сказать что это мало по времени (вы просто увидите 1/8 от тракта) поэтому по возможности
- ННаталия24 июня 2024Алексей отличный гид, позитивный, общительный, знает много интересного об Алтае!
- ИИлона23 июня 2024Замечательно и насыщенно провели день с 4-летним ребенком, большое спасибо за классную организацию. Александр помог составить интересную программу с учетом
- ДДмитрий19 июня 2024Изначально планировали 6-часовую экскурсию с гидом Максимом, которая в результате продлилась почти 10 часов. Успели посетить водопад, лохматую ферму и
- ННаталья13 июня 2024Сегодня побывали на индивидуальной экскурсии по Чуйскому тракту, организованной Александром. Отличная организация, внимание к деталям и пожеланиям по формированию программы. У
- ВВладимир17 апреля 2024Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На выходные»
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