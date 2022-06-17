Встреча в с. Элекмонар до обеда (до 12:00).
Размещение в гостевом доме.
Обед.
Первый ознакомительный выезд на лошадях от села Анос вдоль реки Катунь к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм на острове Патмос, ГЭС, устье реки Чемал и перспектива извилистой Катуни.
Чаепитие у костра.
Возвращение в гостевой дом.
Баня. Рассказы инструктора про таежную жизнь.
Протяженность: кони 20 км / 4-5 часов.
Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере.
Путь пролегает через мост на реке Катунь, у которого находится местная достопримечательность – Зубы дракона.
Вид пещеры впечатляет не менее, чем обзор долины Катуни.
Поднявшись на вершину горы, где находится старинный маяк (указатель самой высокой вершины в округе), вы сможете рассмотреть грань теплой майской весны и холодной зимы по цветущим склонам гор и полян у ваших ног и заснеженным вершинам, уходящим за горизонт.
Протяженность: кони 20 км / 5-6 часов.
Подъем в 8 утра.
Завтрак.
Прогулка на лошадях к голубым озерам.
Необходимо прибыть к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе.
Обед у костра на берегу одного из озер.
Желающие могут окунуться в изумрудные воды.
В майские праздники представляется крайняя возможность увидеть голубые озера Алтая.
Далее, из-за половодья, их скроет своими водами река Катунь.
Если все же погода не столь благосклонна, есть возможность вместо озер отправиться к водопаду Бельтыр-Туюк, который находится в 50 км от села Элекмонар.
По пути будет возможность осмотреть урочище Чечкыш, добраться до смотровой площадки и одноименного водопада.
Далее на пути следования Ороктойский мост в самом узком месте реки Катунь, именуемом как Тельдекпень и петроглифы – древнейшая наскальная живопись.
Чуйский тракт является одной из самых красивых дорог мира.
Два красивейших перевала — Семинский и Чеке-таман, а также, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские терассы, курайская степь, Северо-Чуйский хребет с его вершиной Актру и многое другое будет на нашем пути.
Жемчужиной экскурсии станет пешая прогулка к озеру Мены — гейзерное озеро молочно-голубого цвета.
Протяженность: авто 700 км. Перепад высот: от 300 до 2000 м н.у.м.
В туре предусмотрено проживание в гостевом доме в селе Элекмонар.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Важное:
Предметы гигиены:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
На базе выдаются:
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха может колебаться +10 до +35 градусов. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска.
Далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал) или заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (оговаривается с организатором не ранее, чем за месяц до начала тура).
ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК
Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).
Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору и в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.
Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.
Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).
Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и сообщаете о том, что выехали.
Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).
Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:
В конный тур не допускаются:
Не рекомендуется участие:
P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально.
МАЙ и СЕНТЯБРЬ – месяцы, когда на Алтае активизируются клещи. Поэтому каждому туристу желательно заранее сделать прививку.
В каждом городе есть прививочные пункты.
Существует два типа вакцинации: СРОЧНАЯ - не менее чем за 2 недели до выезда, и ПРОСТАЯ - 1 укол за месяц и ещё один укрепляющий укол за 2 недели до выезда.
Тот, кто не успел сделать прививку, может приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "ЙОДАНТИПИРИН" и за 3 дня до приезда на Алтай начать его принимать по инструкции.
Собираясь в тур весной или осенью, стоит помнить, что погода в горах Алтая весьма непредсказуема! Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С днём и от +5°С до -5°С ночью.
Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Участник тура должен быть готов ко всем переменам погоды и одет на все случаи жизни!
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо. Задача всадника только:
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС.
В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.