День на горных курортах Алтая

Полюбоваться зимним Алтаем и прокатиться на лыжах, сноуборде, снегоходе или собачьей упряжке

Индивидуально
до 6 чел.
Бродить в валенках по сугробам, пить глинтвейн на вершине горы, кататься на лыжах среди кедров, знакомиться с хаски или рассекать на снегоходе — вместе мы составим сценарий идеального дня на зимнем Алтае и воплотим его в жизнь.

Мы посетим один из 3 горных курортов: каждый со своим климатом, пейзажами и инфраструктурой.

Объединяет их одно — скучно нам не будет!
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
День на горных курортах Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На ваш выбор мы можем отправиться в один из трех уголков Алтая: каждый из них по-своему красив и отлично подойдет для активного зимнего отдыха. Дорога к курортам пройдет по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Итак, выбор за вами:

Гора Тиехта и Семинский перевал: сюда мы будем добираться около 2 часов из Горно-Алтайска. Вы прокатитесь по долине на снегоходе, подниметесь на смотровые площадки или прогуляетесь на беговых лыжах по сказочному кедровому лесу, наполненному звенящей тишиной (если повезет, можно встретить тетерева и других птиц).

Горнолыжный курорт «Манжерок» в окрестностях Алтая. На оборудованных трассах вы покатаетесь на лыжах или сноуборде (я могу дать вам урок горнолыжной езды), а если захотите, даже встанете на коньки! Подниметесь по канатной дороге в закрытых теплых кабинках и устроите прогулку среди горных вершин и сосен.

Горнолыжный комплекс «Телецкий», который расположился на горе Кокуя. Путь сюда неблизкий, поэтому к Телецкому озеру лучше ехать на 2 дня. Будем любоваться красотой кедровой тайги, рассматривать тропки животных, забираться на подъемниках выше гор и облаков. И, конечно, кататься на горных лыжах по трассе, которая лентой петляет среди высоченных елей.

Организационные детали

Дорога на курорты

  • Дорога на ГК «Телецкий» займет 3 часа (в одну сторону), на перевал Семинский — 2 часа. ГК «Манжерок» находится рядом с Горно-Алтайском.
  • Поездку на ГЛК «Телецкий» лучше запланировать на 2 дня: дорога туда довольно сложная и продолжительная, проходит по горному серпантину

Дополнительные расходы

  • Skipass на подъемники: 500 — 800 руб. в зависимости от курорта
  • Прокат снаряжения: 450 — 600 руб. в зависимости от курорта
  • Питание: средний чек — 300 руб. /кафе или 1000 руб. /ресторан

Дополнительные опции (по желанию)

  • Катание на собачьей упряжке: 1000 руб. /час
  • Катание на снегоходе: 3500 руб. /час. Также можно отправиться на снегоходе на весь день на Каракольские озера или на смотровую площадку ГЛК «Телецкий»: аренда снегохода на весь день — 20000 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, аэропорт или отель недалеко от города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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