Я не раз выступал на телевидении и в интернете — когда мы встретимся, вы скорее всего меня узнаете. Ещё я известен как единственный на Алтае гид, профессиональный фотограф и оператор с опытом работы со звёздами шоу-бизнеса.
Что вас ожидает
Чемал и его окрестности — это неиссякаемый источник вдохновения. Именно сюда я люблю приезжать вместе с гостями — и речь не о покорении вершин, а о поисках мест, где так приятно отключиться от мирского и подумать о вечном. Вот лишь некоторые из локаций Чемальского нагорья, которые можно включить в маршрут:
Остров Патмос — место, откуда пошло развитие православия на Алтае
Козья тропа — живописная 800-метровая тропа до слияния рек Чемал и Катунь
Смотровая Толгоек — там, где панорамы на 360 градусов дарят чувство полёта
Долина горных духов Че-Чкыш — невероятные виды сердца Катуни с высоты
Ороктойский мост
Лохматая ферма
Голубые глаза Катуни (доступно зимой)
О чём будет экскурсия
Зачем подниматься в горы — у каждого об этом своё представление. Одних влекут эффектные виды, других — любопытство и интерес. В поездке со мной вы в любом случае удовлетворите жажду познаний. Я расскажу:
Что такое место силы, как его найти и какую энергию оно распространяет
Откуда на Алтае язычество, шаманы и сакральные места
Кто такой святой отец Макария и что он сделал для народов Алтая
Какой путь проделал местный художник-пейзажист Чорос-Гуркин
Чем ещё удивят горы Алтая
После того, как мы побываем в самых эффектных местах и сделаем фото и видео в нужном количестве (в том числе рилс с коптера), я продолжу знакомить вас с нашим гостеприимным краем. Дело в том, что на Алтае количество интересных, добрых и открытых людей бьёт все рекорды. И к одному такому человеку — моему знакомому дяде Коле — мы заедем в гости. Вы попробуете местные деликатесы и традиционные напитки, которые он готовит сам. А виды на горные вершины органично дополнят дружескую атмосферу.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля, если он находится в Майминском или Чемальском районе. Перемещаться будем на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard, в котором будет удобно компании до 6 человек. Для детей по предварительному запросу подготовлю автокресла
Экскурсия подойдёт для людей любого возраста с любым уровнем физической подготовки
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерболат — ваш гид в Горно-Алтайске
Я аттестованный гид, с которым можно всё — буквально алтайский джинн, исполняющий практически любое желание. Если вы привыкли к премиум-сервису, это точно ко мне! Я родился и вырос на Алтае, поэтому покажу свои родные места именно такими, какими я их люблю. А ещё погружу в нашу аутентичную культуру так, чтобы каждый уехал немножечко алтайцем.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
17 окт 2025
Первое знакомство с Алтаем! И, спасибо Вселенной, с Ербалатом! Очень внимательный, профессионально, интересно рассказывает с шутками-прибаутками!! Ориентирован на клиента: хотите погуляем, не интересно - поехали дальше!! Фотографирует, как Бог♥️ С читать дальше
ним чувствовали себя в безопасности на дороге! Уверенный волитель! И самое главное, влюблен в свой край! И этой любовью заряжает туриста! Спасибо! Приедем еще! 🤩⛰️☀️ Ура!! Увозим частичку Алтая в сердце! 💓
Е
Евгения
17 окт 2025
Спасибо большое Ерболату за экскурсию!! Когда бронировала, волновалась, но все оказалось даже лучше, чем я ожидала. Ерболат очень много рассказал о Алтае, о местах в которых мы были, многое узнала из его читать дальше
рассказов. Было очень познавательно!! Приятно, что экскурсию вёл человек, который любит свой край. Для меня большой плюс, что нас не подгоняли. Мы спокойно и обстоятельно везде погуляли, всё посмотрели. Куда-то не успели заехать, но это уже мы сами виноваты)) зато будет повод вернуться! Огромное спасибо за фото и видео, они прекрасны!! Чувствуется рука мастера🌺
M
Maxim
15 мая 2025
Экскурсия по Алтаю с фотографом по Чемалу — это незабываемое приключение, полное впечатлений и красивых пейзажей!
С самого начала нас встретил дружелюбный гид,готовый поделиться своими знаниями о регионе. Путешествие началось с читать дальше
удивительных видов на горы и реки, которые просто завораживают. Ерболат оказался настоящим профессионалом: он не только делал потрясающие снимки, но и давал советы по позированию, чтобы каждый мог запечатлеть свои лучшие моменты.
Чемал — это место, где природа поражает своим великолепием. Мы посетили живописные точки, такие как Чемальская ГЭС и остров Патмос, где сделали множество ярких фотографий. Каждый остановка была тщательно продумана, чтобы мы могли насладиться красотой и атмосферой этого уникального места.
Кроме того, экскурсия была насыщена интересными рассказами о культуре и истории Алтая. Мы узнали много нового о местных традициях и обычаях, что сделало наше путешествие еще более увлекательным.
В завершение экскурсии мы получили не только великолепные фотографии, но и массу положительных эмоций и воспоминаний. Рекомендую всем любителям природы и фотографии! Это путешествие подарит вам вдохновение и заряд энергии на долгое время.
Полина
2 мая 2025
С удовольствием поделюсь впечатлениями от экскурсии с Ерболатом. Уже при договоренности о поездке, он располагает к себе. Точно в назначенное время заехал за нами и приключение началось. Комфортный и подготовленный читать дальше
автомобиль, уверенное вождение, разговоры не только на тему Алтая, но непринужденные и веселые беседы обо всем, чтобы мы могли действительно отдыхать и не нагружаться информацией. Всегда готов изменить маршрут и удовлетворить все Ваши пожелания подобрав на ходу наилучший вариант. В каждой локации от него чувствуется уважение к месту и людям, которые вокруг) конечно же огромная заинтересованность в фотографиях и видео, которые он снимал для нас, настолько погружен в процесс, что мы увезли с собой более 1000 фото и видео)) Почти по завершению поездки мы ощутили настолько непередаваемые эмоции, когда он сыграл на гитаре на одной из смотровых точек) красивый голос, горы и полное умиротворение)) В общем, если вы хотите наслаждаться красотой в хорошей компании, при этом настолько комфортно и весело, то вам однозначно к Ерболату. Спасибо ему огромное за эмоции и за рилс, который уже набрал 14тыс просмотров и продолжает набирать обороты)))
Если бы можно было поставить больше пяти звезд - мы бы с удовольствием это сделали.
М
Мынтлеу
22 апр 2025
Круто! Все понравилось! Было интересно, особенно пасека, где мы напились медовухи и самогона вдоволь! Я просил, чтоб меня там и оставили жить, но утащили силой!
Всем рекомендую эту экскурсию!
Гульфира
22 апр 2025
Я так волновалась, когда бронировала экскурсию, потому что предыдущая, которую мы заказали на другом сервисе нам вообще не понравилась… а тут и цена выше, чем у других и впервые на читать дальше
этом сервисе. Однако уже в процессе переписки перед бронированием, я почувствовала заботу и расположение 🙏🥰
А уже когда встретились, то все сомнения улетучились! Он нас всех заворожил и погрузил в удивительный мир Алтая! 🤩 Много говорили о местных традициях, об истории, про народ… а еще много рассказал нам о местах силы и изотерике такого, что мы не знали… сразу захотелось погрузиться в это еще и еще! 🤗
Харизма Ерболата нас заворожила! 🔥
Ну и конечно же его прекрасные фото и видео - это отдельное чудо! 👍 Мы с большим удивлением узнали, что он работал со многими звездами в Москве, с кем-то вместе учился, да и сам он почти звезда… оказывается, мы все видели его знаменитые видео на ютубе много лет назад, и когда он нам сказал про них, то узнали его… это было круто! 👍🤗
Короче, всем рекомендую! Не пожалеете! 👌🤩
К
Карина
22 апр 2025
Огромное спасибо ерболату за этот прекрасный день! Как можно столько знать? Сколько в нем энергии! Уже через полчаса мы общались как родные, как будто знаем друг друга тысячу лет! Он читать дальше
как-то сразу располагает к себе и поэтому вся экскурсия проходит легко весело и интересно!
А твои руки - это что то необычное! Такие классные фото получились, что мои социальные сети взорвались в лайках! Прости, что долго мучала тебя на локациях!
Всем рекомендую данного гида- вы точно не пожалеете!
А
Амелия
22 апр 2025
Я в полном восторге от этого дня! Мне было важно, чтобы у меня были крутые фото и я их получила! Ерболат, ты настоящий профессионал своего дела!
А ещё я многое узнала и теперь мне захотелось жить на Алтае! Успехов тебе и побольше туристов!
Ты лучший! Обязательно приедем к тебе ещё!
Б
Бол
22 апр 2025
Спасибо большое за интересный и насыщенный день! Из последних путешествий это было наше лучшее путешествие! Мы брали экскурсию на другом ресурсе, но там мы получили просто услуги такси, то есть читать дальше
нас просто по возили по локациям, но практически ничего не рассказали, да и машина была в разы хуже. А у Ерболата отличный просторный и комфортный автомобиль, а сам он очень много рассказывал. И это было не скучно и монотонно, а весело, легко и познавательно!