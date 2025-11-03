Зима в горах красива и сурова, прямо как жизнь народов, населявших эти края веками. Приглашаем вас в путешествие! Вы пройдёте по лесу, заглянете в «глаза Катуни», побываете на острове Патмос и на плато Толгоек. От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Встретим вас в отеле (это бесплатно, если вы живёте в Горно-Алтайске или в радиусе 30 км от него) в удобное вам время.

Отправимся к Камышлинскому водопаду — полузамёрзшему и звенящему. Доберёмся до него на моторафте через Катунь или, если хотите прогуляться 40–50 минут по волшебному зимнему лесу, пойдём пешком.

Голубые озёра — такого оттенка вы ещё не встречали! Два озера — «глаза Катуни» — открываются лишь зимой. Вы выпьете чаю с видом на них.

Остров Патмос — визитная карточка ближнего Алтая. Летом здесь многолюдно, и красота скалистого острова с храмом теряется в туристической суете. Зимой всё иначе: вы, тишина, скалы, шум реки и маленькая церквушка.

Следующая точка — плато Толгоек. Если в телефоне ещё осталась память, виды здесь наверняка дополнят коллекцию десятками новых снимков.

А может, вы хотите размяться? Вместо любой из остановок можно выбрать зимнее развлечение — конную прогулку среди маралов в лесу, бег в собачьей упряжке или даже поездку на снегоходах.

Организационные детали

Путешествовать будем на хорошем автомобиле

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов

Дополнительные расходы (при необходимости)