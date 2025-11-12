Треккинг по горе Комсомольская:

читать дальше Гид поделится интересными фактами о флоре, фауне и истории региона. По пути предусмотрены остановки для фотографий на фоне потрясающих пейзажей. Вершина горы подарит незабываемый вид, который останется в памяти надолго. Это путешествие понравится всем, кто ищет активный отдых и природные красоты

Экскурсия по горе Комсомольская - это возможность открыть для себя красоту горного Алтая.Маршрут начинается с подножия горы и ведет через живописные тропы, где можно увидеть альпийские луга и горные ручьи.