Камышлинский водопад, Голубые озёра, остров Патмос и плато Толгоек - из Горно-Алтайска
Зима в горах красива и сурова, прямо как жизнь народов, населявших эти края веками.
Приглашаем вас в путешествие! Вы пройдёте по лесу, заглянете в «глаза Катуни», побываете на острове Патмос и на плато Толгоек.
От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Встретим вас в отеле (это бесплатно, если вы живёте в Горно-Алтайске или в радиусе 30 км от него) в удобное вам время.
Отправимся к Камышлинскому водопаду — полузамёрзшему и звенящему. Доберёмся до него на моторафте через Катунь или, если хотите прогуляться 40–50 минут по волшебному зимнему лесу, пойдём пешком.
Голубые озёра — такого оттенка вы ещё не встречали! Два озера — «глаза Катуни» — открываются лишь зимой. Вы выпьете чаю с видом на них.
Остров Патмос — визитная карточка ближнего Алтая. Летом здесь многолюдно, и красота скалистого острова с храмом теряется в туристической суете. Зимой всё иначе: вы, тишина, скалы, шум реки и маленькая церквушка.
Следующая точка — плато Толгоек. Если в телефоне ещё осталась память, виды здесь наверняка дополнят коллекцию десятками новых снимков.
А может, вы хотите размяться? Вместо любой из остановок можно выбрать зимнее развлечение — конную прогулку среди маралов в лесу, бег в собачьей упряжке или даже поездку на снегоходах.
Организационные детали
Путешествовать будем на хорошем автомобиле
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов
Дополнительные расходы (при необходимости)
Питание: обед в кафе — 400–1000 ₽ за чел.
Моторафтинг — 800 ₽ чел.
Переход по частному мостику на Камышлинском водопаде — 300 ₽ за чел.
Если включаем активности, то кони — 1500 ₽ за чел., катание в собачьей упряжке и снегоходы — по запросу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 2485 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальше
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Насыщенная, динамичная с очень красивыми видами. Отдельное спасибо гиду Олегу.