Программа тура по дням
Встреча. Курорт Белокуриха. Горные серпантины
Встреча с группой в аэропорте Горно-Алтайск.
Обычно все самолеты прилетают до 10:00, поэтому к этому времени и ждем наших гостей.
Если прилетели заранее и разместились в отеле, то самостоятельно добираетесь до аэропорта (ваш личный менеджер обязательно скоординирует).
Выезд из аэропорта Горно-Алтайск и держим путь до места размещения.
Дорога предстоит долгая, но интересная.
Проезжаем через курорт Белокуриха, где и сделаем остановку.
Это место, знаменитое своим целебным воздухом и термальными источниками, погружает нас в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Небольшая экскурсия по курорту подарит нам возможность насладиться живописными пейзажами, а также узнать о лечебных свойствах минеральных вод.
После того как мы исследуем окрестности, подъем по серпантину на новый горный курорт.
Вокруг открываются невероятные виды, а свежий воздух наполняет легкие энергией.
Мы сделаем остановку в уютном ресторане, где можно порадовать себя блюдами местной кухни, приготовленными из свежих ингредиентов.
Сытно перекусив и подзарядившись впечатлениями, продолжим путь до места назначения.
Каждый километр дороги будет приносить новые открытия, а величественные горы будут напоминать о величии природы и гармонии, которая ждет нас впереди.
Размещение в деревянных домиках – в домике два номера + санузел.
На территории есть баня с чаном, ее посетим обязательно в первый день после дороги.
В стоимость входит: обед и ужин, баня 1 час.
Прогулка к каскаду водопадов Шинок
Отличный день – прогулка сначала по тайге – кругом величавые кедры, воздух необыкновенно чистый, а потом любование каскадом водопадов.
Можно даже искупаться при желании.
Здесь царит гармония, и каждый вдох наполняет душу спокойствием.
Чистейший высокогорный воздух насыщен ароматами хвойных деревьев и свежести, даря ощущение неповторимого единения с природой.
А еще – прекрасный треккинг!
Этот маршрут откроет перед вами волшебство Алтайских гор.
Самый высокий водопад Алтайского края – Седая Борода, 72 м свободного падения, Йог – 25 м и Мираж – 6 м.
Такой каскад удивит и впечатлит даже искушенных путешественников.
Самые смелые могут искупаться в этой холодной воде, под такой силищей.
Сначала местный проводник нас провезет на проходимой технике в горы, а потом уже пешком по таежным тропам пройдем к водопадам.
Важно! На такую прогулку важно иметь треккинговую обувь, удобную форму одежды.
Небольшой рюкзак для самого необходимого – водичка, дождевик.
Организуем пикник на природе.
Вечером баня после такого похода будет самый раз!
В стоимость входит: завтрак, пикник, ужин и баня 1 час.
Экскурсия на озеро Потайное
В этот день знакомимся с озером Потайное, которое расположено на Бащелакском хребте, разделяющем Усть-Канский и Солонешенский районы (Алтай).
Название получило из-за особенности своего происхождения (в тектоническом разломе) – его не видно до последнего момента, пока не подойдешь вплотную.
Питается небольшим ледником, расположенным на одном из его берегов.
Богато хариусом.
Имеет изумительный голубой цвет.
Ледяная вода озера прозрачная и чистая, можно даже увидеть дно, несмотря на большую глубину.
Озеро находится на высоте 2200 м, поэтому дорога к нему достаточно трудная.
Крутые каменистые подъемы перемежаются с каменистыми же руслами ручьев и небольших речек.
Место окутано атмосферой умиротворения и красоты, а природа щедро угощает глаз величественными пейзажами.
Мы организуем пикник на природе, наслаждаясь тишиной и звуками окружающего мира.
После активного похода вечером нас ждет настоящая отрада – баня и ужин.
В теплой парной расслабление найдет свое выражение, а вкусная еда завершит этот насыщенный день, оставив в душе ощущение благополучия и единения с природой.
В стоимость входит: завтрак, пикник, ужин и баня 1 час.
Денисова пещера и Уймонская долина
В этот день после завтрака мы переезжаем в Уймонскую долину, славящуюся своей главной горой Сибири – Белухой.
Туристы целыми потоками спешат попасть в эту живописную местность, завороженные величием горных пейзажей и дыханием дикой природы.
Это активные искатели приключений, которые отправляются в горы с большими рюкзаками, готовые покорять новые вершины и открывать для себя неизведанные тропы.
Мы разместимся в комфортных номерах с современными удобствами, где сможем отдохнуть и восстановить силы перед новыми свершениями.
По пути к нашей цели мы сделаем остановку для экскурсии в знаменитую Денисову пещеру – загадочное место, где тайны прошлого оживают под мерцанием старинного света.
Загадочные следы древних людей, найденные здесь, рассказывают о далёких временах, когда мир выглядел совершенно по-другому.
Эта экстраординарная экскурсия наполнит наши сердца трепетом и восторгом, настраивая на дальнейшие приключения в неповторимой Уймонской долине.
Нас ждёт волшебство природы и дух открытия, присущий каждому шагу на этом пути.
На туркомплексе есть оздоровительный центр, где можно принять пантовые ванны (нужна рекомендация врача), пантовые масочки для лица, голубая местная глина здесь особенно сильна и ваше тело скажет спасибо.
Размещение, отдых.
В стоимость входит: завтрак, обед, ужин.
Красная гора
Отправляемся на подготовленных машинах в горы, на высоту примерно 2500 м.
Это удивительные озера на Красной горе.
Там даже в августе, когда жарит солнце, можно прогуляться по снегу, ощутить свежесть ледяных утренних пробуждений.
В воздухе витает чистота, а горные вершины величественно возвышаются над историей.
На берегу одного из озер, стоя на тёплом камне, можно испить ледниковой воды, кристально чистой и живительной.
Каждый глоток пробуждает чувства, наполняет энергией и оставляет чувство безмятежности.
Вода, как будто, готова раскрыть все тайны горного мира, которые хранятся в её глубинах.
По желанию, смелые могут окунуться в озеро, почувствовать, как холод проникает в тело, освежая и наполняя жизнь новым смыслом.
Солнце искрится на поверхности, отражая яркие краски горного ландшафта.
Каждое мгновение здесь удерживает в себе магию природы, заставляя забыть о повседневной суете и отдаться волнам величественности, окутывающим эту горную идиллию.
После активностей в тайге устроим пикник – чай на огне с баданом, печеная картошка и разные вкусности – наши гости обычно в восторге от таких обедов, с дымком!
В стоимость входит: завтрак, пикник, ужин.
Мультинские озера
В этот день ранний завтрак и выезд на экскурсию к Мультинским озерам.
Сначала доезжаем до с. Мульта, затем пересаживаемся на подготовленную технику и уже по бездорожью отправляемся в путешествие.
Нижнее Мультинское озеро привлекает туристов не только своими размерами, но и удивительной природой, окружающей его.
Стенки гор, покрытые густым лесом, создают ощущение уединения и гармонии с природой.
Чистая вода оставляет за собой загадочный взгляд, отражая величественные вершины и прилегающую растительность.
Вокруг озера проложены живописные тропы, которые удобно подходят для пеших прогулок.
Каждое мгновение на свежем воздухе может стать особенным, когда кто-то вдруг увидит редкого зверя или потрясающий вид, открывающийся за поворотом.
Можно полюбоваться верхним озером если обойти пешком по берегу или на моторной лодке можно за несколько минут переправиться к перешейку озер, откуда открывается вид на скалистый Катунский хребет.
В стоимость входит: завтрак, пикник, ужин.
Село Верх-Уймон
В этот день после завтрака (сразу с сумками в автобус) мы отправимся на знакомство с удивительным музеем Рериха в селе Верх-Уймон.
Этот культурный центр погружает посетителей в мир творчества выдающегося художника, философа и археолога Николая Рериха.
Мы сможем насладиться не только его знаменитыми картинами, переполненными духом Востока и искренней красотой природы, но и познакомиться с богатой коллекцией музея, отображающей его многогранное наследие.
В дополнение к музею Рериха, нас ждет увлекательный визит в музей Самоцветов.
Здесь мы увидим изысканные изделия из драгоценных камней, которые восхищают своей красотой и уникальностью.
Не упустите возможность приобрести эти шедевры, которые станут не только украшением, но и достойным памятным сувениром.
После погружения в мир искусства мы переезжаем в отель в г. Горно-Алтайск.
Проедем через Ябоганский и Семинский перевал.
Остановка на сувенирных лавках и на обед.
В стоимость входит: завтрак, обед, ужин.
Дополнительно вход в музей (примерно 500 руб.).
Отъезд
Завтрак и вылет из аэропорта Горно-Алтайск (трансфер в аэропорт самостоятельно, работает такси).
Для тех, кому нужно ж/д и аэропорт другого города – обсуждаем все варианты.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту и в гостинице в г. Горно-Алтайске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|107 900
|122 900
|86 000
Варианты проживания
База отдыха «Шинок» или аналогичная
Размещение в деревянных домиках - в домике два номера + санузел. На территории есть баня с чаном, ее посетим обязательно в первый день после дороги.
База отдыха «Асонов Ключ» или аналогичная
Мы разместимся в комфортных номерах с современными удобствами, где сможем отдохнуть и восстановить силы перед новыми свершениями. На туркомплексе есть оздоровительный центр, где можно принять пантовые ванны(нужна рекомендация врача), пантовые масочки для лица, голубая местная глина здесь особенно сильна и ваше тело скажет спасибо.
Гостиница «Игман» или аналогичная
Современный комфортабельный отель "Игман" расположен недалеко от автовокзала в Горно-Алтайске.
В каждом есть телевизор, большинство оснащено собственной ванной комнатой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе - микроавтобус и УАЗ по высокогорью
- Размещение в комфортабельных номерах
- Питание и пикники на активных экскурсиях по программе
- Баня - 1,2,3 день по 1 часу
- Экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Баня сверх программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На тур нужна удобная спортивная одежда и обувь, ветровка, сменная одежда, купальные принадлежности, солнцезащитные очки, средства личной гигиены, зарядные устройства, документы.
Расстояния по Алтаю большие, поэтому нужно учесть личное состояние и взять необходимые лекарственные препараты.
Входят ли билет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.