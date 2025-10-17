Фотопрогулка в Чемальском районе - это уникальная возможность запечатлеть незабываемые моменты в окружении величественных гор.Гид, известный фотограф и оператор, проведёт вас по культовым местам, включая Зубы дракона и Остров Патмос.

В завершение дня вас ждёт визит к местному жителю с дегустацией традиционных блюд и напитков. Всё это - в формате «всё включено», с комфортным трансфером и возможностью участия для людей любого возраста и физической подготовки

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Немного о себе

Я не раз выступал на телевидении и в интернете — когда мы встретимся, вы скорее всего меня узнаете. Ещё я известен как единственный на Алтае гид, профессиональный фотограф и оператор с опытом работы со звёздами шоу-бизнеса.

Что вас ожидает

Чемал и его окрестности — это неиссякаемый источник вдохновения. Именно сюда я люблю приезжать вместе с гостями — и речь не о покорении вершин, а о поисках мест, где так приятно отключиться от мирского и подумать о вечном. Вот лишь некоторые из локаций Чемальского нагорья, которые можно включить в маршрут:

Зубы дракона — скальные выступы посреди бурных потоков русла реки Катунь

Остров Патмос — место, откуда пошло развитие православия на Алтае

Козья тропа — живописная 800-метровая тропа до слияния рек Чемал и Катунь

Смотровая Толгоек — там, где панорамы на 360 градусов дарят чувство полёта

Долина горных духов Че-Чкыш — невероятные виды сердца Катуни с высоты

Ороктойский мост

Лохматая ферма

Голубые глаза Катуни (доступно зимой)

О чём будет экскурсия

Зачем подниматься в горы — у каждого об этом своё представление. Одних влекут эффектные виды, других — любопытство и интерес. В поездке со мной вы в любом случае удовлетворите жажду познаний. Я расскажу:

Что такое место силы, как его найти и какую энергию оно распространяет

Откуда на Алтае язычество, шаманы и сакральные места

Кто такой святой отец Макария и что он сделал для народов Алтая

Какой путь проделал местный художник-пейзажист Чорос-Гуркин

Чем ещё удивят горы Алтая

После того, как мы побываем в самых эффектных местах и сделаем фото и видео в нужном количестве (в том числе рилс с коптера), я продолжу знакомить вас с нашим гостеприимным краем. Дело в том, что на Алтае количество интересных, добрых и открытых людей бьёт все рекорды. И к одному такому человеку — моему знакомому дяде Коле — мы заедем в гости. Вы попробуете местные деликатесы и традиционные напитки, которые он готовит сам. А виды на горные вершины органично дополнят дружескую атмосферу.

Организационные детали