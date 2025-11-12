Экскурсия по горе Комсомольская - это возможность открыть для себя красоту горного Алтая.
Маршрут начинается с подножия горы и ведет через живописные тропы, где можно увидеть альпийские луга и горные ручьи.
Маршрут начинается с подножия горы и ведет через живописные тропы, где можно увидеть альпийские луга и горные ручьи.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Потрясающие виды на природу
- 🏞 Увлекательные истории от гида
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌄 Подъем на вершину горы
- 🗺 Изучение флоры и фауны Алтая
Ближайшие даты:2
мая
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Гора Комсомольская
- Альпийские луга
Описание экскурсии
Треккинг по горе Комсомольская:
- Вдохновение природой и захватывающие виды.
- Эта экскурсия подарит вам незабываемое путешествие по горному Алтаю, в ходе которого вы сможете насладиться красивыми пейзажами и уникальными природными уголками. Треккинг-экскурсия по горе Комсомольская — это прекрасная возможность прикоснуться к дикой природе и узнать больше о горных тропах, культуре региона и его истории. Маршрут начинается с подножия горы Комсомольская, где вам будет рассказано о географических особенностях и истории этой местности. В ходе экскурсии вы будете двигаться по тропам, которые откроют перед вами потрясающие виды на горные вершины и окрестные долины. Вдоль маршрута вы увидите живописные альпийские луга, горные ручьи и лесные массивы, а также возможные следы дикой природы. Экскурсия по горе Комсомольская — это не только активное времяпрепровождение, но и увлекательная познавательная прогулка. Гид поделится знаниями о флоре и фауне Алтая, а также расскажет о местных традициях и легендах. По пути вы остановитесь в самых живописных местах, чтобы сделать красивые фотографии на фоне гор и уникальных природных ландшафтов. В завершение маршрута вам откроется захватывающий вид с вершины горы, который обязательно останется в памяти как один из самых ярких моментов путешествия. Эта треккинг-экскурсия идеально подойдёт для любителей активного отдыха, природы и тех, кто хочет увидеть Алтай с высоты птичьего полёта.
По субботам, в 9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Коммунистический пр-кт, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам, в 9:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 57 600 ₽
64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия и фотосессия в Чемале
Путешествие в Чемальский район подарит вам незабываемые моменты и профессиональные фото. Исследуйте удивительные места и наслаждайтесь гостеприимством Алтая
1 дек в 08:30
2 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Джип-путешествие «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чёртов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
39 000 ₽ за человека