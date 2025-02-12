1 день

Встреча. Курорт Белокуриха. Горные серпантины

Встреча с группой в аэропорте Горно-Алтайск.

Обычно все самолеты прилетают до 10:00, поэтому к этому времени и ждем наших гостей.

Если прилетели заранее и разместились в отеле, то самостоятельно добираетесь до аэропорта (ваш личный менеджер обязательно скоординирует).

Выезд из аэропорта Горно-Алтайск и держим путь до места размещения.

Дорога предстоит долгая, но интересная.

Проезжаем через курорт Белокуриха, где и сделаем остановку.

Это место, знаменитое своим целебным воздухом и термальными источниками, погружает нас в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Небольшая экскурсия по курорту подарит нам возможность насладиться живописными пейзажами, а также узнать о лечебных свойствах минеральных вод.

После того как мы исследуем окрестности, подъем по серпантину на новый горный курорт.

Вокруг открываются невероятные виды, а свежий воздух наполняет легкие энергией.

Мы сделаем остановку в уютном ресторане, где можно порадовать себя блюдами местной кухни, приготовленными из свежих ингредиентов.

Сытно перекусив и подзарядившись впечатлениями, продолжим путь до места назначения.

Каждый километр дороги будет приносить новые открытия, а величественные горы будут напоминать о величии природы и гармонии, которая ждет нас впереди.

Размещение в деревянных домиках – в домике два номера + санузел.

На территории есть баня с чаном, ее посетим обязательно в первый день после дороги.

В стоимость входит: обед и ужин, баня 1 час.