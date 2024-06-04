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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«Приезд и путешествие к двойному водопаду»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Сегодня совершим треккинг по живописной тропе к Уларским водопадам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
«Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Начало: Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 51 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Позавтракаем в отеле и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«Затем направимся к Каракольским озёрам, доберёмся к Муехтинскому водопаду через перевал Багаташ»
18 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
- ССергей2 октября 2023Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!
- ООлег8 мая 2023На майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием "Альтаир"! Это была моя первая поездка на Алтай. Хочу выразить
- ТТатьяна7 мая 2023Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.
- ААлександра3 ноября 2022Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!
- ННина18 августа 2022Супер незабываемый отдых,потрясающе красивые места. Гид молодец, организация тура тоже.
- ССветлана29 июня 2022Спасибо, очень понравилось??? и гид наш Дмитрий очень душевный человек. Хотелось бы еще посетить Алтай!!!
- ААлексей3 сентября 2021Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водопады»
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- Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
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- Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
- Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
- Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
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