Встречаем Рождество в чудесном Алтае. Тур прекрасно подходит для семейного отдыха, продуманы мероприятия и для детей, и для взрослых. Каждый день для Вас новые знакомства, впечатления и невероятная природа.

Заедем в гости к Белому шаману, он проведет обряд очищения и побеседует с нами

Познакомимся с прекрасными птицами, покормим и сфотографируемся с ними

Вкусный ужин в настоящей русской избе и катание с горки дружной компанией

Программа тура по дням

1 день Заезд гостей. Вечерний деревенский разгуляй с ужином

Самостоятельное прибытие на курорт Белокуриха (трансфер организуется и оплачивается отдельно). Размещение в выбранном отеле с 14:00. Отдых. Примерно в 16.00 отправляемся на деревенский разгуляй. Знакомство с группой. Вкусный ужин, развлечения (рядом есть горка для детей). Принимать хозяева будут в настоящей русской избе. Интересный интерьер, можно примерить наряды – получаются прекрасные фото. Примерно в 21.00 вернемся в отель.

2 день Лебединый заказник. Гастрообед

После завтрака поедем полюбоваться на лебедей. У нас на Алтае, недалеко от курорта Белокуриха, находится лебединый заказник. Всего в России их два! Здесь каждый год прилетают на зимовку более 500 прекрасных птиц. Вода в озере чистая и светлая, не замерзает из-за обилия ключей, поэтому и название – Светлое. Температура воды не опускается +5-6 С. Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое. Можно покормить их, получаются прекрасные фотографии! Очень интересное знакомство с этими красивыми птицами, наши гости всегда уезжают с приятными эмоциями. Далее заедем в теплое кафе, где будут ждать гостеприимные хозяева и предложат вкусный обед Возвращение на курорт примерно к 18:00

3 день Переезд на берег Катуни. Знакомство с белым шаманом. Камышлинский водопад

Завтрак и переезжаем на турбазу на берег Катуни. С вещами примерно в 9:00 отправляемся на новые знакомства с Алтаем. В этот день заедем в гости к Белому шаману, он проведет обряд очищения.. Интересная беседа с хозяином парка, сувенирная лавка с уникальными амулетами – нужная встреча в начале рождения нового года. Далее по пути в туркомплекс заедем на водопад. Очень красив Камышлинский водопад зимой – шумит и пробирается сквозь лед. Прогулка к нему по зимнему сказочному лесу всегда интересна, а на месте удивитесь от встречи с кроликами, которых покормим морковкой. Приезжаем в туркомплекс, который находится на берегу реки Катунь. Размещаемся и организуем костер, на котором сварим глинтвейн. Дружной компанией в таком классном месте – природа невероятная, проведем вечер и отдых.

4 день Экскурсия по окрестностям Чемала

Сегодня мы обязательно побываем в первую очередь на уникальном месте – храм на острове Патмос в с.Чемал. Храм действующий, к нему можно пройти по подвесному мостику. Здесь прекрасные живописные места. Зимние пейзажи этого места всегда впечатляют – стройные сосны со снежными шапками на своих ветвях, горы и бирюзовая Катунь местами открыто и шумно пробирается сквозь чистейшие льды. Прогуляемся по "козьей" тропе вдоль Катуни. Живописная говорливая Катунь прекрасна в любое время года и она удивит Вас своим темпераментом. Далее отправляемся в Долину Духов. Здесь горы окружают с обеих сторон покажутся великанами, начинается горная цепь. Дух захватывает от пейзажей и чистейшего воздуха. Проедем до самого узкого места на Катуни. Получаются прекрасные фотографии! Долина волшебная и, конечно же, загадаем желания!

5 день Путешествие по Чуйскому тракту. Рождественский ужин

Мы прокатимся по красивейшей дороге России! Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию. Начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягиваясь на расстояние в 968 километров. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира. Горные перевалы, чистые стремительные реки, голубой лёд, горы и тайга. Наше путешествие будет целый день, но вернемся на туркомплекс с приятными впечатлениями. По возвращению – вкусный рождественский ужин!

6 день Голубые озера. Горловое пение

В этот день познакомимся с потрясающим объектом – Голубые озера, в них можно искупаться самым смелым. Озера появляются осенью, когда вода в Катуни спадает. Общая площадь озер – около 400 квадратных метров, глубина достигает 17 метров. Название озерам дали за необычный цвет воды: в солнечный день они потрясающей голубизны. Местные алтайцы считают, что вода этих озер целебна, и ей можно лечить глазные заболевания. Голубые озёра открываются только к августу и не замерзают всю зиму. В начале лета они скрыты высокой водой Катуни. Далее вас ждет встреча с местным жителем, который проведет ее очень интересно. Вы продегустируете национальную кухню и послушаете горловое пение. Таким исполнением может похвастаться немногий! Приятный вечер, конечно же, дополнит вкусный ужин. Готовимся к отъезду.

7 день Отъезд