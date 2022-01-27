На ваш выбор мы можем отправиться в один из трех уголков Алтая: каждый из них по-своему красив и отлично подойдет для активного зимнего отдыха. Дорога к курортам пройдет по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Итак, выбор за вами:
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Гора Тиехта и Семинский перевал: сюда мы будем добираться около 2 часов из Горно-Алтайска. Вы прокатитесь по долине на снегоходе, подниметесь на смотровые площадки или прогуляетесь на беговых лыжах по сказочному кедровому лесу, наполненному звенящей тишиной (если повезет, можно встретить тетерева и других птиц).
Горнолыжный курорт «Манжерок» в окрестностях Алтая. На оборудованных трассах вы покатаетесь на лыжах или сноуборде (я могу дать вам урок горнолыжной езды), а если захотите, даже встанете на коньки! Подниметесь по канатной дороге в закрытых теплых кабинках и устроите прогулку среди горных вершин и сосен.
Горнолыжный комплекс «Телецкий», который расположился на горе Кокуя. Путь сюда неблизкий, поэтому к Телецкому озеру лучше ехать на 2 дня. Будем любоваться красотой кедровой тайги, рассматривать тропки животных, забираться на подъемниках выше гор и облаков. И, конечно, кататься на горных лыжах по трассе, которая лентой петляет среди высоченных елей.