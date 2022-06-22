Самостоятельное прибытие на курорт Белокуриха (трансфер организуется и оплачивается отдельно).
Размещение в выбранном отеле с 14:00.
Отдых.
Примерно в 16.00 отправляемся на деревенский разгуляй.
Знакомство с группой.
Вкусный ужин, развлечения (рядом есть горка для детей).
Принимать хозяева будут в настоящей русской избе.
Интересный интерьер, можно примерить наряды – получаются прекрасные фото.
Примерно в 21.00 вернемся в отель.
После завтрака поедем полюбоваться на лебедей.
У нас на Алтае, недалеко от курорта Белокуриха, находится лебединый заказник.
Всего в России их два!
Здесь каждый год прилетают на зимовку более 500 прекрасных птиц.
Вода в озере чистая и светлая, не замерзает из-за обилия ключей, поэтому и название – Светлое. Температура воды не опускается +5-6 С.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Можно покормить их, получаются прекрасные фотографии!
Очень интересное знакомство с этими красивыми птицами, наши гости всегда уезжают с приятными эмоциями.
Далее заедем в теплое кафе, где будут ждать гостеприимные хозяева и предложат вкусный обед
Возвращение на курорт примерно к 18:00
Завтрак и переезжаем на турбазу на берег Катуни.
С вещами примерно в 9:00 отправляемся на новые знакомства с Алтаем.
В этот день заедем в гости к Белому шаману, он проведет обряд очищения..
Интересная беседа с хозяином парка, сувенирная лавка с уникальными амулетами – нужная встреча в начале рождения нового года.
Далее по пути в туркомплекс заедем на водопад.
Очень красив Камышлинский водопад зимой – шумит и пробирается сквозь лед.
Прогулка к нему по зимнему сказочному лесу всегда интересна, а на месте удивитесь от встречи с кроликами, которых покормим морковкой.
Приезжаем в туркомплекс, который находится на берегу реки Катунь.
Размещаемся и организуем костер, на котором сварим глинтвейн.
Дружной компанией в таком классном месте – природа невероятная, проведем вечер и отдых.
Сегодня мы обязательно побываем в первую очередь на уникальном месте – храм на острове Патмос в с.Чемал.
Храм действующий, к нему можно пройти по подвесному мостику.
Здесь прекрасные живописные места.
Зимние пейзажи этого места всегда впечатляют – стройные сосны со снежными шапками на своих ветвях, горы и бирюзовая Катунь местами открыто и шумно пробирается сквозь чистейшие льды.
Прогуляемся по "козьей" тропе вдоль Катуни.
Живописная говорливая Катунь прекрасна в любое время года и она удивит Вас своим темпераментом.
Далее отправляемся в Долину Духов.
Здесь горы окружают с обеих сторон покажутся великанами, начинается горная цепь.
Дух захватывает от пейзажей и чистейшего воздуха.
Проедем до самого узкого места на Катуни.
Получаются прекрасные фотографии!
Долина волшебная и, конечно же, загадаем желания!
Мы прокатимся по красивейшей дороге России!
Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.
Начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягиваясь на расстояние в 968 километров.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
Горные перевалы, чистые стремительные реки, голубой лёд, горы и тайга.
Наше путешествие будет целый день, но вернемся на туркомплекс с приятными впечатлениями.
По возвращению – вкусный рождественский ужин!
В этот день познакомимся с потрясающим объектом – Голубые озера, в них можно искупаться самым смелым.
Озера появляются осенью, когда вода в Катуни спадает.
Общая площадь озер – около 400 квадратных метров, глубина достигает 17 метров.
Название озерам дали за необычный цвет воды: в солнечный день они потрясающей голубизны.
Местные алтайцы считают, что вода этих озер целебна, и ей можно лечить глазные заболевания.
Голубые озёра открываются только к августу и не замерзают всю зиму.
В начале лета они скрыты высокой водой Катуни.
Далее вас ждет встреча с местным жителем, который проведет ее очень интересно.
Вы продегустируете национальную кухню и послушаете горловое пение.
Таким исполнением может похвастаться немногий!
Приятный вечер, конечно же, дополнит вкусный ужин.
Готовимся к отъезду.
Ранний выезд.
Тур предусматривает проживание в двух отелях.
На курорте Белокуриха отель можно выбрать на свой вкус.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Варианты размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Отель "Нео" + туркомплекс "Фортуна"
|52 500
|63 000
|Отель "Беловодье 4* с аквапарком 1 час + туркомплекс "Фортуна"
|55 000
|67 000
|Варианты размещения
|2-спальная кровать + 1 доп.место (люкс)
|2-спальная кровать + 2 доп.места (люкс)
|Отель "Нео" + туркомплекс "Фортуна"
|137 750
|172 600
|Отель "Беловодье 4* с аквапарком 1 час + туркомплекс "Фортуна"
|154 870
|191 300
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.
Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!
Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.
Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.