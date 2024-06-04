Туры на водопады из Горно-Алтайска

Найдено 6 туров в категории «Водопады» в Горно-Алтайске, цены от 32 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«Приезд и путешествие к двойному водопаду»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Сегодня совершим треккинг по живописной тропе к Уларским водопадам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
«Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100 за человека
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Начало: Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 51 700 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Позавтракаем в отеле и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900 за человека
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«Затем направимся к Каракольским озёрам, доберёмся к Муехтинскому водопаду через перевал Багаташ»
18 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
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    впала просто всостояние шока и превратилась в глаза/уши/нос. Унесла с собой самые красивые виды и неповторимые запахи алтайской природы. Я была в составе группы из 3 человек, и нас возил по локациям сам гид Алексей. И это было просто волшебно. Настолько эрудированного, подвижного и отзывчивого проводника я еще не встречала. Я считаю, что мне очень повезло с выбором этого тура! Благодарю всех, кто причастен к нему, и обязательно буду рекомендовать!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
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    гид очень интересно рассказывал и про места и истории, связанные с Алтаем, историей, народом, хорошие интересные разговоры в машине тоже были) Заезжали в магазины и останавливались во вкусных аутентичных местах на обед. по надобности. За нами машина приехала прямо в отель и потом также завезли. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
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    Нам безумно повезло застать и жаркую погоду, и грибной дождик, и туман, который парил над землей, обнимая горы колечком. В общем, не описать словами, приезжайте и насладитесь Алтаем воочию! Особенно вам повезет, если окажетесь в надежных руках гида Татьяны! Она прекрасно знает родные места, флору и фауну региона, поэтому с радостью и любовью расскажет об увиденных на склонах растениях и животных. Еще она знает отдаленные уголки и площадки, откуда открываются невероятные виды! А еще с Татьяной не соскучиться, в самом хорошем смысле этого слова, - с ней даже поездка по Чуйскому тракту длинной в 6 часов пролетит незаметно и весело, т. к. у Татьяны есть свои секретики (не будем раскрывать их все:) В общем произошел полный метч и гармония! Казалось, что приехали в гости к старым-добрым друзьям! Немножко жаль, что маральник почти совсем отцвел, так как весна была ранняя, но и в этом были свои плюсы, - все излюбленные туристами места были не такими заполненными, как в жаркий сезон. В общем уехали в полном восторге и с миллионом фотографий, которые навсегда захочется сохранить в сердечке и на пленке, чтобы пересматривать и расплываться в теплом улыбке ☺️ Приезжайте тоже! Вам понравится! 🫶

    Были в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах мая
  • С
    Сергей
    2 октября 2023
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!
  • О
    Олег
    8 мая 2023
    Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
    На майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием "Альтаир"! Это была моя первая поездка на Алтай. Хочу выразить
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    организаторам огромную благодарность за чудесный, насыщенный отдых!!! Мы ни дня не скучали, каждый день приносил что-то новое) Отдельное спасибо кухне! Ребята, СПАСИБО так держать!!! 😉

    На майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездка
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2023
    Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
    Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.
    Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видовЯ очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видовЯ очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видовЯ очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов
  • А
    Александра
    3 ноября 2022
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!
  • Н
    Нина
    18 августа 2022
    Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
    Супер незабываемый отдых,потрясающе красивые места. Гид молодец, организация тура тоже.
  • С
    Светлана
    29 июня 2022
    Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
    Спасибо, очень понравилось??? и гид наш Дмитрий очень душевный человек. Хотелось бы еще посетить Алтай!!!
  • А
    Алексей
    3 сентября 2021
    Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
    Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
  2. Алтайские активности и главные достопримечательности
  3. Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
  4. Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
  5. Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Водопады" можно забронировать 6 авторских туров от 32 900 до 135 100. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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